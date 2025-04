Werbung

Auch am Ostersonntag werfen wir einen Blick auf die vergangene Woche, während der wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Highlight der letzten Tage dürfte natürlich unser Test zur NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti gewesen sein, den wir pünktlich zum Marktstart der neuen Grafikkarte veröffentlichten. Unsere kritischen Blicke testeten aber auch den Geekom A8 Max und den Geekom Mini IT13, probierten den Endorfy Solum Voice Arm aus, stellten die Corsair iCUE LINK RX140 MAX RGB auf den Prüfstandstand und nahmen die Ducky One X unter die Lupe. Außerdem spielten wir Spider-Man 2 an, aktualisierten die Backup-FAQ und hatten das MSI MEG Z890 GODLIKE im Test. In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Samstag, 05.04.2025: Geekom Mini IT13 im Test

Mit einem Intel Core i9-13900HK, üppigen 32 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD gehört der Geekom Mini IT13 auf dem Papier zu den stärkeren Mini-PCs am Markt und ist derzeit schon für rund 750 Euro zu haben, was ihn auch preislich attraktiv macht. Wie sich das Modell in Sachen Performance, Effizienz und Lautstärke-Verhalten im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.04.2025: Endorfy Solum Voice Arm ausprobiert

Endorfy hatte bereits vor ein paar Monaten das Solum Voice S veröffentlicht und wir haben dieses bereits getestet. Jetzt haben wir die Variante mit Mikrofonarm und ohne Standfuß in der Redaktion. Ausgelegt ist das Mikrofon laut Endorfy auf Streaming, Chatten und Podcasts. Wie auch bei der Variante mit dem Standfuß hat man das gesamte Setup sehr kompakt und klein gehalten... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.04.2025: Corsair iCUE LINK RX140 MAX RGB im Test

Der iCUE LINK RX140 MAX RGB nimmt unter Corsairs iCUE LINK-Lüftern eine Sonderstellung ein. Als 30 mm dicker 140-mm-Lüfter verspricht er eine besonders hohe Performance. Trotzdem kommt auch das Thema Beleuchtung nicht zu kurz... [weiterlesen]

Freitag, 11.04.2025: Ducky One X im Test

Mit der Ducky One X bringt der Hersteller aus Taiwan eine mechanische Tastatur auf den Markt, die mit einer Kombination aus neuer Schaltertechnologie und vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet ist. Dieser Test beleuchtet die technischen Eigenschaften, die Verarbeitung sowie die Praxistauglichkeit der Tastatur... [weiterlesen]

Montag, 14.04.2025: Geekom A8 Max im Test

Der Geekom A8 Max stellt das neue Spitzenmodell der Mini-PCs des Herstellers mit Ryzen-Chip dar. Gegenüber dem klassischen Modell baut er deutlich höher auf, kann dafür mit einer leistungsstarken und durchaus leisen Kühlung punkten und für eine höhere Leistung sorgen. Obendrein gibt es mehr Schnittstellen und eine bessere Funktionalität, wie unser heutiger Test zeigt. Wir haben den 1.049 Euro teuren Geekom A8 Max durch unseren überarbeiteten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Montag, 14.04.2025: Backup-FAQ – So wird die Datensicherung zum Kinderspiel (Update 2025)

Backup-Lösungen sind essentiell, werden oftmals aber nur stiefmütterlich behandelt, denn eine gute Strategie zum Schutz der eigenen Daten muss erst einmal umgesetzt werden. Erst dann, wenn es zu spät ist, fällt oftmals auf, welchen Wert die gespeicherten Daten haben. Dabei zeigt Synology mit seinen NAS-Geräten samt Betriebssystem DSM, Cloud-Lösung (C2) oder sogar vorgefertigten Active-Protect-Komplettlösungen, dass die Datensicherung leicht zu handhaben ist und kostengünstig umgesetzt werden kann... [weiterlesen]

Dienstag, 15.04.2025: Spider-Man 2 angespielt

2018 landeten die Entwickler von Insomniac Games mit Marvel’s Spider-Man einen absoluten Erfolg für die Playstation 4. Auf metacritic erhielt der Titel einen Metascore von 87 und einen User Score von 8,7. Darauf aufbauend erschien 2020 mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales eine Fortsetzung, die einen Metascore von 85 erreichte. Im Oktober 2023 folgte dann der eigentlich dritte Teil der Reihe mit Marvel’s Spider-Man 2. Dieser wurde kürzlich auch für den PC auf Steam veröffentlicht... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.04.2025: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB im Test

Auf die gestrige Vorstellung der GeForce-RTX-5060-Serie folgt heute der Test der GeForce RTX 5060 Ti und gleichzeitig erfolgt auch der Verkaufsstart des bisher kleinsten Blackwell-Modells. Dieses wird es mit 16 und 8 GB Grafikspeicher geben, die Preise liegen bei 449 und 399 Euro. Ob die Karten zu diesen Preisen auch erhältlich sein werden, wird sich zeigen müssen. Drei Modelle der GeForce RTX 5060 Ti schauen wir uns heute an. Diese stammen von Gigabyte, MSI und Palit... [weiterlesen]

Donnerstag, 14.04.2025: High-End-Gaming-PC Ryzen 7000 im Test

In regelmäßigen Abständen werfen wir einen Blick auf Komplettsysteme, die speziell für Spieler gemacht wurden, die nicht das notwendige Know-How oder die Zeit für den Zusammenbau und die Einrichtung haben oder aufbringen möchten. Heute haben wir ein solches Angebot von Memory PC auf dem Prüfstand, das sowohl auf Seiten des Prozessors als auch bei der Grafikkarte auf eine AMD-Lösung setzt. Wie sich das rund 2.000 Euro teure Beispielsystem mit X3D-CPU und neuster Radeon-RX-9070-XT-Grafik schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 18.04.2025: MSI MEG Z890 GODLIKE im Test

Kurz vor Weihnachten 2024 haben wir unseren Test zum MSI MEG X870E GODLIKE (Hardwareluxx-Test) veröffentlicht, das zu diesem Zeitpunkt mehr als 1.300 Euro an Anschaffungskosten verursacht und ganz klar ein Prestige-Objekt. Das nahezu identische Gegenstück für Intels Arrow-Lake-S-Prozessoren bietet MSI mit dem MEG Z890 GODLIKE an, das wir für einen Test von MSI erhalten haben. Bis auf ein paar Details, die plattformbedingt sind, sind sich beide Platinen sehr ähnlich... [weiterlesen]