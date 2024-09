Werbung

Als 420-mm-AiO-Kühlung lässt die Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Optisch fällt sie relativ dezent aus: Thermaltake beleuchtet nur den Pumpendeckel und legt bei den Lüftern lieber Wert auf eine nutzerfreundliche Verkabelung.

Wer eine besonders hohe Kühlleistung benötigt, wird sich bei den AiO-Kühlungen vor allem nach 420-mm-Modellen umsehen. Voraussetzung ist zwar, dass das PC-Gehäuse überhaupt einen 420-mm-Radiator aufnehmen kann, mittlerweile gibt es aber eine größere Auswahl an entsprechenden Cases.

Mit der Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync bietet Thermaltake eine 420-mm-AiO-Kühlung an, die optisch vergleichsweise dezent gestaltet wurde. Der Pumpendeckel zeigt sich in einem industriellen Look. Erst im Betrieb zeigt sich eine Infinity-Spiegelbeleuchtung. Die drei ToughFan EX14 Pro-Lüfter sind hingegen komplett unbeleuchtet. Sie können aber einfach über Kontaktpins direkt miteinander verbunden werden. Es wird dann nur noch ein einziges, magnetisches Kabel für die Versorgung und Steuerung der drei PWM-Lüfter benötigt.

Im Handel wird die Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync aktuell für rund 150 Euro angeboten. Innerhalb der gleichen Serie gibt es auch noch Modelle mit 240-, 280- und 360-mm-Radiator. Die Toughliquid 240 EX Pro ARGB Sync kostet 107 Euro, die Toughliquid 280 EX Pro ARGB Sync 120 Euro und die Toughliquid 360 EX Pro ARGB Sync 135 Euro. Alle Modelle werden ausschließlich in Schwarz angeboten.

Thermaltake legt der AiO-Kühlung Montagematerial, Anleitung und Garantiebestimmungen, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und drei MagForce-2.0-Lüfterkabel bei.