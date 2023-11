Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreich spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Huawei FreedBuds Pro 3 einen Kurztest unterzogen oder das PCSpecialist Fusion 14 durch unseren Benchmark-Parcours geschickt, sondern auch das ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero, die Synology DiskStation DS224+ und das NZXT H6 Flow RGB sowie die Kingston XS1000 External SSD auf den Prüfstand gestellt. Außerdem haben wir für Fortgeschrittene einen Mini-PC zu einem Router mit OPNsense umfunktioniert und Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 angespielt.

Donnerstag, 26.10.2023: Huawei FreeBuds Pro 3 im Kurztest

Ein gutes Jahr nach dem Launch der zweiten Generation starten in diesem Oktober die Huawei FreeBuds Pro 3. Die neue Generation wurde nicht länger in Kooperation mit Devialet entwickelt, sondern steht nun auf eigenen Füßen. Ob es für Huawei heißt, "aller guten Dinge sind drei", klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Freitag, 24.10.2023: PCSpecialist Fusion 14 im Test

Der britische Build-to-Order-Anbieter PCSpecialist bietet nicht nur maßgeschneiderte PC-Systeme an, sondern unlängst auch Laptops, die meist auf Barebones von Tongfang und Clevo basieren. Das PCSpecialist Fusion 14 ist ein solches Gerät, welches man erst kürzlich in seinem Portfolio aufgenommen hatte. Das schlanke Ultrabook bietet einen 14-Zoll-Bildschirm, setzt auf eine Intel-H-CPU und kombiniert diese auf Wunsch sogar mit einer dedizierten GeForce-Grafik. Wie sich das PCSpecialist Fusion 14 in einer leicht aufgerüsteten Basisversion für rund 1.150 Euro schlägt, das erfährt man diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 29.101.2023: ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero im Test

Unseren zweiten Blick auf die Z790-Refresh-Mainboards richten wir auf das ROG Maximus Z790 Dark Hero von ASUS, das im Vergleich zum Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 (Hardwareluxx-Test) in der Oberklasse-Riege mitspielt und auch wieder Thunderbolt 4 mit an Bord hat. Wir werden die Platine nicht nur von der Performance her mit Gigabytes Z790-Mainboard festhalten, sondern uns auch die Unterschiede zum normalen Hero-Modell anschauen... [weiterlesen]

Montag, 30.10.2023: Synology DiskStation DS224+ im Test

Mit der DiskStation DS224+ präsentiert Synology nach drei Jahren Pause den im Detail leicht überarbeiteten Nachfolger der DiskStation DS220+. Was sich alles im Vergleich zum Vorgänger geändert hat, werden wir uns in diesem Test anschauen... [weiterlesen]

Dienstag, 31.10.2023: Mini-PC als Router für Fortgeschrittene

Über AliExpress lassen sich seit geraumer Zeit günstige Mini-PCs von KingNovy erstehen, die sich mit mehreren NICs gerade dazu eignen, einen erweiterten Router auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig sorgen die verbauten (kleinen) SoCs dafür, dass diese Mini-PCs nicht all zu viel Energie für sich beanspruchen und somit die laufenden Kosten niedrig halten. Wir haben einen von vielen KingNovy-Mini-PCs in die Redaktion geholt und werfen einen genauen Blick auf das Gerät. Zusammen mit der Open-Source-Firewall-Distribution OPNsense zeigen wir zudem einige der vielen Möglichkeiten für den Router-Betrieb für Fortgeschrittene und Profis auf... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.11.2023: Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 angespielt

Terence Hill und Bud Spencer sind zwei der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler des italienischen Kinos, deren Namen untrennbar mit actiongeladenen Komödien der 1970er und 1980er Jahre verbunden sind. Allerdings war es erst im Jahr 2017 soweit, bis das Duo in "Slaps and Beans" seine Videospiel-Premiere feiern durfte. Nun kehren Bud Spencer und Terence Hill mit Slaps und Beans 2 zurück auf alle gängigen Plattformen. Ob der zweite Teil überzeugen kann und ebenfalls für reichlich Nostalgie sorgt, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt.

Donnerstag, 02.22.2023: NZXT H6 Flow RGB im Test

NZXT will mit dem H6 Flow RGB ein Showgehäuse anbieten, das ein häufiges Problem vergleichbarer Modelle löst. Die Kombination aus Panoramaglas und drei schräg ausgerichteten Frontlüftern soll gleichermaßen für Showwert und effektive Luftkühlung sorgen. Die Frontschräge sorgt zudem auch für ein ungewöhnliches Design... [weiterlesen]

Freitag, 03.11.2023: Kingston XS1000 External SSD im Test

Kingston bringt mit der XS1000-Serie eine besonders kleine externe SSD unterhalb der XS2000-Serie. Die XS1000 muss sich mit USB-3.2-Gen2 begnügen und kommt nur mit Speicherkapazitäten bis 2 TB auf den Markt. Dafür liegt sie preislich deutlich unter den Modellen der XS2000-Serie. Was in dieser kleinen SSD steckt und welche Leistungen sie abrufen klären wir in unserem Test... [weiterlesen]