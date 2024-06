Werbung

Das Huawei MateBook 14 will das Apple MacBook Air unter den Windows-Geräten sein und kombiniert hierfür ein hochwertiges Aluminiumgehäuse in zwei verschiedenen Farbvarianten mit einem schnellen Core-Ultra-Prozessor und einem edlen OLED-Bildschirm mit 2,8K-Auflösung sowie einer guten Konnektivität zu einem recht attraktiven Preis. Wir haben das neue Spitzenmodell für das Modelljahr 2024, welches ab heute für rund 1.400 Euro angeboten wird, pünktlich zum Marktstart ausführlich auf den Prüfstand gestellt.

Gänzlich neu ist das Huawei MateBook 14 nicht, denn die Geräteserie positionierte sich bislang immer zwischen dem MateBook X Pro als absolutes Flaggschiffmodell und dem preisgünstigeren MateBook D14, war zeitweise aber auch ausschließlich im asiatischen Raum erhältlich. Für das Modelljahr 2024 gibt es nun ein edles Aluminiumgehäuse in kompakter Bauweise mit einer Bauhöhe von maximal 14,5 mm sowie einem Gewicht von 1,31 kg. Das Gerät ist mit einem schnellen Core-Ultra-Prozessor auf Meteor-Lake-Basis ausgerüstet und legt Wert auf ein hochwertiges Display, welches so eigentlich nur in teuren Geräten eingesetzt wird.

Das neue Huawei MateBook 14 (2024) verfügt über einen 14,2 Zoll großen OLED-Bildschirm, der nicht nur farblich sehr gut abgestimmt und eine hohe Helligkeit samt schneller Bildwiederholfrequenz erreichen soll, sondern obendrein mit der einen oder anderen Feinheit punkten dürfte. So beläuft sich die native Auflösung auf 2.880 x 1.920 Bildpunkte und bietet somit ein übersichtliches 3:2-Seitenverhältnis, deckt aber auch den sRGB- und DCI-P3-Farbraum jeweils vollständig ab, wobei Helligkeitswerte von über 450 Nits und eine Bildwiederholrate von 120 Hz versprochen werden. Außerdem ist es ein Touchscreen für die Finger- und Stiftbedienung.

Unter der Haube gibt es je nach Modellvariante einen Intel Core Ultra 5 oder einen schnelleren Core Ultra 7, was sich dann auch in der Farbvariante und im Preis widerspiegelt. Denn während das neue Spitzenmodell des Huawei MateBook 14 für 1.399 Euro in einem dezenten Grünton daherkommt, ist das günstigere Modell bereits ab 1.099 Euro zu haben und ausschließlich in einer grauen Farbvariante erhältlich. Beide Ableger sollen ab sofort in Deutschland verfügbar sein.

Zu den weiteren Highlights des Huawei MateBook 14 (2024) gehören eine großflächige Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung, ein gläsernes Touchpad mit Multitouch-Funktion und natürlich schneller SSD-Speicher sowie LPDDR5X-RAM. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein leistungsstarker 40-Wh-Akku unter der Haube, der für Laufzeiten von bis zu 19 Stunden sorgen soll. All das bringen die Chinesen in einem 14,5 mm schlanken und 1,31 kg leichten Vollmetallgehäuse im Unibody-Design unter.

Wie sich das neue Windows-Ultrabook im Praxisalltag schlägt und was der 14-Zöller im Stande ist, zu leisten, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das Huawei MateBook 14 (2024) pünktlich zu seinem Marktstart ausführlich auf den Prüfstand gestellt und es durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt. Hierfür haben wir leihweise das Spitzenmodell mit Vollausstattung erhalten.