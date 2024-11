Werbung

Wer wieder kräftig sparen möchte, der muss nicht auf den Black Friday warten: Von heute an, bis zum 3. Dezember kommt man nicht mehr an notebooksbilliger.de vorbei, denn dort finden in diesen Tagen die vorweihnachtlichen Black Weeks statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebook, SSD, NAS oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt.

Wichtig an dieser Stelle: Nicht alle Angebote stehen über den gesamten Zeitraum bereit. Es lohnt sich, in den folgenden Tagen immer wieder einmal bei notebooksbilliger.de vorbeizuschauen, vielleicht ist das ersehnte Schnäppchen doch noch vorhanden.

Neben den hier vorgestellten Deals gibt es direkt bei notebooksbilliger.de zahlreiche weitere Angebote. Darüber hinaus laufen nicht alle Deals über die gesamte Laufzeit. Die Black Weeks laufen bis zum 03.12.2024 23:59 Uhr.

Die spannendsten Notebook-Deals

Natürlich gibt es bei den Black Weeks von notebooksbilliger zahlreiche Notebooks stark reduziert.

Ein echtes Highlight ist das Acer Aspire 15 (A15-41M-R4AN), das ein Allrounder für den Alltag ist und sich trotz seines günstigen Preises auch für anspruchsvolle Aufgaben eignet. Die zentrale Komponente ist ein AMD Ryzen 5-8640HS, der neben seiner stattlichen CPU-Leistung eine starke GPU bieten kann. Letztere arbeitet mit einem 15 Zoll großen Full-HD-Display zusammen, das dank der IPS-Technik mit einer überzeugenden Bildqualität aufwarten kann. Abgerundet wird die Hardware-Ausstattung des 1,65 kg schweren 15-Zöllers von 16 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden SSD. Das alles gibt es in den Black Weeks für 464 Euro, anstelle von 664 Euro, was einer Ersparnis von satten 30 % entspricht.

Ebenfalls im 15-Zoll-Format kommt das MSI Modern 15 H AI C1MG-081 daher, das auf einen Intel Core Ultra 7-155H setzt und damit bestens für anstehende KI-Aufgaben vorbereitet ist. Der Monitor lässt sich um bis zu 180 ° aufklappen, sodass eigene Kreationen einfach dem Gesprächspartner gezeigt werden können. Das IPS-Panel löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. MSI setzt auf 16 GB RAM und eine 512 GB fassende SSD. Zu den Black Weeks gibt es das Notebook für 699 Euro, was einer Ersparnis von 24 % gegenüber dem Preisvergleich entspricht.

Wer hingegen auf der Suche nach einem waschechten Gaming-Notebook ist, der sollte einen Blick auf das MSI Katana 17 B13VFK-1094 werfen. Der 17-Zöller bietet einen Intel Core i7-13620H, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop kombiniert wird - hohe Frameraten sind damit garantiert. Passend dazu arbeitet das 17 Zoll große FullHD-Display mit schnellen 144 Hz. Für eine ausreichende Kühlung sorgt MSIs Cooler-Boost-5-Technik. Die neuesten Games können auf einer 1 TB fassenden SSD abgelegt werden. Jetzt ist der Allround-Gamer für 1.079 Euro zu haben, was einer Ersparnis von 10 % gegenüber dem Preisvergleich entspricht.

Die besten Notebook-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Acer Aspire 15 - 15 Zoll

(Ryzen 5 8640HS, 16 GB RAM, 1TB SSD) 464 Euro 664 Euro 30 % MSI Modern 15 H AI - 15 Zoll

(Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 699 Euro 887,14 Euro 24 % ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ615W - 15 Zoll

(Core 5-120U, 8 GB RAM, 512 GB SSD) 399 Euro 503,71 Euro 19 % Lenovo IdeaPad 3 Slim - 15 Zoll

(Core 5-120U, 8 GB RAM, 512 GB SSD) 399 Euro 513,70 Euro 21 % Acer Swift Go 14 OLED - 14 Zoll

(Ryzen 5-8645HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 634 Euro 714,27 Euro 11 % MSI Katana 17 B13VFK-1094

(Core i7-13620H, RTX 4060, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 1.079 Euro 1.260,79 Euro 15 %

Die spannendsten Komplettsystem-Deals

Nicht nur diverse Notebooks gibt es stark vergünstigt während der Black Weeks bei notebooksbilliger.de, auch auf verschiedene Komplettsysteme – vom High-End-Gaming-Boliden bis zum platzsparenden Mini-PC gibt es dicke Rabatte.

