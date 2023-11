Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 angespielt

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 angespielt

Terence Hill und Bud Spencer sind zwei der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler des italienischen Kinos, deren Namen untrennbar mit actiongeladenen Komödien der 1970er und 1980er Jahre verbunden sind. Allerdings war es erst im Jahr 2017 soweit, bis das Duo in "Slaps and Beans" seine Videospiel-Premiere feiern durfte. Nun kehren Bud Spencer und Terence Hill mit Slaps und Beans 2 zurück auf alle gängigen Plattformen. Ob der zweite Teil überzeugen kann und ebenfalls für reichlich Nostalgie sorgt, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt.

Terence Hill, eigentlich Mario Girotti, wurde 1939 in Italien geboren und erlangte internationale Berühmtheit durch seine Rolle als der schlagkräftige und charmante Held in Filmen wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" und "Mein Name ist Nobody". Mit seinem markanten Gesicht und seinem Talent für Slapstick-Komödie verkörperte er den perfekten Gegenpart zu seinem Partner Bud Spencer.

Bud Spencer, geboren als Carlo Pedersoli im Jahr 1929, war ein ehemaliger Schwimmer und Olympionike, bevor er die eigene Schauspielkarriere begann. Er wurde berühmt für seine massige Statur und die Fähigkeit, seine Gegner im Film mit müheloser Leichtigkeit zu besiegen. Zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen zählen Werke wie "Die rechte und die linke Hand des Teufels" und "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle", die für ihre humorvollen Prügelszenen und ihren einzigartigen Humor bekannt sind.

Zusammen bildeten die beiden ein unvergessliches Duo, das die Herzen von Millionen von Fans weltweit eroberte. Ihre Filme sind für ihre schlagfertigen Dialoge, spektakulären Schlägereien und ihre Chemie auf der Leinwand bekannt. Ihre Kombination aus Action und Humor machte sie zu Ikonen des Genres und lässt ihre Filme bis heute zeitlos erscheinen.

Genau diese "Magie" will das Entwicklerstudio Trinity Games auch im Sequel wieder im Gameplay und der Story abbilden. Somit dürfen sich alle Gamer auf zahlreiche Schlägereien und Minigames freuen.

Auf der gamescom 2023 in Köln hatten wir die Möglichkeit, uns mit den Entwicklern zu unterhalten. Dabei wurde schnell klar, dass es sich um hartgesottene Bud-Spencer- und Terence-Hill-Fans handelt und die Slaps-and-Beans-Reihe definitiv eine Herzensangelegenheit ist.

Gameplay

Slaps and Beans 2 ist wie sein Vorgänger ein im Retrogaming-Look gehaltenes Beat'em Up mit Coop- sowie Einzelspieler-Modus. Im zweiten Teil erwartet die Gamer eine neue, verbesserte Kampfmechanik. Dadurch sind alle Spieler in der Lage, sowohl Bud Spencer als auch Terence Hill zu steuern. Außerdem gibt es eine neue Umgebungsdynamik, die mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad Gegner progressiv hinzufügt.

Zahlreiche Zitate, Szenen und Easter Eggs finden sich natürlich auch im Spiel wieder. Erstmals gibt es neue Minispiele, die in einem eigenen Partyspiel-Modus für bis zu vier Spieler zur Verfügung stehen.

Neben Deutsch stehen bei der Sprachauswahl Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinesisch und Japanisch zur Auswahl. Wer auf die Original-Synchronsprecher aus den Filmen gehofft hat, wird als deutschsprachiger Gamer leider enttäuscht.

Zu Beginn des Spiels müssen die Gamer zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen. Zur Auswahl stehen neben "Einfach" sowohl "Mittel" als auch "Schwierig". Um Kontrahenten zu bezwingen, kann entweder ein schneller oder ein wuchtiger Angriff genutzt werden. Gamer, die beide Tasten gleichzeitig betätigen, führen einen Spezialgriff aus und verbrauchen damit "Ausdauer". Abwehren sowie Gegenstände oder Gegner aufheben beziehungsweise werfen, ist ebenfalls möglich.

