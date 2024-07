Werbung

Der ASUS ROG Strix XG27ACS will zeigen, dass zu einem überschaubaren Preis eine stattliche Gaming-Leistung mit einer umfassenden Ausstattung kombiniert werden kann. Dazu gibt es ein Fast-IPS-Panel, das mit 180 Hz arbeitet, G-Sync-Support und die übliche, umfangreiche ROG-Ausstattung. Ob das am Ende für eine überzeugende Vorstellung reicht, zeigt unser Test.

In den Hardwareluxx-Display-Tests haben wir uns 2024 in großen Teilen auf OLED-Geräte konzentriert, die zwar zugegebenermaßen eine enorme Gaming-Bildqualität abliefern, dafür aber alles andere als günstig sind. Nicht jeder möchte 1.000 Euro oder mehr für einen neuen Monitor ausgeben. Daher steht nun mit dem ASUS ROG Strix XG27ACS ein deutlich bezahlbareres Modell auf dem Programm. Der 27-Zöller schlägt mit 320 Euro zu Buche und hat dafür einiges zu bieten.

Das Fast-IPS-Panel arbeitet mit der WQHD-Auflösung, also dem langjährigen Standard in der Größenklasse. Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei 180 Hz. Natürlich geht es schneller, für die meisten Anwender sollte dieses Frequenz-Spektrum allerdings ausreichen. Die Reaktionszeit gibt ASUS mit 1 ms (GtG) an. Passend dazu gibt es ein adaptives Overdrive, das umfangreich angepasst werden kann oder aber ein ELMB Sync. Darüber hinaus ist der Monitor als G-Sync compatible zertifiziert.

Gleichzeitig soll das Gerät an anderer Stelle überzeugen können. So wird beispielsweise der DCI-P3-Farbraum nahezu vollständig abgedeckt, bei sRGB sollen es 133 % sein. Die typische Helligkeit wird mit 350 cd/m² angegeben, während der Kontrastumfang bei 1.000:1 liegen soll. Beides sind typische Werte für ein IPS-Panel, zeigen aber auch, dass HDR-mäßig nicht viel zu erwarten ist - trotz der HDR400-Zertifizierung. Eine Typ-C-Schnittstelle ist ebenfalls vorhanden.

Preislicht liegt unser Testgerät bei rund 320 Euro. Der Garantiezeitraum ist mit 36 Monaten ordentlich dimensioniert.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Strix XG27ACS gehören:

Kabel HDMI

Stromkabel

Es zeigt sich, dass der Lieferumfang äußerst überschaubar ausfällt. Mit Blick auf den Preis wollen wir aber ein Auge zudrücken.

Spezifikationen des ASUS ROG Strix XG27ACS in der Übersicht Straßenpreis: ca. 320 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: Fast IPS Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m² (typ.)

HDR: 400 cd/m² (peak) Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 180 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0

1x Typ C (7,5 W PD)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 6,61 kg Abmessungen (B x H x T): 614,8 x 512,9 x 218,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -45° - 45° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync Compatible zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert