Endorfy hatte bereits vor ein paar Monaten das Solum Voice S veröffentlicht und wir haben dieses bereits getestet. Jetzt haben wir die Variante mit Mikrofonarm und ohne Standfuß in der Redaktion. Ausgelegt ist das Mikrofon laut Endorfy auf Streaming, Chatten und Podcasts. Wie auch bei der Variante mit dem Standfuß hat man das gesamte Setup sehr kompakt und klein gehalten.

Ausgeliefert wird das Solum Voice in einem grau/blauen Karton. Im Inneren befindet sich das eigentliche Mikrofon, der Mikrofonarm und eine Tischklemme, an der der Mikrofonarm befestigt wird. Alle Teile sind in dünne Papierfolien eingepackt und zusätzlich in passend geformte Ausbuchtungen einer Papierform gegen Stöße oder sonstige Beschädigungen geschützt. Unserer Meinung nach hätte man es aus ökologischer Sicht nicht vorbildlicher machen können.

Die kompakte Größe des Mikrofons wurde beibehalten, wie wir sie von der Variante mit Standfuß kennen. Im Falle dieser Solum Voice Variante wird nun aber auf den Standfuß verzichtet und man bekommt direkt einen passenden Mikrofonarm mit dazu. Es könnte selbstverständlich auch jeder andere Mikrofonarm verwendet werden, der eine entsprechende Aufnahme bietet.

Das Mikro ist mit einer Höhe von 14,5 cm, einer Breite von 7,5 und einer Dicke von ca. 3 cm nicht wirklich groß. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ermöglicht durch seine Länge von zwei Metern einen variablen Anschluss am Rechner und eine individuelle Platzierung auf dem Schreibtisch.

Das Kondensatormikrofon verfügt über eine Abtastrate von 24 Bit/96 KHz. Es erfasst einen Frequenzbereich von 30 Hz bis 80 KHz. Das Solum Voice ist kompatibel mit Windows, Mac und Linux. Außerdem kann es an die Playstation 4 und 5, sowie an gängige Smartphones angeschlossen werden. Dadurch, dass es sich um ein Nierenmikrofon handelt, wird die Sprache vor dem Gerät gut erkannt, während beispielsweise Tastenanschläge auf der Rückseite nicht übertragen werden sollen.

Technische Daten Frequenzbereich: 30 Hz - 18 kHz Max SPL: 120 dB Abtastrate: 24 Bit / 96 kHz Material: Aluminium mit Kunststoff (schwarz) Anschluss: USB-C / 3,5 mm Klinke für Kopfhörer Kabel: 2 m Abmessungen: 170 x 74 x 74 mm

Gewicht: 228 Gramm (inklusive Fuß) Features: Mute Button,

RGB LED,

Pop Filter Intern und Extern,

Lautstärkeregler,

Mikrofonarm Preis: 77 Euro

Optisches Erscheinungsbild

Für jeden, der sein Mikrofon nicht einfach vor sich auf den Tisch stellen will, hat Endory das Solum Voice nun auch als eigenes Bundle mit einem Mikrofonarm veröffentlicht. Durch diesen Arm lässt sich das Mikron seitlich oder auch neben den Monitoren platzieren kann und kann bei Bedarf zu sich herangezogen werden. Mit einer Länge von 73 cm kann der Mikrofonarm auch bei Tischen mit einer Tiefe von 80 cm verwendet werden. Das Mikrofon selbst wird einfach direkt auf dem Arm geschraubt, denn das Gelenk, an dem das Mikro befestigt wurde, verfügt über ein entsprechendes Gewinde.

Das Kabel zum Verbinden des Mikrofons mit dem Computer ist direkt im Arm eingebaut und vorinstalliert. Es kann jedoch auch gegen ein anderes Kabel ausgetauscht werden. Die Abdeckungen hinter denen sich ein Teil des Kabels versteckt, können einfach aus dem Mikrofonarm herausgenommen werden. Das Kabel selbst ist auch weiterhin sehr beweglich und kann gezogen oder geschoben werden, was auch notwendig ist, denn das Kabel braucht einen gewissen Spielraum, um den Arm aus- oder einfahren zu können.

Die Positionierung des Monitorarms gestaltet sich sehr einfach. Dadurch dass die Tischhalterung auf die der Mikrofonarm gesteckt wird, eine einfache Stange ist kann der Mikrofonarm beliebig gedreht werden. Insgesamt verfügt der Mikrofonarm über drei Gelenke, die sich vom Grundsatz her sehr frei bewegen lassen. Einzige Ausnahme ist das letzte Gelenk, an dem das Mikrofon befestigt wird. Den durch die Ausrichtung dieses Gelenks kann das Mikrofon maximal auf gleichem Level wie der Arm selbst positioniert werden. Durch diese Konstruktion kann das Mikrofon nie gerade und aufrecht vor einem positioniert werden. Lediglich Kopfüber könnte das Mikrofon direkt vor dem Nutzer positioniert werden, sofern der Mikrofonarm seitlich positioniert wurde.

Etwas anders ist es, wenn der Mikrofonarm beispielsweise neben dem Monitor platziert wird. Dann kann das Mikrofon aufrecht direkt vor dem Nutzer platziert werden. Über einen Monitor hinweg lässt sich der Mikrofonarm nur bedingt verwenden, da der Mikrofonarm dafür etwas zu klein ist und die einzelnen Elemente des Arms etwas zu kurz sind. Des Weiteren können auch nur sehr leichte Mikrofone mit diesem Mikrofonarm verwendet werden, denn die Gelenke sind leider vom Widerstand zu gering, dass der Mikrofonarm bei schwereren Modellen einfach nach unten klappen würde.

​Fazit

Das Endorfy Solum Voice S konnte mit gewissen Abstrichen für seine Preisklasse von knapp 60 Euro durchaus überzeugen. Die von uns getestete Version entspricht von den technischen Eigenschaften her, genau dem bereits getesteten Modell und wir haben uns daher bei diesem Artikel auf den Mikrofonarm beschränkt.



Der Arm selbst ist in Kombination mit dem Mikrofon eine günstige Kombination die jedoch mit ein paar Kritikpunkten daherkommt. Grundsätzlich ist die Kombination aus Mikrofon und Arm eine schlichte und einfach Konstruktion, die ihren Job erledigt. Es ist aber wie auch bei der Standfußkombination zu beachten, dass das Mikrofon am Mikrofonarm auf stärkere Berührungen am Tisch reagiert. Auch ein Kontakt mit dem Mikrofonarm kann unter Umständen im Audiosignal hörbar sein. Dies liegt nicht zwangsläufig am Mikrofonarm, sondern viel mehr an der fehlenden Entkopplung des Mikrofons selbst. Wenn aber ein Mikrofon mit einer Spinne verwendet werden soll, dann muss auf das Gesamtgewicht geachtet werden. Sollte die Kombination zu schwer sein, sackt der Arm leider einfach nach unten.

In Summe ist die Kombination aus Mikrofon und Mikrofonarm von Endorfy eine günstige und solide Einsteigerkombination die sich einfach montieren und anschließen lässt. Die integrierte Kabelführung und das dezente Erscheinungsbild sind ein weiterer Pluspunkt dieses Sets.

Endorfy Solum Voice Arm



Pro günstiges Gerät

einfache Montage

Integrierte Kabelführung

Dezentes Erscheinungsbild Kontra teilweise unsaubere Lackierung im Kabelkanal

Letztes Gelenk nur eingeschränkt Nutzbar

Wiederstand der Gelenke zu gering

nicht nutzbar mit schweren Mikrofonen