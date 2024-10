Werbung

Beim Lancool 207 probiert Lian Li ein angepasstes Innenraumlayout aus, das vor allem der Grafikkartenkühlung zugutekommen soll. Im Test klären wir, wie effektiv der preiswerte Midi-Tower wirklich kühlen kann.

Unter dem Lancool-Label hat Lian Li ursprünglich vor allem Einsteigergehäuse angeboten. Mittlerweile gibt es aber durchaus Modelle wie das Lancool III, die sich auch an Enthusiasten richten und sich preislich vom Einsteigersegment entfernen. Das Lancool 207 schlägt einen Mittelweg ein: Es wird zu einem attraktiven Preis angeboten, unterscheidet sich durch seinen ungewöhnlichen Innenaufbau deutlich von anderen Midi-Towern seiner Preisklasse.

Eigentlich nutzt Lian Li den typischen Zweikammeraufbau mit einer Mainboardkammer und einer darunterliegenden Kammer für Netzteil und Laufwerke. In der unteren Kammer wird aber umgeräumt: Das Netzteil wandert quer hinter die Gehäusefront und zwei Laufwerksträger wandern in den hinteren Teil. Dadurch können zwei Lüfter in der Abdeckung der Netzteilkammer die Grafikkarte von unten kühlen, ohne dabei vom Netzteil beeinträchtigt zu werden. Zusätzlich sorgen zwei Frontlüfter auch für einen horizontalen Luftstrom.

Das Lancool 207 wird bei Caseking für 89,90 Euro gelistet und soll voraussichtlich ab Mitte November verfügbar werden. Dieser Preis gilt sowohl für die schwarze als auch für die von uns getestete weiße Variante.

Lian Li legt dem Gehäuse eine Anleitung und eine praktische Sortierbox mit dem Montagematerial, Kabelbindern und Klettverschlüssen bei. Bei der weißen Variante werden silberfarbene Schrauben und Abstandshalter genutzt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: