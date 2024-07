Werbung

Die Apple MacBooks haben nicht zuletzt durch ihr Design einen besonderen Reiz, aber was ist mit Anwendern, die lieber mit einem Windows-System arbeiten oder zum Beispiel geschäftlich darauf angewiesen sind? Eine Alternative zum neuen MacBook Air 15 ist das MSI Prestige 16 AI. Natürlich ist das Betriebssystem ein ausschlaggebendes Argument, aber es gibt viele Vergleichsmöglichkeiten zwischen den beiden Geräten. Warum das Prestige 16 AI von MSI eine vergleichbare Wahl sein kann, zeigen die folgenden Kategorien:

Material und Design

Das Design ist natürlich der erste Punkt, das neue MacBook Air 15 beeindruckt mit nur 12 mm Höhe bei 1,5 kg Federgewicht. Doch das MSI Prestige ist mit 19 mm Höhe und 1,6 kg Gewicht nicht weit entfernt und beeindruckt ebenso mit seiner Mobilität – bei einem größeren Bildschirm. Auch in der Materialauswahl zeigt sich der MSI-Laptop gleichwertig: Dank Magnesiumlegierung präsentiert sich das schlanke Gehäuse nicht nur leicht, sondern auch robust. Die dezente stellargraue Farbe verleiht dem stylischen und modernen Design besondere Eleganz.

Hohes Tempo

Der M3-Chip im MacBook Air 15 arbeitet effizient und schnell. Aber auch der neue Intel Core Ultra Prozessor im Prestige 16 sorgt für Dampf und bringt noch eine neue dedizierte AI-Engine für kommende KI-Aufgaben mit. Der Cinebench-Leistungstest läuft auf beiden Plattformen und ermöglicht den Vergleich: Im Test mit Cinebench R23 liefert der Core Ultra-Prozessor im Prestige 16 im Vergleich bis zu 45 % mehr Multi-Thread-Leistung als der M3 im MacBook Air 15. Je nach Anwendung kann so das Windows-Modell im Vorteil sein.

Lange Akkulaufzeit

Die Batterielaufzeit gilt als eine Stärke der MacBooks, aber der Prestige 16 AI hält hier gut mit. Dank der verbesserten Energieeffizienz des Intel Core Ultra Prozessors und des kraftvollen 99-Wh-Akkus zeigt sich der Prestige 16 ebenbürtig: So hält der MSI-Laptop rund 19 Stunden bei der Wiedergabe von 1080p-Videos durch.

Mehr Anschlussmöglichkeiten

Die Anschlussmöglichkeiten sind beim MacBook Air 15 auf das Wesentliche begrenzt, was zur Produktphilosophie gehört. Es gibt nur zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, einen 3,5-mm-Audioanschluss und die proprietäre MagSafe-Ladeverbindung. Für übliche HDMI-Monitore ist bereits ein Adapter erforderlich. Der Prestige 16 AI bietet in der Evo-Ausführung ebenfalls zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse, dazu kommen aber noch ein USB Typ-A Port, RJ-45 Netzwerk, einen SD-Kartenleser in voller Größe und eine direkte HDMI-Buchse. Die Prestige Laptops bieten so bereits standardmäßig die Ausstattung, die bei Apple normalerweise nur bei den teureren MacBook Pros zu finden ist - und sogar noch etwas mehr.

Höhere Specs, kleinerer Preis

Beim Konfigurieren der Ausstattungsmerkmale geht die Preisanzeige bei den Apple-Modellen ohnehin rasch nach oben: In der Startausstattung des neusten MacBook Air 15 sind für 1.599 Euro gerade einmal 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD inklusive. Mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SDD wird bereits die 2.000 Euro Marke überschritten. Zum Vergleich: Das kleinste MSI-Modell Prestige 16 AI Evo B1MG-038 ist mit 32 GB Speicher und 1 TB SDD-Festplatte aktuell im MSI eigenen e-Shop für 1.549 Euro erhältlich.

Vorteil durch GeForce RTX Power

Konkurrenzlos sind die Prestige-Modelle im Vergleich, wenn extra 3D-Leistung durch einen dedizierten Grafikchip gefragt ist, der unter anderem auch aufwändige KI-Aufgaben deutlich schneller lösen kann. Während die MacBook Air 15 auf die integrierte Grafik des M3-Prozessors beschränkt sind, gibt es die Prestige 16 AI Modelle in der Studio-Ausführung auch wahlweise mit NVIDIA GeForce RTX 4060 oder 4070 Grafik. Das beschleunigt Profi-Anwendungen im Kreativ-Bereich, ermöglicht es aber auch, nach Feierabend ein neues AAA-Game auf dem Laptop in bester Qualität zu zocken.

Klare Sicht

Auch die Bildschirmqualität führt zur Pattsituation: Das 15,3 Zoll Liquid Retina Display XDR Display des MacBook Air 15 löst mit 2.880 x 1.864 Pixeln auf, der neue Prestige 16 AI bietet bei seinem 16,0 Zoll großen Bildschirm mindestens eine QHD+ Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel), bei den größeren Modellen UHD+ mit 3.840 x 2.400 Pixeln und OLED-Technik mit VESA-DisplayHDR-True-Black-600-Zertifikat. Eine beeindruckende Darstellung ist so auch auf den MSI-Modellen gegeben.

Fazit

Wer auf der Suche nach einem extra mobilen, schicken und leistungsstarken Laptop für Business und Alltag ist, sollte den Prestige 16 AI im Auge behalten. Hochwertige Materialien und Verarbeitungsqualität, geringeres Gewicht und kompakte Maße bei guter Ausstattung, moderner Performance und langer Ausdauer – all das verbindet das MSI-Modell zum vergleichsweise günstigen Preis.

Bezugsquellen

Erhältlich ist das MSI Prestige 16 AI bei folgenden Shops:

