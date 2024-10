Werbung

Sharkoons OfficePal M25W ist eine verlockend günstige kabellose Maus. Dank ihrer kompakten Form, einem überschaubaren Gewicht und einem USB-C-Anschluss eignet sie sich nicht nur als PC-Maus, sondern auch für mobile Endgeräte.

Die Sharkoon OfficePal M25W ist sicherlich keine Maus für Hardcore-Gamer. Auf dem Papier bietet sie aber doch eine beachtliche Ausstattung und verspricht zudem ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 67 g leichte Maus kann wahlweise kabellos oder mit Kabel genutzt werden. Das Kabel kann sowohl an USB-C- als auch an USB-A-Anschlüssen genutzt werden und ist damit flexibel nutzbar. Kabelgebunden lässt sich die OfficePal M25W dadurch auch an Geräten nutzen, die nur noch USB-C-Anschlüsse bieten. Der kabellose Empfänger passt hingegen nur an einem USB-A-Anschluss.

Auch die relativ kompakte Form ist bei der mobilen Nutzung ein Pluspunkt. Herzstück im Mausinneren ist ein PixArt-PAW3104 mit vier fixen DPI-Stufen, die bis 4.000 DPI reichen.

Sharkoon bietet die OfficePal M25W sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Beide Farbvarianten kosten um die 25 Euro. Gerade für eine kabellose Maus wirkt der Preis sehr günstig.

Der Lieferumfang ist umfangreicher als bei vielen teureren Modellen. Neben Sicherheitshinweisen und dem Verweis auf die Online-Anleitung liegen Ersatz-Mausgleiter und das Anschlusskabel bei. Dieses textilummantelte Kabel ist 1,8 m lang. Es endet auf beiden Seiten in einem USB-C-Stecker. Auf der Seite zum PC sitzt ab Werk ein USB-C-auf USB-A-Adapter auf dem Stecker. Eine Gummiverbindung stellt sicher, dass dieser Adapter auch dann nicht verloren geht, wenn der USB-C-Stecker genutzt wird.

Technische Daten - Sharkoon OfficePal M25W