Der Acer Predator Orion X POX-650 ist ein kompakter Gaming-Cube, der seine Hardware auf mehrere Kammern aufteilt, was eine optimale Kühlung garantiert. Leistung gibt es satt, denn Acer nutzt einen Intel Core i7-13700, der mit einer leistungsstarken NIVIDA GeForce RTX 4080 kombiniert wird. Damit nicht genug, denn es werden direkt zwei 1 TB fassende SSDs verbaut, während der Arbeitsspeicher mit üppigen 32 GB ausgestattet wurde. Während der Black Weeks ist das kompakte Power-House für 2.399 Euro zu haben, sodass satte 22 % gespart werden können.

Deutlich kleiner, aber nicht weniger interessant ist der MSI Barebone Cubi 5 12M-282BAT. Der kompakte Barebone misst gerade einmal 124 x 124 x 53,7 mm, bietet dennoch ein reichhaltiges Anschluss-Portfolio inklusive Thunderbolt 4 und zwei RJ45-Schnittstellen, von denen eine sogar mit 2,5 Gbit/s arbeitet. Als CPU kommt ein Intel Core i3-1215U zum Einsatz. Da es ich um einen Barebone handelt, können M.2-SSD und RAM individuell verbaut werden. Der Cubi ist auf 249 Euro reduziert, was einen Vorteil von 14 % gegenüber dem Preisvergleich bedeutet.

Die besten Komplettsystem-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Acer Predator Orion X POX-650

(Core i7-13700, RTX 4080, 32 GB DDR5 RAM, 2x 1TB M.2 SSD) 2.399 Euro 3.003,95 Euro 22 % MSI Cubi 5 12M-282BAT MFF - Barebone

(Core i3-1215U) 249 Euro 293,03 Euro 14 % Medion Akoya S65 MT MD34840

(Core i5-14400, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 429 Euro 549,00 Euro 20 % Acer Revo RB610 Mini PC

(Core i5-1335U, 16 GB RAM, 512 GB M.2 SSD) 379 Euro 514,13 Euro 21 %

Die spannendsten Display-Deals

Verschiedenste Monitore gibt es während den Black Weeks ebenfalls günstiger. Egal ob Office- oder Gaming-Monitor, Curved oder Flat - notebooksbilliger.de hat für jeden etwas im Schnäppchen-Sortiment.

So ist der MSI MAG 325CQRFDE QD Gaming ein 32 Zoll großer Gaming-Könner, der dank eines Curved-Radius von nur 1.000 mm für eine maximale Immersion sorgt. Mit einer Wiederholfrequenz von 170 Hz erreicht das WQHD-Panel den aktuellen Sweet-Spot für Spieler. Gleichzeitig werden dank der Quantum-Dot-Technik satte Farben geboten. Jetzt ist er für 329 Euro zu haben, sodass gegenüber dem Preisvergleich 13 % gespart werden können.

Auch Fans von Widescreen-Monitoren werden während der Black Weeks fündig. So gibt es beispielsweise den ViewSonic VX3480-2K-PRO, der auf einer Diagonale von 34 Zoll im breiten 21:9-Format 3.4400 x 1.440 Bildpunkte unterbringt. Die maximale Wiederholfrequenz liegt hier bei 165 Hz. Während der Black Weeks ist er für 249 Euro zu haben.