Die Minispiele sind bei der Steuerung einfach gehalten. Vor Beginn jedes Matches wird beim "How to Win" genau erklärt, welche Buttons wie genutzt werden und wie sich der Sieg erringen lässt. Unter anderem stehen "Cards", "Airboats" und die bekannte Filmsequenz "Choir" zur Verfügung. Besagte Minispiele tauchen zudem in der Story auf und sind nicht auf den neuen Modus begrenzt. Wer den Story-Modus durchspielen möchte, sollte rund vier Stunden dafür einplanen.

Story

Die Geschichte von "Slap and Beans 2" setzt genau dort an, wo das erste Spiel aufgehört hat. So finden sich unsere zwei Helden auf einem Floß mitten im Meer wieder. Glücklicherweise entdecken die beiden Leichtmatrosen bereits nach kurzer Zeit Land und setzen die Segel entsprechend.

Nachdem Bud Spencer und Terence Hill endlich wieder festen Boden unter den Füßen haben, treffen sie beim Erkunden der Umgebung auf einen liegengebliebenen Bus. Vollbesetzt mit Waisenkindern versucht der Fahrer den Pannenbus wieder ans Laufen zu kriegen.

Einen kurzen Wortwechsel später tauchen auch die bösen Buben auf der Bildfläche auf. Es folgt, was zu erwarten war, und wir müssen erstmal den Halunken in typischer Bud-Spencer- und Terence-Hill-Manier die Visage polieren. Die filmreife Auseinandersetzung ist schnell entschieden und die Gauner suchen mit gesenktem Kopf das Weite.

Nun noch den Bus wieder ans Laufen gebracht und der ewige Dank des Fahrers sowie der Waisenkinder ist uns sicher. Da wir auch selbst von unserer Arbeit überzeugt sind, steigen wir in den Bus und begleiten die Waisenkinder auf ihrer Reise.

Leider scheint Bud nicht der beste Mechaniker zu sein und so endet die schöne Reise abrupt. Das sind jedoch nicht die einzigen schlechten Nachrichten. Auch die Gauner, die bereits eine Abreibung erhalten haben, sind wieder da. Diesmal haben sie jedoch Verstärkung mitgebracht und keine Lektion aus der letzten Niederlage gelernt.

Natürlich lassen sich unsere Helden auch von einer Vielzahl von Gegnern nicht abschrecken und legen jetzt erst richtig los.

Fazit

Mit Slaps and Beans 2 präsentiert die Spieleschmiede Trinity Team definitiv einen würdigen Nachfolger der Serie. Auch beim Sequel kommen die typischen Bud-Spencer- und Terence-Hill-Momente in Hülle und Fülle vor, die sicherlich nicht nur Fans der beiden Schauspieler erfreuen.

Die gesonderten Minispiele sind lustig und können insbesondere im Mehrspielermodus überzeugen. Zudem machen diese nach dem erfolgreichen Abschluss der Story Spaß und bieten sich für kurze Gaming-Sessions an.

Wer hingegen kein großer Freund der Slapstick aus Italien ist und mit den beiden Ikonen der 1970er und 1980er Jahre wenig anfangen kann, sollte zumindest Retrogames mögen. Andernfalls könnte der Spielspaß auf der Strecke bleiben. Zwar ist es nicht zwingend notwendig auch die Filme gesehen zu haben, jedoch sorgt ein gewisses Hintergrundwissen gleich für eine ganz andere Wahrnehmung des Contents - ganz abgesehen von den zahlreichen Easter Eggs, die es überall zu entdecken gibt.

Des Weiteren ist zu beachten, dass es in Slaps and Beans 2 nicht nur darum geht, die Gegner humorvoll zu verprügeln, sondern auch darum, das unverwechselbare Erbe von Bud Spencer und Terence Hill in einem unterhaltsamen Kontext zu erleben. Das Gameplay soll jedoch Fans der Schauspieler sowie neue Spieler gleichermaßen begeistern.

Abschließend lässt sich festhalten, dass mit Slaps and Beans 2 in erster Linie Fans der Kult-Filme von Bud Spencer und Terence Hill auf ihre Kosten kommen. Den meisten Retrogamern dürfte das Schauspieler-Duo ebenfalls ein Begriff sein. Gepaart mit der schön anzusehenden Pixelgrafik ist der Spielspaß vorprogrammiert. Wer hingegen mit "der rechten und der linken Hand des Teufels" nur wenig anfangen kann, sollte sich eine Anschaffung genauestens überlegen.