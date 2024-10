Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Intel Xeon 6972P mit 96 Kernen und 12x DDR5-6400 kräftig auf den Zahn gefühlt oder das Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync getestet, sondern auch den Noctua NF-A14x25 G2 PWM auf den Prüfstand gestellt. Pünktlich zum Fall des Embargos ging unser Test zum ASUS ROG Crosshair X870E Hero online. Weiterhin prüften wir den AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X mit 105 W auf seine Leistungsfähigkeit und spielten Zelda Echoes of Wisdom an. Zu guter Letzt standen in den letzten sieben Tagen der ASUS NUC 14 Pro und die Sharkoon OfficePal M25W auf dem Testprogramm.

Freitag, 27.09.2024: Zweimal Xeon 6972P mit 96 Kernen und 12x DDR5-6400 im Test

Erst vor wenigen Tagen stellte Intel seine Prozessoren der Xeon-6900P-Serie offiziell vor. Wir hatten nun die Gelegenheit uns einen Server anzuschauen und Benchmarks durchzuführen. Das System war mit zwei Xeon 6972P und jeweils 96 Kernen bestückt. Wie sich die Prozessoren gegen die Konkurrenz aus eigenem Hause und hier die Xeon-6700E-Serie und auch die EPYC-Modelle von AMD schlagen und wo die Stärken liegen, klären wir im folgenden Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 27.09.2024: Alles, was man über Netzwerkspeicher wissen muss

Ein NAS (Network Attached Storage) ist seit Jahren die Wahl vieler Anwender, die nicht ihre Daten in der Cloud speichern wollen oder eine Möglichkeit suchen, zu Hause oder unterwegs schnell und effizient immer an ihre Daten zu kommen. Als Einsteiger kann man sich das Gerät als eine Art Storage-Computer vorstellen, der im eigenen Netzwerk hängt und dessen Hauptaufgabe es ist, auf ihm gespeicherte Daten zur Verfügung zu stellen - seien es Backups, Fotos, Filme oder andere Dateien... [weiterlesen]

Sonntag, 29.09.2024: Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync im Test

Als 420-mm-AiO-Kühlung lässt die Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Optisch fällt sie relativ dezent aus: Thermaltake beleuchtet nur den Pumpendeckel und legt bei den Lüftern lieber Wert auf eine nutzerfreundliche Verkabelung... [weiterlesen]

Monntag, 30.09.2024: ASUS ROG Crosshair X870E Hero im Test

AMDs Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X und der große Ryzen 9 9950X sind mit der Zen-5-Architektur bereits auf dem Markt, bislang fehlten aber noch die X870(E)-Mainboards. Nun ist es so weit und das NDA für die X870(E)-Mainboards ist gefallen, sodass wir nun mit einem ersten Test auftrumpfen können. Unser erstes Modell der neuen Mainboards wird das ROG Crosshair X870E Hero von ASUS sein, das das X670E-Modell in der Oberklasse ablösen soll. Ob dies gelingt? Das klären wir nun in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 30.09.2024: Noctua NF-A14x25 G2 PWM im Test

Noctua bringt mit dem NF-A14x25 G2 PWM seinen Next-Gen-Premiumlüfter im 140-mm-Format und mit eckigem Rahmen auf den Markt. Im Test wollen wir klären, ob der mit hohem Aufwand entwickelte Lüfter tatsächlich neue Maßstäbe setzen kann... [weiterlesen]

Montag, 30.09.2024: AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X

Kurz nach dem Start der Ryzen-9000-Prozessoren kamen die ersten Details auf, dass AMD für die zwei kleinsten Modellen neben der Standard-TDP von 65 W auch einen 105-W-Modus vorsehen könnte. Mit der AGESA 1.2.0.1 wurde dieser dann auch von den ersten Mainboard-Herstellern übernommen, bevor er sich mit der Version 1.2.0.2 etabliert hat. Bisher nur als Option durch die Mainboard-Hersteller eingeführt verkündet AMD heute, dass der 105-W-Modus für den Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X ein offizieller Betriebsmodus ist. Wir haben entsprechend einige Benchmarks gemacht... [weiterlesen]

Dienstag, 01.10.2024: Zelda Echoes of Wisdom angespielt

Seit dem 26. September 2024 darf Prinzessin Zelda persönlich zur Rettung von Hyrule antreten. Nintendos neuestes Abenteuer ist exklusiv für die hauseigene Switch erschienen. Wir haben das Action-Abenteuer mit Rätselanteil angespielt und uns selbst ein Bild davon gemacht...[weiterlesen]

Mittwoch, 02.10.2024: ASUS NUC 14 Pro im Test

Mit der Übernahme des NUC-Geschäfts durch ASUS kommen die zukünftigen Referenzversionen der Intel-Systeme nun von einem OEM-Partner anstatt von Intel selbst. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis der Einfluss von Intel hier abnehmen wird und wir die ersten NUCs sehen, die ausschließlich durch ASUS entwickelt wurden – noch immer mit Unterstützung seitens Intels natürlich. Wir haben uns den ASUS NUC 14 Pro mit Meteor Lake angeschaut, der teilweise sicherlich noch von Intel entwickelt wurde. Was der kleine Office-NUC zu leisten im Stande ist, zeigen die Benchmarks und Messungen... [weiterlesen]

Donnerstag, 03.10.2024: Sharkoon OfficePal M25W im Test

Sharkoons OfficePal M25W ist eine verlockend günstige kabellose Maus. Dank ihrer kompakten Form, einem überschaubaren Gewicht und einem USB-C-Anschluss eignet sie sich nicht nur als PC-Maus, sondern auch für mobile Endgeräte... [weiterlesen]

Freitag, 04.10.2024: Lian Li Lancool 207 im Test

Beim Lancool 207 probiert Lian Li ein angepasstes Innenraumlayout aus, das vor allem der Grafikkartenkühlung zugutekommen soll. Im Test klären wir, wie effektiv der preiswerte Midi-Tower wirklich kühlen kann... [weiterlesen]

Freitag, 04.10.2024: Diablo IV Vessel of Hatred angespielt

Am fünften Juni 2023 startete Diablo IV in den Verkauf. Das Action-RPG von Blizzard konnte laut Publisher schon zum Start die Verkaufsrekorde der eigenen Spiele übertrumpfen. Am 08. Oktober 2024 startet mit The Vessel of Hatred die erste offizielle Erweiterung. Wir haben vorab einen ersten Test... [weiterlesen]