Ohne großen Schnick-Schnack präsentiert sich Patriots TransPorter SSD im schlichten schwarzen Aluminiumgehäuse. Als externe SSD mit USB-3.2-Gen-2-Anschluss liefert sie viel Speicherplatz bei entsprechender Geschwindigkeit. Wie sich das Laufwerk im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test.

Nachdem wir vor längerer Zeit eine SSD in USB-Stick-Form von Patriot im Test hatten, folgt nun eine externe SSD, wie sie aktuell auf dem Markt üblich ist. Die Patriot Transporter external portable SSD ist eine normale USB-Typ-C-SSD mit 2 TB an Speicherplatz und dunklem Aluminiumgehäuse. Je nach Speicherplatzbedarf sind Modelle von 512 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB verfügbar. Als Übertragungsstandard kommt USB 3.2 Gen 2 zum Einsatz, also maximal 10 GBit/s. Eine Variante der TransPorter SSD oder ein weiteres Modell mit USB-3.2-Gen2x2 wird aktuell nicht von Patriot angeboten. Mit der TransPorter Lite hat Patriot eine Alternative im roten Gehäuse im Angebot, welche aber ansonsten über dieselben Leistungsdaten verfügt.

Im Lieferumfang befindet sich nur ein Kabel, welches aber sowohl auf USB-Type-C als auch USB-Type-A adaptierbar ist. Mit drei Jahren Herstellergarantie und einem Preis von ca. 143 Euro für das 2-TB-Modell, zum Zeitpunkt des Artikels, ist die Patriot TransPorter bereits verfügbar.