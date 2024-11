Werbung

Die MSI MAG CoreLiquid I360 fällt durch ihr beleuchtete Spiegeldesign am Pumpendeckel und durch die drei A-RGB-Lüfter auf. MSI setzt bei dieser AiO-Kühlung aber auch einige Detailverbesserungen um, die für eine höhere Nutzerfreundlichkeit sorgen sollen.

Mit der MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie möchte MSI Produkte anbieten, die vor allem Spieler ansprechen - und das sowohl beim Design als auch bei der Funktionalität. Bei der MAG CoreLiquid I360 lässt sich gut nachvollziehen, wie sich MSI selbst eine moderne AiO-Kühlung für Gamer vorstellt. Optisch wird dieses Modell von A-RGB-Lüftern und einem kantig gestalteten Pumpendeckel mit beleuchtetem Infinity Mirror-Design geprägt.

Besonderen Wert legt MSI auf Nutzerfreundlichkeit. So wird die Kühler-Pumpeneinheit mit einer UNI-Bracket montiert - also mit einer einheitlichen Montageblende für AMD- und Intel-Sockel. Die Lüfter sind bei Auslieferung bereits vormontiert und so miteinander verbunden, dass sie alle über ein einziges Kabel angeschlossen werden können. Für eine einheitlichere Optik kann eine Blende an der Seite der Lüfter angebracht werden. Schließlich dürften auch Performanceoptimierungen nicht fehlen. Am Kühler sollen eine vergrößerte Kupferplatte und eine große Zahl von Mikrokanälen für eine möglichst gute Wärmeableitung sorgen.

Die MSI MAG CoreLiquid I360 wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten. Beide kosten jeweils rund 140 Euro. Innerhalb der Serie gibt es alternativ noch ein kleineres 240-mm-Modell, das um die 110 Euro kostet.

Der AiO-Kühlung liegen Regulatorikhinweise, eine Blende für die Lüfterseite und eine aufklappbare Kunststoffverpackung mit dem sortierten und beschrifteten Montagematerial sowie eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste bei. Durch diese Lösung hat man das Montagematerial besser im Überblick als bei zahlreichen einzelnen Tütchen. Eine Anleitung wird nicht mitgeliefert, steht aber online auf der Produktseite bereit.