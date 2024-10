Werbung

Ein Hardware-Redakteur wird in seinem Leben eher selten die Gelegenheit erhalten, live mitzuerleben, wie ein neues Mainboard entsteht und produziert wird. Das MSI-Headquarter in Shenzhen (China) hatte Redakteure aus den USA, Europa und aus Australien eingeladen, der MSI-Factory-Tour beizuwohnen. Es ist nicht als gegeben anzusehen, dass auch wir die Gelegenheit erhielten, interessante Momente in Bild und Videoform festzuhalten. Wir haben die gesamte Produktion eines Mainboards vom Anfang bis zum Ende festgehalten, sodass auch unsere Leser diese Einsichten mitverfolgen können.

Shenzhen (chinesisches Festland) ist von der Weltmetropole Hong Kong (Sonderverwaltungszone) etwa 20 bis 25 km entfernt, sodass wir unsere Anreise ab dem internationalen Flughafen in Hong Kong nach Shenzhen zeitnah hinter uns bringen konnten. Das Hotel befand sich im Nanshan District, das MSI Headquarter mit dem Fabrikgelände hingegen im Bao'an District, das mittels Bustransfer etwa eine Stunde entfernt ist. Mit über 17,5 Millionen Einwohnern ist Shenzhen keine kleine Metropole, sodass solche zeitlichen Entfernungen in Verbindung mit dichtem Straßenverkehr nicht überraschend sind.

Ankunft im MSI-Headquarter in Shenzhen

Schließlich sind wir dann im MSI-Headquarter im Bao'an-District in Shenzhen angekommen. Von einem großen MSI-Team wurden wir dann sehr herzlich begrüßt und kamen in die Ausstellungs-Halle, in der MSI Komplettsysteme, Kühlungen, Mainboards und auch Grafikkarten ausgestellt hat. An der Decke hat der bekannte MSI-Gaming-Drache seinen Platz gefunden.

Bevor es in die MSI-Werkhalle ging, wurden uns zahlreiche Folien präsentiert, die sich rund um die neuen Z890- und X870(E)-Mainboards drehen. Diese Folien befinden sich alle in der Bilder-Galerie. Generell werden in dem MSI-Werk in Shenzhen nicht nur Mainboards, sondern auch Grafikkarten, All-in-one-PCs und auch Mini-PCs hergestellt.