Werbung

Mit der Ducky One X bringt der Hersteller aus Taiwan eine mechanische Tastatur auf den Markt, die mit einer Kombination aus neuer Schaltertechnologie und vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet ist. Dieser Test beleuchtet die technischen Eigenschaften, die Verarbeitung sowie die Praxistauglichkeit der Tastatur.

Die Ducky One X richtet sich an Nutzer mit hohen Anforderungen an Individualisierbarkeit und Performance. Besonders für Spieler könnte die Tastatur durch die Ducky Inductive Switches mit Rapid-Trigger- und Multi-Point Trigger-Technologie interessant sein. Auch für Vieltipper bietet sie durch anpassbare Tastenreaktionen und hochwertige PBT-Keycaps potenzielle Vorteile.

Einstellungen lassen sich über eine webbasierte Software anpassen, ohne dass eine zusätzliche Installation erforderlich ist. Im folgenden Test untersuchen wir, wie sich diese Funktionen in der Praxis bewähren.

Technische Details

Die Ducky One X ist eine mechanische Tastatur, die auf hochwertige Materialien, aktuelle Technologie und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten setzt. Sie nutzt die hauseigenen Ducky Inductive Switches, die eine stufenlos einstellbare Auslösung sowie Funktionen wie Rapid Trigger und Multi-Point Trigger ermöglichen. Diese Technologie soll eine präzisere Steuerung des Tastendrucks ermöglichen und somit Vorteile für Gamer sowie anspruchsvolle Vielschreiber bieten. Durch das Gasket-Mount-Design in Kombination mit einer siebenschichtigen Dämpfung soll zudem ein besonders angenehmes und leises Tippgefühl erreicht werden.

Ein weiteres Merkmal der Ducky One X ist ihre Tri-Mode-Konnektivität. Die Tastatur kann sowohl kabelgebunden über USB als auch kabellos über eine 2,4-GHz-Funkverbindung oder Bluetooth genutzt werden. Die Verbindung per 2,4 GHz sorgt für eine geringe Latenz und eignet sich daher besonders für schnelle Eingaben in Spielen. Bluetooth hingegen ermöglicht eine einfache Kopplung mit mehreren Geräten, was insbesondere für Nutzer mit mehreren Endgeräten von Vorteil ist. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig per Bluetooth verbunden werden, zwischen denen per FN-Taste geswitcht werden kann.

Im Vergleich zu anderen Ducky-Modellen setzt die One X auf eine noch präzisere Schaltertechnologie, die im Gegensatz zu herkömmlichen mechanischen Schaltern eine flexiblere Steuerung der Betätigungskraft bietet.

Zum Lieferumfang der Ducky One X gehören mehrere austauschbare Keycaps, darunter Pfeiltasten, verschiedene ESC-Tasten, eine Enter-Taste und eine alternative Leertaste. Zudem wird ein Keycap-Remover sowie eine kleine Ducky-Bürste zur Reinigung der Tastatur mitgeliefert. Das Verbindungskabel besteht aus einem USB-C-auf-USB-C-Kabel sowie einem USB-C-zu-A-Adapter.

Technische Details