Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das Lian Li Lancool 207 im Test oder Diablo IV Vessel of Hatred angespielt, sondern auch der Western Digital WD Blue SN5000, den G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB und dem Arctic M2 Pro Cooler einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Highlight der Woche dürfte natürlich die Vorstellung der neuen Arrow-Lake-Prozessoren von Intel gewesen sein. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke die be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed, das be quiet! Light Base 900 FX und das Lian Li O11 Vision Compact auf Praxistauglichkeit. Ein Bericht zu einer weiteren Factory-Tour stand bei uns in dieser Woche ebenfalls auf dem Plan.

Freitag, 04.10.2024: Lian Li Lancool 207 im Test

Beim Lancool 207 probiert Lian Li ein angepasstes Innenraumlayout aus, das vor allem der Grafikkartenkühlung zugutekommen soll. Im Test klären wir, wie effektiv der preiswerte Midi-Tower wirklich kühlen kann... [weiterlesen]

Freitag, 04.10.2024: Diablo IV Vessel of Hatred angespielt

Am fünften Juni 2023 startete Diablo IV in den Verkauf. Das Action-RPG von Blizzard konnte laut Publisher schon zum Start die Verkaufsrekorde der eigenen Spiele übertrumpfen. Am 08. Oktober 2024 startet mit The Vessel of Hatred die erste offizielle Erweiterung. Wir haben vorab einen ersten Test... [weiterlesen]

Sonntag, 06.10.2024: Western Digital WD Blue SN5000 im Test

Mit der neuen WD Blue SN5000 testen wir heute einen spannenden SSD-Newcomer aus dem Hause Western Digital. Die SN5000 tritt dabei die Nachfolge der SN580 an und erweitert die Serie damit auf bis zu 4 TB Speicherplatz, wobei diese dank neustem BiCS6-NAND und QLC-Verfahren erreicht werden. Ob damit QLC der Sprung zur gehobenen Mittelklasse gelingt und die SN5000 zur Empfehlung für Datenhungrige wird, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Montag, 07.10.2024: G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB im Test

Zusammen mit den Ryzen-9000-Prozessoren gibt es auch rund um den Arbeitsspeicher ein paar Optimierungen, die höhere Speichertaktraten möglich machen sollen. Der Speicherspezialist G.Skill adressiert dies mit neuen Kits, von denen wir uns zwei angeschaut haben. Aber es gibt mit zumindest mit einem der Kits auch ein paar Probleme bzw. wir mussten für den Test ein paar Einschränkungen machen, die erst mit den kommenden X870(E)-Mainboards ausgeräumt werden sollen. Wo der Sweet Spot liegt, welche Herausforderungen schneller RAM bereithält und welches Leistungsplus zu erwarten ist, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Mittwoch, 09.10.2024: Arctic M2 Pro Cooler im Kurztest

Wie jeden Spätsommer aufs Neue können sich Nerds auf hohe Temperaturen und ersten Lebkuchen in den Regalen freuen. Doch gerade eine hohe Umgebungstemperatur gepaart mit High-End-Hardware stellt dabei PC-Enthusiasten vor diverse Herausforderungen. In den letzten Jahren mit zunehmender Verbreitung von PCIe5 hat sich diese Problematik auch auf NVMe-Massenspeicher erweitert. Folgerichtig finden sich mittlerweile eine Reihe von Kühlungsoptionen für das handliche M2.2280-Format. Eine davon, der Arctic M2 Pro wollen wir uns heute ein wenig genauer anschauen... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.10.2024: be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed im Test

Mit den Light Wings LX bringt be quiet! LED-Lüfter auf den Markt, die ihrem Namen gerecht werden. Die A-RGB-LEDs beleuchten bei ihnen nicht einen Ring am Lüfterrahmen, sondern die Lüfterblätter. Und diese "Lichtflügel" sorgen dann für eine wesentlich größere Leuchtfläche... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.10.2024: be quiet! Light Base 900 FX im Test

Die Zeiten, in denen be quiet! nur dezente Silentgehäuse angeboten hat, sind endgültig vorbei: Das neue Light Base 900 FX ist ein waschechtes Showgehäuse mit LED-Lüftern und zwei 1,5 m langen LED-Streifen. Die größte Besonderheit des Gehäuses ist aber, dass es in wenigen Sekunden auf ein invertiertes Layout oder eine horizontale Ausrichtung umgestellt werden kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.10.2024: Intel Core Ultra 200S vorgestellt

Mit Arrow Lake beziehungsweise der Core-Ultra-200S-Serie bringt Intel das mit Meteor Lake eingeführte, aber verhinderte desintegrierte Design nun endlich auf den Desktop. Intel will einen Schlussstrich unter die hochgezüchteten und ineffizienten Raptor-Lake-Generationen ziehen und von Neuem beginnen. Gelingen soll dies nun auch auf dem Desktop mit einem Chiplet-Design und allerlei Neuheiten in nahezu allen Bereichen eines modernen Prozessors... [weiterlesen]

Freitag, 11.10.2024: MSI Factory Tour in Shenzhen

Ein Hardware-Redakteur wird in seinem Leben eher selten die Gelegenheit erhalten, live mitzuerleben, wie ein neues Mainboard entsteht und produziert wird. Das MSI-Headquarter in Shenzhen (China) hatte Redakteure aus den USA, Europa und aus Australien eingeladen, der MSI-Factory-Tour beizuwohnen. Es ist nicht als gegeben anzusehen, dass auch wir die Gelegenheit erhielten, interessante Momente in Bild und Videoform festzuhalten. Wir haben die gesamte Produktion eines Mainboards vom Anfang bis zum Ende festgehalten, sodass auch unsere Leser diese Einsichten mitverfolgen können... [weiterlesen]

Freitag, 11.10.2024: Lian Li O11 Vision Compact im Test

Showgehäuse fallen oft sehr großzügig aus. Lian Li möchte mit dem O11 Vision Compact eine platzsparende Variante anbieten, die trotzdem für ein ausgewachsenes ATX-System geeignet ist. Je nach Vorliebe kann das Gehäuse dabei mit einem Mesh- oder einem Glasdeckel genutzt werden. Und auch in anderen Bereichen hat Lian Li sein neues Showmodell weiterentwickelt... [weiterlesen]