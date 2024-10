Werbung

Mit der neuen WD Blue SN5000 testen wir heute einen spannenden SSD-Newcomer aus dem Hause Western Digital. Die SN5000 tritt dabei die Nachfolge der SN580 an und erweitert die Serie damit auf bis zu 4 TB Speicherplatz, wobei diese dank neustem BiCS6-NAND und QLC-Verfahren erreicht werden. Ob damit QLC der Sprung zur gehobenen Mittelklasse gelingt und die SN5000 zur Empfehlung für Datenhungrige wird, klären wir mit unserem Review.

Optisch hat sich die neue WD Blue SN5000 nicht sehr verändert, wenn man zur direkten Vorgängerin zurück blickt. Diese war auch schließlich noch gar nicht so alt und dank BiCS5-NAND auch weitestgehend modern für eine Midrange-SSD. Doch unter der Haube, beziehungsweise dem Etikett, hat sich eine Menge verändert. So bietet Western Digital die SSD nicht mehr in der kleinsten Größe mit 250 GB an, erweitert jedoch die Palette um unser Testsample mit einer Kapazität von 4 TB. Dabei lohnt sich besonders ein genauer Blick ins Datenblatt, denn die Modelle der SN5000 unterscheiden sich dabei zum Teil sehr. So sind wir zwar seit Jahren gewohnt, dass sequenzielle Spitzenwerte gerade bei kleineren Modellen etwas abweichen, doch in diesem Fall liegen die Leistungsunterschiede bei 10-25 Prozent zwischen kleinstem und größtem Modell.

Neben den Leistungsangaben gilt aber auch besonders der unterschiedlichen Speicherbestückung der Modelle die Aufmerksamkeit. So wird das größte Modell mit modernem BiCS6-NAND bestückt, allerdings als QLC verwendet. Die kleineren Versionen der SN5000 dürfen noch auf denselben BiCS5-NAND als TLC setzen wie auch die SN580 zuvor.