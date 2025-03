Werbung

Auch in dieser Woche sind auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr einige spannende Artikel veröffentlicht worden. Wir haben uns nicht nur den aktuell günstigsten CUDIMM, den G.Skill Trident Z5 CK mit 8.200 MT/s, näher angesehen, sondern auch Civilization VII angespielt und den Valkyrie A360 getestet. Die INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 stand in diesen Tagen ebenso auf dem Prüfstand wie die Samsung SSD 9100 Pro, die Toshiba MG10D mit 4 TB , das Thermaltake TR100, das FSP MEGA TI 1650W und die G.Skill Trident Z5 Neo RGB. Zu guter Letzt schauten wir uns Half-Life 2 RTX mit DLSS 4, Multi Frame Generation und allerlei Verbesserungen an.

Freitag, 14.03.2025: Der aktuell günstigste CUDIMM G.Skill Trident Z5 CK mit 8.200 MT/s im Test

Der schwache Start der Core-Ultra-200S-Prozessoren alias Arrow Lake-S hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Verlauf des CUDIMM als neuen Speicher dieser Plattform gehabt. Nun haben wir uns schon einige CUDIMM-Kits angeschaut und konnten meist bilanzieren, dass diese einfach zu teuer sind. Einer der Vorreiter bei CUDIMM ist G.Skill, die mit ihren Trident Z5 CK sehr früh am Markt vertreten waren. Inzwischen gehören diese vor allem zu den günstigsten und sind daher einen genaueren Blick wert. Wir haben uns ein Kit mit 2x 24 GB und 8.200 MT/s einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 14.03.2025: Civilization VII angespielt

Mit dem ersten Teil von Civilization hat Sid Meier 1991 ein Franchise begründet, das bis heute sinnbildlich für das Genre der 4X-Strategie steht. Seit dem dritten Teil der Reihe werden die Spiele von Entwickler Firaxis produziert. Der neueste Teil, Civilization VII, erschien am 11. Februar 2025 für PC und Konsolen... [weiterlesen]

Sonntag, 16.03.2025: Valkyrie A360 im Test

Valkyrie möchte mit der A360 eine regelrechte Brot-und-Butter-AiO-Kühlung anbieten. Das 360-mm-Modell verspricht eine respektable Performance und sorgt sowohl am Pumpendeckel als auch an den Lüftern für eine farbenfrohe Beleuchtung. Dazu fällt der Preis moderat aus... [weiterlesen]

Montag, 17.03.2025: INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2

Wie schon bei den Launches zuvor, hat uns für die NVIDIA GeForce RTX 5070, ein MSRP-Modell von INNO3D als Nachzügler erreicht. Die INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 versucht sich mit einem Custom-Kühler mit zwei Axiallüftern von der Founders Edition abzusetzen, orientiert sich technisch jedoch weiterhin an der NVIDIA-Vorlage und verzichtet auf teure Extras wie eine RGB-Beleuchtung oder ein Dual-BIOS. Wie sich das Standardmodell des Herstellers in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 18.03.2025: Kurztest der Samsung SSD 9100 Pro

Der PCIe-5.0-Standard ist bereits ein paar Jahre alt: Bereits im April 2023, also vor knapp zwei Jahren, testeten wir die erste SSD mit dem neuen Interface, damals eine Gigabyte Aorus 10000. In den letzten zwei Jahren konnte man allerdings nicht wirklich sagen, dass sich der PCIe-5.0-Standard bei SSDs bereits durchgesetzt hat. Zu groß waren Hitzeprobleme, die Controller konnten noch nicht überzeugen und der Geschwindigkeitsgewinn war auch nicht so groß, um einen großen Aufpreis zu rechtfertigen. Samsung tritt jetzt an, um dies zu ändern - mit der Samsung SSD 9100 PRO... [weiterlesen]

Dienstag, 18.03.2025: Half-Life 2 RTX mit DLSS 4, Multi Frame Generation und allerlei Verbesserungen

Heute ist es so weit und alle Besitzer von Half-Life 2 können die Demo des RTX-Remake, welches von den Orbifold Studios erstellt wird, in einer für etwa zwei Stunden spielbaren Version ausprobieren. Gespielt werden können die Level Ravenholm und Nova Prospekt. Das RTX-Remake bietet ein vollständiges Raytracing, neue Assets, Partikel- und Charakter-Animationen sowie DLSS 4, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin und RTX Volumetrics. Allesamt haben wir uns die neuen Technologien auf der aktuellen Hardware sowie der auf Basis der vorherigen Generationen angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.03.2025: Toshiba MG10D mit 4 TB im Test

In Zeiten von Festplatten mit hohen Kapazitäten jenseits der 30 TB richten wir unseren Blick nicht nur auf diese, sondern schauen auch darauf, was sich am unteren Ende der Skala an Neuerungen ergibt. Eine davon stellt die Toshiba MG10D, 4 TB, MG10ADA400E in der SATA-Variante dar. In einem bereits erschienen Artikel haben wir uns die größere Ausführung mit 8 TB angesehen und - so viel können wir bereits sagen - es wird noch einen weiteren Artikel geben mit einer SAS-Variante, was eine Premiere auf Hardwareluxx darstellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.03.2025: Thermaltake TR100 im Test

Das Thermaltake TR100 ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das sich als Grundlage für leistungsstarke und zugleich portable Systeme eignen soll. Thermaltake bietet es zu einem moderaten Preis und in gleich vier Farbvarianten an. Dazu gibt es optional ein Display zum Nachrüsten - und auch einen passenden Transportkoffer... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.03.2025: FSP MEGA TI 1650W im Kurztest

Schaut man ein paar Jahre zurück, so empfahlen wir Hardwareluxx-Lesern meist ein Netzteil im 600- bis 800-W-Bereich. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, mittlerweile sind durch die neuen Grafikkarten Netzteile über 1.000 Watt durchaus üblich. Mit dem MEGA TI 1650W stellt FSP nun ein neues Netzteil vor, das nicht nur mit den üblichen Raffinessen ausgestattet ist, sondern auch auf FSPs neuer High-End-Plattform basiert, die als Basis bei weiteren Modellen Verwendung finden wird. Grund genug natürlich, einen genauen Blick auf das Netzteil-Sample zu werfen... [weiterlesen]

Freitag, 21.03.2025: G.Skill Trident Z5 Neo RGB im Test

Während es bei den Transferraten aktuell kaum noch Fortschritte gibt und vor allem die Speichercontroller der AMD- und Intel-Prozessoren eine Hürde sein können, entwickeln sich die Speichermodule auch in der Hinsicht weiter, dass sie niedrigere Latenzen erreichen. Für die Ryzen-Prozessoren von AMD liegt der Sweet Spot bei DDR5-6000 und eben diesen decken auch nahezu alle Speicherhersteller ab. G.Skill bietet in der Trident-Z5-Neo-RGB-Serie nun auch ein Kit als DDR5-6000 mit 2x 16 GB und Timings von CL26-36-36-96. Eben dieses haben wir uns genauer angeschaut... [weiterlesen]