Kingston bringt mit der XS1000-Serie eine besonders kleine externe SSD unterhalb der XS2000-Serie. Die XS1000 muss sich mit USB-3.2-Gen2 begnügen und kommt nur mit Speicherkapazitäten bis 2 TB auf den Markt. Dafür liegt sie preislich deutlich unter den Modellen der XS2000-Serie. Was in dieser kleinen SSD steckt und welche Leistungen sie abrufen klären wir in unserem Test.

Die Kingston XS1000 SSD ist eine besonders kleine SSD im Format einer Streichholzschachtel und präsentiert sich als schlichtes Arbeitspferd. Mit ihrem Gehäuse aus Aluminium-artigen Metall und dem Mittelteil aus Kunststoff macht sie einen robusten Eindruck. Verfügbar ist die XS1000 mit einer Speicherkapazität von 1 TB und 2 TB. Kingston bietet unter der Bezeichnung XS 2000 auch eine USB-3.2-Gen2x2-Variante dieser SSD an. Diese ist in Größen von 500 GB bis 4 TB erhältlich. Zur Kingston XS 2000 ist bereits ein User-Review unserem Forum vorhanden. Im Gegensatz zu dieser kommt unsere XS1000 nicht mit einer Gummi-Schutzhülle im Lieferumfang der Postsendung. Dass diese doch wohl von Nutzen gewesen wäre, lässt sich auf der nächsten Seite nachlesen.

Eine Angabe zur Größe des Caches befindet sich nicht auf der Kingston-Website. Als Controller wird der Silicon Motion SMI 2320 verwendet. Dieser Controller wurde im Jahr 2021 vorgestellt, ist laut Hersteller mit seinen vier NAND-Kanälen in der Lage, bis zu 2000 MB/s zu transferieren und daher für die 1000-MB/s-Kingston-SSD mehr als ausreichend.