Das APNX V1 ist ein Showgehäuse mit viel Glas - aber eines, das einige Dinge ganz anders als die Konkurrenz löst. So nutzt APNX eine angeschrägte Front, um Showwert und Airflow besser auszubalancieren. Und für den schrägen Frontteil gibt es eine Holzoption, die etwas an die North-Gehäuse von Fractal Design erinnert.

Das V1 ist erst das zweite Gehäuse von APNX. Als erstes Modell kam das C1 auf den Markt. Der Midi-Tower fiel vor allem mit seinem gefälligen Design und der auffälligen ChromaFlair-Farbvariante auf. Das V1 fällt nun deutlich wuchtiger aus. Es ist ein Showgehäuse mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern und dadurch breiter als klassische Midi-Tower.

Als Showgehäuse erlaubt das V1 Einblicke in den Innenraum nicht nur durch ein Glasseitenteil, sondern auch durch eine Glasfront. Dieser Aufbau bringt üblicherweise das Problem mit sich, dass das Kühlpotenzial gegenüber Airflow-Gehäusen mit luftiger Front reduziert wird. APNX will dieses Problem mindestens abschwächen. Der rechte Teil der Front wird angeschrägt und für die Aufnahme von schräg orientierten Frontlüftern vorbereitet. Dieses Konzept kennen wir schon vom NZXT H6 Flow RGB - und bei diesem Showgehäuse konnte es überzeugen. APNX nutzt diese Lüfterplätze aber auch noch für eine besondere Designoption: Bei einigen Varianten des Gehäuses sitzen Holzrippen vor den Frontlüfterplätzen. Sie erinnern optisch an die North-Serie von Fractal Design.

APNX bringt das V1 gleich in sechs Varianten auf den Markt. Es gibt jeweils drei Farbvarianten: Schwarz, Weiß und Schwarz-Weiß. Zusätzlich gibt es für die vorderen Lüfterplätze die Wahl zwischen Holz und einem luftigen Kunststoffelement. Die Preise variieren je nach Variante zwischen 129,90 und 159,90 Euro. Die von uns getestete schwarze Variante mit Holzlufteinlass (beim Produktnamen markiert durch ein nachgestelltes "-W") soll 149,90 Euro kosten.

Der Hersteller hat uns zusätzlich zum Gehäuse einiges Zubehör zur Verfügung gestellt: Das Vertical GPU Holder Kit 2, sieben A-RGB-Lüfter, einen PWM- und A-RGB-Hub und den Kunststofflufteinlass der Non-Holz-Varianten.

Als Zubehör liegen Montagematerial, schwarze Kabelbinder, zwei Kabelclips und die Anleitung bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: