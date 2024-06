Werbung

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh (Taiwan) zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr 2024 haben wir für unsere Leserschaft in Summe ganze 33 Videos fest eingeplant, die den Einblick in die neuen Produkte ermöglichen werden. Am ersten Tag der Computex waren es fünf Videos. Bei Silverstone konnten wir neue Gehäuse ausfindig machen, bei Seasonic wurden natürlich neue Netzteile vorgestellt und bei Noctua drehte sich alles rund ums Thema Kühlung.

Montech zeigte uns jede Menge neue Gehäuse und bei be quiet! wurden erste Show-Gehäuse und eine neue Light-Loop-AIO-Wasserkühlung vorgestellt.

Silverstone: Temjin TJ07-Design für Workstations

SilverStone deckt zur Computex sowohl den Consumer- als auch den Workstationbereich ab. Dabei gibt es einige Besonderheiten wie ein Workstationgehäuse, das an das legendäre Temjin TJ-07 erinnert. Aber auch für die Consumersparte gibt es Neuheiten wie ein 2.500-W-Netzteil oder das flexible Seta H2-Gehäuse.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Seasonic: Kooperation mit Noctua, bessere MOSFET-Kühlung und 2.200W-PSU

Auf der Computex treffen wir jedes Jahr Nils Stallmach von Seasonic, so natürlich auch in diesem Jahr. Nils konnte uns einige neue Netzteile, Detailverbesserungen bei kommenden Produkten und einen besonders kräftigen Energiespender mit bis zu 2.200 W präsentieren. Doch das Highlight war die Bekanntgabe der Kooperation mit Noctua. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam an einem Netzteil-Projekt gearbeitet und mit dem Prime-TX 1.600 in der Noctua-Edition gibt es jetzt ein erstes Ergebnis.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Noctua: Wartungsfreie Thermosyphon-Kühlung, NH-D15 G2 mit drei Konvexitäten

Vom NH-D15-Kühler wird es in absehbarer Zeit eine zweite Generation geben und das gleich in drei verschiedenen Versionen. Der NF-A14-x25 ist ein neuer Lüfter, der laut Jakob besonders für Radiatoren einer Wasserkühlung geeignet sind. In der fortgeschrittenen Entwicklung befindet sich eine Thermosyphon-Kühlung um Formfaktor einer AIO-Wasserkühlung.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Montech: Mit King 65, Sky 3 und HS01 neue Gehäuse

Auch in diesem Jahr ist Montech mit einem Stand auf der Computex vertreten. Während es im letzten Jahr das King 95 und das Sky 2 zu sehen gab, werden 2024 die Nachfolge-Modelle vorgeführt. Gezeigt werden neben neuen Gehäusen aber auch ein Netzteil und eine mechanische 75-%-Tastatur.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

be quiet!: Erste Showgehäuse und Light-Loop-AIO

be quiet! lässt sich mit manchem Trend etwas länger Zeit als andere Hersteller. So ist man erst spät auf den A-RGB-Zug aufgesprungen - und hat bisher auch auf gläserne Showgehäuse verzichtet. Doch zur Computex wurden nun gleich zwei be quiet!-Gehäuse mit Showqualitäten vorgestellt. Außerdem gab es ein neues Pure-Power-Netzteil und neue Wasserkühlungen, bei denen es sich um echte Eye-Catcher handelt.

[Weiterlesen]