Die besten Display-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis MSI MAG 325CQRFDE QD

(32 Zoll, 2.560 x 1.440, 170 Hz, 1ms, Curved) 329 Euro 376,63 Euro 13 % ViewSonic VX3480-2K-PRO

(34 Zoll, 3.440 x 1.440, 165 Hz, 1 ms, Flat)

249 Euro 314,95 Euro 21 % AOC CQ27G2S/BK

(27 Zoll, 2.560 x 1.440, 165 Hz, 4 ms Curved) 169 Euro 185,90 Euro 9 % MSI Optix MAG274QRFDE-QD

(27 Zoll, 2.560 x 1.440, 165 Hz, 1 ms, Flat) 219 Euro 264,5 Euro 17 % ViewSonic VX2728J

(27 Zoll, 1.920 x 1.080, 180 Hz, 0,5 ms, Flat) 159 Euro 209,16 Euro 24 %

Die spannendsten Komponenten-Deals

Im Bereich der Komponenten gibt es zahlreiche Rabatte. So können beispielsweise Grafikkarten mit schicken Rabatten geshoppt werden. So gibt es die ASUS ProArt GeForce RTX 4070 SUPER OC mit einer Preisersparnis von 16 % aktuell für 589 Euro. Wer nach einem passenden Untersatz für sein neues AM5-System sucht, kann das ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI in Betracht ziehen, das es während der Aktion für 169 Euro gibt.

Auch im Bereich der SSDs gibt es verschiedene interessante Angebote wie die KIOXIA EXCERIA PLUS G3 mit 1 TB für 46,90 Euro. Wer hingegen auf der Suche nach einer SATA-SSD ist, auch für den hat notebooksbilliger.de mit der KIOXIA EXCERIA SSD mit 480 GB ein interessantes Schnäppchen für 26,90 Euro im Programm.

Jeder, der sich in der Vorweihnachtszeit einen neuen Netzwerkspeicher aufbauen möchte, der hat ebenfalls verschiedene Optionen. Mit dem QNAP TS-432X-4G gibt es eine echte High-End-Lösung mit vier HDD-Slots, einem 10G-SFP+- und zwei 2,5G-Ethernet-Ports zum Schnäppchenpreis von 549 Euro. Wer eine Fertiglösung favorisiert, kann das WD My Cloud Home mit 3 TB ins Auge fassen, das es jetzt für 134,90 Euro gibt.

Die besten Komponenten-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Kategorie Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis ASUS ProArt GeForce RTX 4070 SUPER OC Grafikkarte 589 Euro 709 Euro 16 % ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI Mainboard 169 Euro 177,99 Euro 3 % KIOXIA EXCERIA PLUS G3 - 1 TB SSD 46,90 Euro 65,89 Euro 23 % KIOXIA EXCERIA SSD - 480 GB SSD 26,90 Euro 33,85 Euro 9 % QNAP TS-432X-4G NAS 549,00 Euro 672,99 Euro 18 % WD My Cloud Home - 3 TB NAS 134,90 Euro 150,99 Euro 11 %

Die spannendsten Software-Deals

Im Zuge der Black Weeks gibt es bei notebooksbilliger.de zudem zahlreiche Software-Downloads zu teils deutlich günstigeren Preisen abzustauben. Darunter beispielsweise Norton 360 Deluxe für fünf Geräte, das dann nur noch 17,99 Euro kostet, sodass der heimische IT-Park stets gut gesichert ist. Wer sich auf die nächste Steuererklärung vorbereiten möchte, der kann zu QuickSteuer Deluxe 2024 greifen, das es 24,39 Euro gibt.

Als exklusives Bundle gibt es darüber hinaus Microsoft 365 Family für sechs User und F-Secure Total für sieben Geräte. Dafür müssen 49,99 Euro eingeplant werden.

Die besten Software-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Norton 360 Deluxe 17,95 Euro 19,99 Euro 10 % QuickSteuer Deluxe 2024 24,39 Euro 29,67 Euro 10 % Microsoft 365 Family + F-Secure 49,99 Euro exklusives Bundle McAfee Total Protection 13,65 Euro 22,50 Euro 39 %

