Der PCIe-5.0-Standard ist bereits ein paar Jahre alt: Bereits im April 2023, also vor knapp zwei Jahren, testeten wir die erste SSD mit dem neuen Interface, damals eine Gigabyte Aorus 10000. In den letzten zwei Jahren konnte man allerdings nicht wirklich sagen, dass sich der PCIe-5.0-Standard bei SSDs bereits durchgesetzt hat. Zu groß waren Hitzeprobleme, die Controller konnten noch nicht überzeugen und der Geschwindigkeitsgewinn war auch nicht so groß, um einen großen Aufpreis zu rechtfertigen. Samsung tritt jetzt an, um dies zu ändern - mit der Samsung SSD 9100 PRO.

Die Samsung SSD 9100 PRO ist dabei nicht Samsungs erste PCIe-5.0-SSD - aber das bisherige Evo-Modell, die Samsung SSD 990 EVO im Mainstream-Bereich, konnte in unserem Test nicht wirklich überzeugen. Auch das nachgeschobene PLUS-Modell, die Samsung SSD 990 PLUS, schnitt eher mäßig ab. Nun kommen wir aber endlich zu einem PRO-Nachfolger - und die PRO-Serie ist letztendlich auch das, was unsere Leser seit fast zweieinhalb Jahren hauptsächlich empfehlen. Die PCIe-4.0-SSD war Samsungs Renner - und brachte den koreanischen Hersteller auf einen Marktanteil von locker über 50%. Ein schweres Los also für die Samsung SSD 9100 PRO, die dieses Erbe antreten soll.

Samsung wird die SSD 9100 PRO zunächst in vier Größen auf den Markt bringen. Die kleinste 1-TB-Version ist mittlerweile sicherlich von der Kapazität her recht knapp bemessen, 2 TB und 4 TB sind das Maß der Dinge. Zu einem späteren Zeitpunkt wird man auch eine 8-TB-Variante nachschieben. Diese kommt jetzt allerdings noch nicht auf den Markt. Die Versionen gibt es jeweils mit und ohne Heatsink, wobei beide SSDs einseitig bestückt sind und deshalb auch gut für Notebook-Upgrades genutzt werden können.

Die kommende 8-TB-SSD soll im nächsten Quartal folgen und wird doppelseitig bestückt sein - und wird deshalb auch etwas dicker sein. Wer die SSD 9100 PRO in einem Notebook einsetzen will, sollte hier etwas auf die Kompatibilität achten. Ansonsten sind die Versionen ohne Heatspreader für Anwender gedacht, die die SSD in ein Desktop-Mainboard mit bestehendem Kühlkörper einsetzen möchten, oder aber in ein Notebook einbauen möchten. Die Version mit Heatspreader ist hingegen für Anwender gedacht, die dem Mainboard-Kühlkörper entweder kein Vertrauen schenken, oder aber auf die "All-in-One"-Lösung von Samsung setzen wollen. Weiterhin können PS5-User die SSD einsetzen, da die Dicke der SSD mit dem Kühlkörper nur 8,8mm beträgt.

Mit der 9100 Pro versucht Samsung, aus dem niedrigen Stromverbrauch Kapital zu schlagen. Bisher verbrauchten PCI-Express 5.0 SSDs ziemlich viel Strom und erforderten große und kräftige Kühler. Samsungs Standardkühler sind klein dimensioniert, das verspricht also Gutes hinsichtlich des Stromverbrauchs des Controllers. Die neue Samsung 9100-Serie verwendet dabei den Presto-Controller, einen selbst entwickelten Chip. Auch der Flash-Cache stammt aus dem eigenen Haus. Sowohl Flash als auch Controller werden in den eigenen Fabriken der Marke vom Band gerollt.

Laut Aussage von Samsung hat man es mit dem 5-nm-Prozess geschafft, den Stromverbrauch im Vergleich zur Samsung 990 PRO nur um 2,5 W zu steigern - bei gleichzeitig natürlich massiv höherer Performance. Genau das ist es, was bislang Käufer von PCIe-5.0-SSDs abgeschreckt hat. Die Gesamtstromaufnahme von der 4-TB-Variante gibt Samsung beispielsweise mit 9,0 W an.