Die vergangene Woche stand natürlich voll im Zeichen der Computex 2024. Während der Messe drehten wir deutlich über 30 Videos und veröffentlichten zahlreiche Newsmeldungen zu den neusten Produkten und Themen aus Taiwan. Wir veröffentlichten dennoch regelmäßig unsere Testartikel, darunter zum MSI B760M PROJECT ZERO, zur MSI Spatium M580 FROZR oder zum Huawei MateBook 14. Auch der Geekom A8 stand in diesen Tagen bei uns auf dem Prüfstand.

Freitag, 31.05.2024: MSI B760M PROJECT ZERO im Test

Mit dem PROJECT ZERO sagt der renommierte Hersteller MSI den Kabeln im PC den Kampf an. Im Detail hat sich MSI mit PROJECT ZERO der Herausforderung gestellt, die Kabel weitestgehend auf ein Minimum zu reduzieren, die den freien Blick auf das Gehäuse-Innere und damit auf die wertvollen Komponenten versperren. Aus MSIs PROJECT-ZERO-Portfolio haben wir das B760M PROJECT ZERO als Grundbasis für Intels LGA1700-Prozessoren auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Samstag, 01.06.2024: MSI Spatium M580 FROZR im Test

Mit dem Refresh zahlreicher PCIe5-SSDs erster Generation wurde die Messlatte bei Massenspeichern nochmals nach oben gelegt. Seitdem ist etwas Zeit vergangen. Kein Wunder also, dass nach und nach viele Hersteller Neuauflagen der Top-Modelle bringen. Im Fall der MSI Spatium M580 FROZR bedeutet dies, dass der massive Kühlkörper nochmals beweisen muss, dass er für maximale Leistungsspitzen geeignet ist. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.06.2024: Unsere fünf Videos aus Taipeh von Tag 1

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh (Taiwan) zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr 2024 haben wir für unsere Leserschaft in Summe ganze 33 Videos fest eingeplant, die den Einblick in die neuen Produkte ermöglichen werden. Am ersten Tag der Computex waren es fünf Videos. Bei Silverstone konnten wir neue Gehäuse ausfindig machen, bei Seasonic wurden natürlich neue Netzteile vorgestellt und bei Noctua drehte sich alles rund ums Thema Kühlung... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.06.2024: Huawei MateBook 14 im Test

Das Huawei MateBook 14 will das Apple MacBook Air unter den Windows-Geräten sein und kombiniert hierfür ein hochwertiges Aluminiumgehäuse in zwei verschiedenen Farbvarianten mit einem schnellen Core-Ultra-Prozessor und einem edlen OLED-Bildschirm mit 2,8K-Auflösung sowie einer guten Konnektivität zu einem recht attraktiven Preis. Wir haben das neue Spitzenmodell für das Modelljahr 2024, welches ab heute für rund 1.400 Euro angeboten wird, pünktlich zum Marktstart ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 06.06.2024: Unsere elf Videos aus Taipeh von Tag 2

Am zweiten Tag der Computex haben wir elf Videos produziert.

Donnerstag, 06.06.2024: Geekom A8 im Test

Der Geekom A8 orientiert sich optisch an Apples Mac Mini, macht unter der Haube und auf Seiten der Software aber natürlich vieles anders. So werkeln im Inneren ein leistungsstarker AMD-Ryzen-Prozessor, schneller DDR5-Arbeitsspeicher und eine üppige NVMe-SSD. Der kleine Rechenkünstler hat aber auch viele moderne Anschlüsse bis hin zu USB Typ-C, WiFi 6E und sogar einen integrierten Kartenleser zu bieten, während bereits Windows 11 Pro vorinstalliert ist. Wie sich der rund 950 Euro teure Mini-PC im Alltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 07.06.2024: Unsere sechs Videos aus Taipeh von Tag 3

Am dritten Tag der Computex haben wir sechs Videos produziert. So sind noch zwei weitere Videos bei MSI zum Thema QD-OLED-Monitore und Business-Displays mit rückseitigem Mini-PC und AI-PC entstanden. Bei InWin konnten auf deren Stand ein neues Show-Gehäuse sowie mehrere Gehäuse aus Holzelementen bewundern und bei Patriot drehte sich alles um neue PCIe-5.0-SSDs, schnelle DDR5-Kits und externe SSDs für modernste iPhone-Modelle.

Samstag, 08.06.2024:

Am vierten Tag der Computex haben wir neun Videos produziert. Der eher unbekannte Hersteller AGI Technology stellte schnelle und sehr große SSDs bis 16 TB aus, Ducky präsentierte eine analoge Tastatur und ein Drachen-Design und APNX stellt für dieses Jahr ein durchdachtes Gehäuse in weiß und schwarz in Aussicht... [weiterlesen]