Das Thermaltake TR100 ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das sich als Grundlage für leistungsstarke und zugleich portable Systeme eignen soll. Thermaltake bietet es zu einem moderaten Preis und in gleich vier Farbvarianten an. Dazu gibt es optional ein Display zum Nachrüsten - und auch einen passenden Transportkoffer.

Wenn wir zuletzt Mini-ITX-Gehäuse getestet haben, dann waren das meist edle Modelle mit Aluminium wie das Fractal Design Era 2 und das Antec Performance 1 M oder auch ungewöhnlich gestaltete Modelle wie das vertikal orientierte und stoffbestannte Fractal Design Mood. Thermaltakes TR100 ist da deutlich bodenständiger: Es wird aus Stahl und Kunststoff gefertigt und hat ein schlicht-funktionales Design mit einer Lochgitterfront.

Damit dieses Mini-ITX-Modell trotzdem auch auffälliger ausfallen kann, bietet Thermaltake es nicht nur in Schwarz und in Weiß, sondern auch in Matcha Green und Hydrangea Blue an. Während man edle und hochpreisige Modelle sicherlich in erster Linie wohlbehütet stationär nutzen wird, sieht Thermaltake beim TR100 auch Portabilität als Pluspunkt. Als kompaktes 18,4-L-Mini-ITX-Modell lässt sich das TR100 relativ unkompliziert transportieren. Thermaltake hat mit dem TT Travel Trunk für TR100 sogar einen passenden Transportkoffer angekündigt, der zusätzlich zum Gehäuse auch einen tragbaren Monitor, ein VR-Headset, Eingabegeräte und Kabel aufnehmen kann. Als weiteres optionales Zubehör kann ein 3,9-Zoll-LCD-Screen-Kit an der Front nachgerüstet werden.

Neben Portabilität will Thermaltake einen weiteren Schwerpunkt auf die Performance gelegt haben. Dafür nimmt das TR100 bis zu 36 cm lange und bis zu 7 cm dicke Grafikkarten auf und erlaubt im Deckel die Montage eines 240- oder 280-mm-Radiators. Alternativ finden an dieser Stelle auch zwei 120- oder 140-mm-Lüfter Platz. Ab Werk ist das Gehäuse allerdings lüfterlos.

Im Preisvergleich werden aktuell alle vier Farbvarianten ab 119 Euro angeboten. Im Vergleich zu den drei oben genannten Mini-ITX-Gehäusen ist das TR100 damit recht günstig - zumal ein PCIe-4.0-Riserkabel zum Lieferumfang gehört.

Neben dem Riserkabel liegen dem Gehäuse die Anleitung, Montagematerial und Systemspeaker, Kabelbinder, 1 m Klettverschluss, eine farblich passende Blende für das optionale LCD-Kit und eine Grafikkartenklemme bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: