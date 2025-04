Werbung

Der iCUE LINK RX140 MAX RGB nimmt unter Corsairs iCUE LINK-Lüftern eine Sonderstellung ein. Als 30 mm dicker 140-mm-Lüfter verspricht er eine besonders hohe Performance. Trotzdem kommt auch das Thema Beleuchtung nicht zu kurz.

Wir haben vor einigen Wochen bereits den iCUE LINK RX120 MAX RGB getestet, also einen 120-mm-A-RGB-Lüfter für das iCUE LINK-Ökosystem und mit überdurchschnittlicher Dicke. Während die Standarddicke 25 mm ist, kommt dieser Corsair-Lüfter auf stattliche 30 mm. Das muss zwar beim Blick auf die Lüfterkompatibilität beachtet werden, kann aber für einen Performancevorteil sorgen. Tatsächlich konnte der iCUE LINK RX120 MAX RGB im Test auch eine hohe Leistung aufrufen.

Der iCUE LINK RX140 MAX RGB bietet die gleichen Voraussetzungen wie sein kleineres Geschwistermodell. Er ist ebenfalls 30 mm dick und wird auch per iCUE LINK gesteuert. Obwohl vor allem die Performance im Fokus steht, ist der Lüfter auch für Nutzer interessant, die Wert auf A-RGB-Beleuchtung legen. Immerhin acht A-RGB-LEDs setzen den Rotor in Szene und leuchten zudem auch durch zwei Seitenfenster am Lüfterrahmen. Alternativ gibt es mit dem Basismodell iCUE LINK RX140 MAX ohne RGB auch eine unbeleuchtete Option.

iCUE LINK-Lüfter sind hochpreisig - und die MAX-Modelle erst recht. Ein Starter Kit iCUE LINK RX140 MAX RGB mit zwei Lüftern und einem iCUE LINK-Controller kostet um die 100 Euro, ein Expandion Kit mit einem einzelnen Lüfter wird für rund 50 Euro gelistet. Beides gibt es in Schwarz und in Weiß.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: