Die bekannte Netzteilserie Straight Power von be quiet! ist letztes Jahr in der Revision 12 auf den Markt gekommen. Laut be quiet! sind der leise Betrieb, die Effizienz und die hohe Leistungsfähigkeit herauszuheben, wobei auch die volle ATX-3.0-Unterstützung zu erwähnen ist. Mit diesen Features sind die Straight Power 12 gut gerüstet und wir haben daher einen Blick auf das mit 1.200 W zweitstärkste Modell dieser Serie geworfen.

Zu den Straight-Power-Modellen von be quiet!, welche schon seit vielen Jahren in immer aktualisierten Revisionen auf dem Markt sind, braucht es keine große Einleitung, denn sie dürfte jeder kennen, der selbst an PC-Systemen schraubt oder über PC-Hardware informiert ist. Als Mittelklasse-Serie deckt sie den Bereich zwischen den Value-Modellen der Pure-Power-Serie und den High-End-Modellen Dark Power (Pro) ab. Ging damit früher auch eine Abdeckung des vorwiegend mittleren Leistungsbereiches einher, so hat be quiet! die Straight Power in Sachen Leistung mittlerweile auch deutlich breiter aufgestellt. Die Straight Power 12 decken aktuell mit den fünf Modellen den Bereich von 750 bis 1.500 W ab. Im Gegensatz zur Vorgängerserie sind die Straight Power 12 jetzt nur noch mit 80-PLUS-Platinum-Effizienz erhältlich, die Unterscheidung in Gold- und Platinum-Modelle entfällt, was das Produktportfolio übersichtlicher macht.

Die Straight-Power-12-Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen durch Leistungsfähigkeit und Anschlussmöglichkeiten. Mit einer 80-PLUS-Platinum-Effizienz, einem voll-modularem Kabelmanagement und einem 135-mm-Lüfter vom Typ "Silent Wings" sind alle Modelle der Serie ausgestattet.

Preislich sind die Straight Power 12 sicher der oberen Mittelklasse einzuordnen. Das Einstiegsmodell mit 750 W ist für ca. 140 Euro zu bekommen, wobei das von uns getestete 1.200-W-Modell dann im Bereich von ca. 200 Euro liegt. Im direkten Vergleich mit anderen 1.200-W-Netzteilen mit ATX 3.x und Platinum-Effizienz nimmt das be quiet! Straight Power 12 1200W eine attraktive Position ein. Das Corsair HX1200i (2023) liegt bei ca. 280 Euro, das FSP Hydro PTM X Pro ATX 3.0 1200W bei ca. 235 Euro und das Seasonic Vertex PX-1000 bei ca. 260 Euro.

Hier die Fakten des be quiet! Straight Power 12 1200W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung be quiet!

Straight Power 12 1200W Modell BN517

Straßenpreis ca. 200 Euro Homepage www.bequiet.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 100 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1.200 W Leistung 3,3V & 5V 150 W Gesamtleistung 1.200 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin

1x 8-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 4 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 2 SATA 9 4-Pin Molex 2 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Platinum Maße (LxBxH) 180 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten Silent-Wings-Lüfter



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das be quiet! Straight Power 12 1200W näher vor.