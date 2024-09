Werbung

Noctua bringt mit dem NF-A14x25 G2 PWM seinen Next-Gen-Premiumlüfter im 140-mm-Format und mit eckigem Rahmen auf den Markt. Im Test wollen wir klären, ob der mit hohem Aufwand entwickelte Lüfter tatsächlich neue Maßstäbe setzen kann.

Schon 2018 brachte Noctua mit dem NF-A12x25 innovative 120-mm-Lüfter auf den Markt, die durch einen minimalen Laufradspalt an der Performanceschraube drehen konnten. Im 140-mm-Format folgte der NF-A14x25r G2 PWM mit rundem Rahmen. Dieser Lüfter wird von Noctua auch beim Kühler-Flaggschiff NH-D15 G2 eingesetzt. Der runde Rahmen ist allerdings bei den meisten anderen Anwendungen problematisch. Als 140-mm-Lüfter mit eckigem Lüfterrahmen folgt deshalb nun nach längerer Wartezeit der NF-A14x25 G2 PWM (ohne das kleine "r" der Rundrahmenvariante).

Diesen Lüfter ordnet Noctua selbst als Next-Gen-Premiummodell ein. Durch die Fertigung des Rotors aus dem Flüssigkristallpolymer Sterrox kann Noctua den Laufradspalt minimieren. In Kombination mit weiteren Optimierungen am Rotor und am Lüfterrahmen soll die Performance gesteigert werden. Gleich mehrere Entkopplungslösungen sollen zugleich dafür sorgen, dass möglichst keine Vibrationen weitergegeben werden. Noctua hat uns verschiedene Varianten des NF-A14x25 G2 PWM zugeschickt.

Das Standardmodell NF-A14x25 G2 PWM läuft mit maximal 1.500 U/min. Beim Low-Noise-Modell NF-A14x25 G2 LS-PWM wird die Maximaldrehzahl hingegen auf nur noch 800 U/min gesenkt. Und schließlich wird mit dem NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP auch ein Push-Pull-Set aus zwei abgestimmten Lüftern angeboten. Ähnlich wie die Lüfter des NH-D15 G2 haben diese beiden Lüfter leicht unterschiedliche Maximaldrehzahlen und sollen so harmonischen Phänomenen entgegenwirken

Noctua bietet Noctua NF-A14x25 G2 PWM und Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM für je 39,90 Euro an. Das Sx2-PP-Set soll 76,90 Euro kosten. Im Test werden wir uns auf den regulären Noctua NF-A14x25 G2 PWM konzentrieren.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: