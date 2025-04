Werbung

2018 landeten die Entwickler von Insomniac Games mit Marvel’s Spider-Man einen absoluten Erfolg für die Playstation 4. Auf metacritic erhielt der Titel einen Metascore von 87 und einen User Score von 8,7. Darauf aufbauend erschien 2020 mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales eine Fortsetzung, die einen Metascore von 85 erreichte. Im Oktober 2023 folgte dann der eigentlich dritte Teil der Reihe mit Marvel’s Spider-Man 2. Dieser wurde kürzlich auch für den PC auf Steam veröffentlicht.

In den Wertungen konnte das Spiel seine Vorgänger noch einmal übertreffen. Der Metascore steht bei 90 und die Steam-Wertungen stehen bei Größtenteils Positiv mit über 11.000 Bewertungen. Zum PC-Release am 30. Januar 2025 hatte der Titel noch mit starken Performance-Problemen zu kämpfen. Diese wurden von den Entwicklern nach und nach behoben. Als wir das Spiel angespielt haben, war bereits Patch 3 erschienen, der viele der schwerwiegendsten Fehler korrigiert hat.

Einstieg ins Spiel

Zunächst der obligatorische Hinweis: Es folgen Spoiler zu dem Intro und den ersten rund anderthalb Spielstunden von Marvel’s Spider-Man 2.

Wir haben uns entschlossen, hier nur den anfänglichen Einstieg in die Story zu erwähnen, da der Gesamtumfang des Spiels mit lediglich 17 Stunden für die Hauptstory laut howlongtobeat doch recht gering ist und wir niemandem den Spaß vorwegnehmen möchten. Schon das Hauptmenü setzt den Schwerpunkt auf einen imposanten Look. Hier sehen wir eine lebendige Stadt als Hintergrundbild. Diese ist voll animiert und im Vordergrund erwarten uns die zwei Protagonisten, die auf einem Hausdach miteinander schwatzen.

Auch können wir im Hauptmenü unter dem Reiter “was bisher geschah” eine kleine Zusammenfassung dessen ansehen, was in den Vorgängern geschehen ist. Eine gute Möglichkeit für Spieler, bei denen der letzte Spieldurchgang schon etwas länger her ist, oder die den ersten Teil und das Spin-Off Miles Morales einfach nicht gespielt haben. Das grafisch gut inszenierte Video stellt die beiden im Menü zu sehenden Spideys vor. Es handelt sich hier um den klassischen Spider-Man Peter Parker und Miles Morales. Beide hatten bereits ihre eigenen Spiele mit den beiden Vorgängern. Die Story wird nun mit Marvel's Spider-Man 2 direkt fortgeführt und die beiden Helden gehen gemeinsam auf Tour. Generell empfiehlt es sich, beide Vorgänger gespielt zu haben, auch wenn die anfängliche Zusammenfassung einen guten Überblick über die bisherige Handlung gibt.

Das Spiel steigt direkt voll in die Handlung ein. Peter Parker ist als Lehrer an der Schule von Miles Morales engagiert worden, doch bereits am ersten Schultag bricht das Chaos aus, als der Superschurke Sandman damit beginnt, die Stadt zu zerstören. Nun müssen beide Spinnenhelden gemeinsam gegen den sandigen Riesen vorgehen. Die Spieler stürzen sich nun in ein lebendiges New York, bei dem wir sofort durch gewaltige Häuserschluchten schwingen. Nachdem wir uns durch die Stadt geschwungen haben, greifen wir Sandman an, der bereits ein halbes Stadtviertel vernichtet hat. Ist er erst einmal ausgeschaltet, beginnt die eigentliche Handlung. In einem Rückblick wird der nächste große Bösewicht, Kraven the Hunter, vorgestellt. Dieser hat sich auf der Suche nach einer neuen Jagd-Herausforderung in Spidys Heimat New York begeben.