Wie bereits zu Beginn des Jahres angekündigt schließt NVIDIA die GeForce-RTX-50-Serie nun mit drei Modellen der GeForce-RTX-5060-Serie ab. Konkret hat es sich dabei um zwei Modelle der GeForce RTX 5060 Ti mit einmal 16 GB und einmal 8 GB Grafikspeicher sowie um die GeForce RTX 5060, die allerdings nur mit 8 GB angeboten werden wird.

Mit der GeForce-RTX-5060-Serie will NVIDIA die Blackwell-Generation nach unten hin abschließen. Heute gibt es die Ankündigung mit den technischen Daten. Ab morgen wird die GeForce RTX 5060 Ti verfügbar sein und wir können euch unseren Test präsentieren. Die GeForce RTX 5060 wird dann im Mai folgen – mit den entsprechenden Tests ebenfalls mit oder kurz vor Marktstart.

Mit der GeForce RTX 5060 Ti führt NVIDIA die GB206-GPU ein. Diese verfügt über ein nur 128 Bit breites Speicherinterface, weswegen NVIDIA auch wieder einmal mehr die Option von 8 und 16 GB an Grafikspeicher bietet. Ob diese 8 GB heutzutage noch ausreichend sind, wird immer wieder diskutiert und bereits mit der GeForce RTX 4060 Ti wurde dies unsererseits kritisiert. Mit der GeForce RTX 5060 Ti ändert sich an dieser Situation leider nichts. Welche Auswirkungen dies auf die Leistung hat, werden die entsprechenden Tests zeigen. 8 GB an Grafikspeicher können bei einigen Spielen aber selbst bei 1080p bereits heute zu einem Flaschenhals werden – nicht zu sprechen von Spielen, die in den kommenden Jahren erscheinen.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX60-Ti-Serie

GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 3060 Ti GPU GB206

AD106 GA104 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 36 34 38 FP32-ALUs 4.608

4.352

4.864 Basis-Takt 2.407 MHz 2.310 MHz

1.410 MHz

Boost-Takt 2.572 MHz 2.535 MHz 1.665 MHz L1-Cache 4.608 kB 4.352 kB 4.864 kB L2 Cache 32 MB 32 MB 6 MB Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 256 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X

GDDR6X Speicherkapazität 16 / 8 GB 16 / 8 GB 8 GB Speicherbandbreite 448 GB/s

288 GB/s 448 GB/s TGP 180 W 160 W 200 W Preis 449 / 399 Euro 549 / 439 Euro

399 Euro



Neben dem Speicherausbau platziert sich die GeForce RTX 5060 Ti hinsichtlich des Ausbaus der Blackwell-Architektur mit 36 SMs genau zwischen dem Vorgänger GeForce RTX 4060 Ti (34 SMs) und der GeForce RTX 3060 Ti (38 SMs). Zusammen mit den Verbesserungen in der Mikroarchitektur dürfte dies in einem Plus von etwa 15 % in der Rohleistung hinauslaufen. Mit den etwas höheren Taktraten dürften wir dann bei etwa 20 % landen.

Durch den Einsatz des schnelleren GDDR7-Speichers steigt die Speicherbandbreite wieder auf das Maß an, welches wir von der GeForce RTX 3060 Ti mit dem doppelt so breiten Speicherinterface kennen. 448 GB/s sind es nun wieder bei der GeForce RTX 5060 Ti – sowohl für die Variante mit 8 wie auch 16 GB Grafikspeicher. Neben dem GPU-Ausbau bewegen wir uns mit einer Total Graphics Power (TGP) von 180 W auch genau zwischen den beiden Vorgängern.

Hinsichtlich der Anbindung an das System verfügt die verwendete GB206-GPU über ein PCIe-5.0-Interface mit acht Lanes. In dieser Leistungsklasse dürften die acht Lanes selbst mit PCI-Express 4.0 keinerlei Einschränkung bedeuten.

Preislich setzt NVIDIA für die GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB einen Preis von 449 Euro an – deutlich günstiger als der direkte Vorgänger. Die Variante mit 8 GB soll 399 Euro kosten, was ebenfalls weniger als vorherige Einführungspreis ist. Die Karten mit 8 GB sind demnach so teuer wie die GeForce RTX 3060 Ti damals.

Mit der GeForce RTX 5060 Ti und später im Mai auch mit der GeForce RTX 5060 will NVIDIA auch 1080p-Spielern den Vorteile der neuen Blackwell-Architektur bieten und dazu gehört vor allem Multi Frame Generation oder kurz MFG mit zwei oder gar drei KI-generierten Frames zu einem gerenderten Frame, der zudem durch ein DLSS mittels Upsampling unterstützt wird.

Im Vergleich zur GeForce RTX 4060 Ti will NVIDIA damit die FPS verdoppelt haben, ohne dass die Latenz darunter leidet. Zu einer GeForce RTX 3060 Ti sollen die FPS sogar um den Faktor fünf steigen. In diesem Vergleich muss natürlich auch in Betracht gezogen werden, dass die GeFOrce RTX 4060 Ti eben nur ein zweifaches Frame Generation bietet und die GeForce RTX 3060 Ti einzig ein Upsampling anwenden kann.

Schaut man sich die von NVIDIA gezeigten Vergleiche mit 2x FG und die reine Rasterizer-Leistung wie in Delta Force an, so dürfte die GeForce RTX 5060 Ti in etwa 20 % schneller als ihr Vorgänger sein, die wiederum kaum schneller als die GeForce RTX 3060 Ti ist. Aber die Leistung wird dann unser Hauptthema im morgigen Test sein.

GeForce RTX 5060 folgt im Mai

Im Mai wird dann noch die GeForce RTX 5060 folgen, die vorerst den Abschluss der GeForce-RTX-50-Serie bildet. Hier sieht NVIDIA nur noch ein Modell mit 8 GB Grafikspeicher vor.

Leistungsdaten nennt NVIDIA heute noch keine, aber wir kennen zumindest schon einmal die technischen Daten.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX60-Serie

GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 GPU GB206

AD107 GA106 Architektur Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 36 24 28 FP32-ALUs 3.840

3.072

3.584 Basis-Takt - 1.830 MHz

1.320 MHz

Boost-Takt - 2.460 MHz 1.780 MHz L1-Cache 3.840kB 3.072 kB 3.584 kB L2 Cache 24 MB 24 MB 6 MB Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR6X

GDDR6X Speicherkapazität 8 GB 8 GB 12 GB Speicherbandbreite 448 GB/s

272 GB/s 360 GB/s TGP 150 W 115 W 170 W Preis - Euro 329 Euro

329 Euro



Mehr Informationen zur GeForce RTX 5060 wird es dann wohl zum Start im Mai geben. Interessant wäre vor allem der Preis. Aktuell nennt NVIDIA nur 299 US-Dollar, was in Anbetracht der aktuellen Nähe zwischen den US- und Euro-Preisen bedeuten könnte, dass die GeForce RTX 5060 für eben diese 299 Euro erscheinen wird.

Die GB206-GPU im Vergleich

Mit der GB206-GPU sehen wir auf der GeForce RTX 5060 Ti und GeForce RTX 5060 den bisher kleinsten Blackwell-Chip und wollen uns diesen in seinen technischen Eckdaten noch etwas genauer anschauen:

Gegenüberstellung der Blackwell-GPUs

GB202 AD102 GB203 AD103 GB205 AD104 GB206 AD106 Die-Größe 750 mm² 608,3 mm² 378 mm² 378,6 mm² 263 mm² 294,5 mm² 181 mm² 121,8 mm² Anzahl der Transistoren 92,2 Milliarden 76 Milliarden 45,6 Milliarden 45,9 Milliarden 31,1 Milliarden 35,8 Milliarden 21,9 Milliarden 22,9 Milliarden Transistordichte 122,9 MTr/mm² 124,9 MTr/mm² 120,6 MTr/mm² 121,2 MTr/mm² 118,3 MTr/mm² 121,6 MTr/mm² 121 MTr/mm² 188 MTr/mm²

NVIDIA lässt die Blackwell-GPUs genau wie deren Vorgänger Ada Lovelace in 4N bei TSMC fertigen. Entsprechend gibt es keine Unterschiede in der Transistordichte und eine gesteigerte Leistung geht in gewisser Weise auch mit einer größeren GPU einher. Dies sehen wir vor allem zwischen der GB202- und AD102-GPU, während die GB205-GPU sich zwischen die AD103- und AD104-GPU setzt.

Die auf der GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti eingesetzte GB206-GPU ist deutlich größer als die AD106-GPU der GeForce RTX 4060 und GeForce RTX 4060 Ti, hat aber weniger Transistoren vorzuweisen. Entsprechend war die AD106-GPU deutlich dichter gepackt. Welche Auswirkungen dies auf die Leistung hat, werden die Tests zeigen müssen.

GeForce RTX 5060 auch im Notebook

Die GeForce RTX 5060 wird es auch als Laptop-GPU geben. NVIDIA sieht einen Start dieser Modelle zusammen mit dem Desktop-Version im Mai vor.

Als GeForce RTX 5060 Laptop GPU wird diese die üblichen Blackwell-Funktionen zu bieten haben. NVIDIA sieht entsprechend ausgestattete Notebooks ab 1.099 US-Dollar am Markt. Ob man diesen Preis in Anbetracht der aktuellen Lage und der Frage nach immer neuen Zöllen wird halten können, bleibt abzuwarten.