Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem be quiet! Straight Power 12 1200W kräftig auf den Zahn gefühlt oder den ASUS ROG Strix XG27ACS getestet, sondern auch erste Leistungsanalysen zum neuen AMD Ryzen AI 9 HX 370 angestellt. Außerdem spielten unsere Redakteure Flintlock an und hatten den Noctua NH-D15 G2 sowie den NH-D15 H2 HBC auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt unterzogen wir der Patriot TransPorter Portable SSD einen Praxistest.

Mittwoch, 24.07.2024: be quiet! Straight Power 12 1200W im Test

Die bekannte Netzteilserie Straight Power von be quiet! ist letztes Jahr in der Revision 12 auf den Markt gekommen. Laut be quiet! sind der leise Betrieb, die Effizienz und die hohe Leistungsfähigkeit herauszuheben, wobei auch die volle ATX-3.0-Unterstützung zu erwähnen ist. Mit diesen Features sind die Straight Power 12 gut gerüstet und wir haben daher einen Blick auf das mit 1.200 W zweitstärkste Modell dieser Serie geworfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.07.2024: ASUS ROG Strix XG27ACS im Test

Der ASUS ROG Strix XG27ACS will zeigen, dass zu einem überschaubaren Preis eine stattliche Gaming-Leistung mit einer umfassenden Ausstattung kombiniert werden kann. Dazu gibt es ein Fast-IPS-Panel, das mit 180 Hz arbeitet, G-Sync-Support und die übliche, umfangreiche ROG-Ausstattung. Ob das am Ende für eine überzeugende Vorstellung reicht, zeigt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 28.07.2024: Erste Leistungsanalysen zum AMD Ryzen AI 9 HX 370

Auf der Computex 2024 im Juni ließ AMD den Vorhang für seine Strix-Point-APUs der Ryzen-AI-300-Familie fallen und gab wenig später alle Details zur Architektur sowie den gemachten Änderungen preis. So langsam trudeln die ersten Geräte auf Basis des Ryzen AI 9 HX 370 und Ryzen AI 9 365 ein. Mit dem heutigen Datum dürfen wir erste Leistungsanalysen veröffentlichen, die einen Ausblick auf das geben, was uns erwarten wird. Wir haben mit dem ASUS Zenbook S16 ein erstes Gerät erhalten... [weiterlesen]

Montag, 29.07.2024: Better Than Ever – Gaming mit Cherry Xtrfy

Cherry ist aus dem IT-Sektor nicht mehr wegzudenken und der Inbegriff für Tastaturen mit hochwertigen, mechanischen Switches. Doch dabei soll es nicht bleiben. Nach dem Motto "Better Than Ever" wird Cherry künftig mit weiteren Komponenten breitgefächert auf dem Markt auftreten, damit Gamer ein umfassendes Portfolio aus einer Hand genießen dürfen. Neben den bekannten Tastaturen und Mäusen wird es mit den Xtrfy-Produkten künftig auch Mousepads sowie Mikrofone inklusive RGB-LED-Beleuchtung für den Gaming-Sektor geben... [weiterlesen]

Dienstag, 30.07.2024: Flintlock angespielt

Soulslike Games sind seit Jahren ein sehr beliebtes Genre. Nicht zuletzt durch das Release des Elden Ring DLCs Shadow of the Erdtree befeuert, sind die Spiele gerade besonders beliebt... [weiterlesen]

Mittwoch, 31.07.2024: MSI Prestige 16 – Die (bessere) MacBook-Alternative?

Die Apple MacBooks haben nicht zuletzt durch ihr Design einen besonderen Reiz, aber was ist mit Anwendern, die lieber mit einem Windows-System arbeiten oder zum Beispiel geschäftlich darauf angewiesen sind? Eine Alternative zum neuen MacBook Air 15 ist das MSI Prestige 16 AI. Natürlich ist das Betriebssystem ein ausschlaggebendes Argument, aber es gibt viele Vergleichsmöglichkeiten zwischen den beiden Geräten. Warum das Prestige 16 AI von MSI eine vergleichbare Wahl sein kann, zeigen die folgenden Kategorien... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.08.2024: Noctua NH-D15 G2 und NH-D15 H2 HBC im Test

Noctuas NH-D15 war für Jahre der Referenzkühler unter den großen Dual-Towerkühlern. Nach langer Wartezeit kommt mit dem NH-D15 G2 ein Nachfolger auf den Markt. Doch kann Noctua damit die Flaggschiffe der Konkurrenz wirklich schlagen? Und was hat es mit den drei unterschiedlichen Varianten auf sich, die vom NH-D15 G2 angeboten werden?... [weiterlesen]

Freitag, 02.08.2024: Patriot TransPorter Portable SSD im Test

Ohne großen Schnick-Schnack präsentiert sich Patriots TransPorter SSD im schlichten schwarzen Aluminiumgehäuse. Als externe SSD mit USB-3.2-Gen-2-Anschluss liefert sie viel Speicherplatz bei entsprechender Geschwindigkeit. Wie sich das Laufwerk im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]