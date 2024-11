Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Kampagne und Story in CoD Black Ops 6 angespielt oder die Toshiba MG11 mit 24 TB getestet, sondern auch die MSI MAG CoreLiquid I360, das CEVN Ronin Pro 14 und das APNX V1 auf den Prüfstand gestellt. Unser Test zum brandneuen AMD Ryzen 7 9800X3D dürfte wahrscheinlich das Highlight der Woche gewesen sein. Zu guter Letzt aktualisierten wir unsere WLAN-FAQ.

Donnerstag, 31.10.2024: Kampagne und Story in CoD Black Ops 6 angespielt

Kürzlich wurden wir von Activision zu einer Pressevorführung nach London eingeladen. Dort wurde das neue Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt. Vor Ort hatten wir die Gelegenheit, in den Multiplayer hineinzuschnuppern und Interviews mit den Schauspielern zu führen. Mittlerweile ist das Spiel erschienen und wir haben uns die Kampagne und den Zombiemodus näher angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 01.11.2024: Toshiba MG11 mit 24 TB im Test

Toshibas neues Topmodell, die MG11, mit einer Speicherkapazität von bis zu 24 TB, schauen wir uns heute in diesem Artikel an. Bereits der erste Blick lässt Spannung aufkommen - ein verdoppelter Cache könnte nun endlich den Geschwindigkeitsschub liefern, den eine gute Helium-Festplatte für maximale Transferraten jenseits der 300 MB/s benötigt. Ob die MG11 mit 24 TB in der Lage war, diesen Wert zu liefern, könnt ihr hier nachlesen... [weiterlesen]

Sonntag, 03.11.2024: MSI MAG CoreLiquid I360 im Test

Die MSI MAG CoreLiquid I360 fällt durch ihr beleuchtete Spiegeldesign am Pumpendeckel und durch die drei A-RGB-Lüfter auf. MSI setzt bei dieser AiO-Kühlung aber auch einige Detailverbesserungen um, die für eine höhere Nutzerfreundlichkeit sorgen sollen... [weiterlesen]

Montag, 04.11.2024: WLAN-FAQ – Wi-Fi 7, Verschlüsselung und mehr

Drahtlose Netzwerke sind ein schneller und einfacher Weg Geräte über eine drahtlose Verbindung miteinander zu verbinden und einen Zugang zum Internet herzustellen. Ob nun Zuhause, in der Bahn oder in anderen Umgebungen – die genauen Details eines WLAN-Netzwerkes kennen die Wenigsten. Inzwischen erreichen WLAN-Netzwerke ungeahnte Durchsatzraten und sind dank einer möglichen Mesh-Erweiterung auch deutlich flexibler geworden. Dabei gibt es viele technische Details, die es wert sind, einmal genauer beleuchtet zu werden. Eben dies wollen wir nun einmal tun... [weiterlesen]

Dienstag, 05.11.2024: CEVN Ronin Pro 14 im Test

Das CEVN Ronin Pro 14 kombiniert für 1.916 Euro einen Intel Core Ultra 7-155H mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop und bietet mit 32 GB DDR5-RAM und einer 2-TB-SSD eine üppige Speicherausstattung an, die sich über den Konfigurator des Anbieters individualisieren lässt. Trotzdem zeigt sich der 14-Zöller recht kompakt und schlicht. Ob das Gerät das Zeug zum Alleskönner hat, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.11.2024: Black Weeks im November bei notebooksbilliger.de [Anzeige]

Wer wieder kräftig sparen möchte, der muss nicht auf den Black Friday warten: Von heute an, bis zum 3. Dezember kommt man nicht mehr an notebooksbilliger.de vorbei, denn dort finden in diesen Tagen die vorweihnachtlichen Black Weeks statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebook, SSD, NAS oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.11.2024: Der Ryzen 7 9800X3D im Test

In den vergangenen Monaten konnten wir zunächst den Start der Ryzen-9000-Prozessoren und dann vor nicht einmal drei Wochen den der Core-Ultra-200S-Prozessoren mit entsprechenden Testberichten begleiten. Heute nun schiebt AMD mit dem Ryzen 7 9800X3D das erste Modell mit 3D V-Cache nach. Mit dem vergrößerten L3-Cache zeichneten sich die X3D-Modelle bislang besonders in der Spiele-Leistung aus. Ob und inwieweit sich der Ryzen 7 9800X3D hier von den Desktop-Neuvorstellungen von AMD und Intel absetzen kann, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.11.2024: APNX V1 im Test

Das APNX V1 ist ein Showgehäuse mit viel Glas - aber eines, das einige Dinge ganz anders als die Konkurrenz löst. So nutzt APNX eine angeschrägte Front, um Showwert und Airflow besser auszubalancieren. Und für den schrägen Frontteil gibt es eine Holzoption, die etwas an die North-Gehäuse von Fractal Design erinnert... [weiterlesen]