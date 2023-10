Werbung

Über AliExpress lassen sich seit geraumer Zeit günstige Mini-PCs von KingNovy erstehen, die sich mit mehreren NICs gerade dazu eignen, einen erweiterten Router auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig sorgen die verbauten (kleinen) SoCs dafür, dass diese Mini-PCs nicht all zu viel Energie für sich beanspruchen und somit die laufenden Kosten niedrig halten. Wir haben einen von vielen KingNovy-Mini-PCs in die Redaktion geholt und werfen einen genauen Blick auf das Gerät. Zusammen mit der Open-Source-Firewall-Distribution OPNsense zeigen wir zudem einige der vielen Möglichkeiten für den Router-Betrieb für Fortgeschrittene und Profis auf.

Für die meisten Internetnutzer ist der Netzwerk-Router lediglich ein im Hintergrund arbeitendes Gerät und wird aufgrund von geringem Interesse auch nicht weiter beachtet werden. Exakt für diesen Einsatzzweck eignet sich natürlich eine FRITZ!Box aus dem Hause AVM sehr gut, denn hier wird selbstständig ein Großteil der Konfiguration übernommen - und das noch dazu sehr gut. Für fortgeschrittene oder gar professionelle Anwender, die etwas mehr in die Tiefe des sehr breiten Netzwerk-Segments eingetaucht sind, genügen die Möglichkeiten einer FRITZ!Box jedoch bei Weitem nicht. Manuelle VLAN-Einstellungen (Virtual Local Area Network) ist da eines von vielen Themen. Auf Seiten des Modems ist man mit einem eigenständigen Router mit OPNsense zusätzlich auch unabhängiger und kann das WAN-Interface unter OPNsense den Provider-Anforderungen hin anpassen.

Setzt man den Mini-PC zum Beispiel an einem FTTC-Anschluss (Fibre to the Curb, Glasfaser bis zum MSAN-Verteilerkasten (Multi Service Access Node), von da an über Kupfer zu den Haushalten), wie SVVDSL 250 (Super-Vectoring 35B, DSL-Profil mit 35 MHz Frequenzspektrum) bei der Deutschen Telekom ein und erfolgt zu einem (weit) späteren Zeitpunkt ein FTTH-Ausbau (Fibre to The Home, Glasfaser direkt bis zu den Haushalten), so kann der KingNovy-Mini-PC mit installiertem OPNsense einfach daraufhin angepasst werden und der Internet-Verkehr fließt fröhlich weiter.

Um selbst FTTH-Anschlüsse mit Bandbreiten bis 1 GBit/s im Download zu verarbeiten, bedarf es keiner besonders hohen Rechenleistung. Hierfür genügen die kleinen SoCs von Intel (z.B. Jasper-Lake) völlig aus. Einen Unterschied kann dann aber doch der Einsatz von IDS (Intrusion Detection System) und IPS (Intrusion Prevention System) seitens OPNsense ausmachen, wo je nach vordefiniertem Regelwerk mehr Rechenleistung abverlangt wird. Zusätzlich kommt es drauf an, wieviele User und Geräte im Netzwerk unterwegs sind. Doch für den fortgeschrittenen Heimgebrauch sind die Mini-PCs von KingNovy im Regelfall völlig ausreichend.

Technische Daten des Mini-PCs von KingNovy

Wir haben den Mini-PC von AliExpress erworben. Wer sich selbst dafür interessiert, findet ihn unter diesem Link. Generell bleibt dem Interessenten die Wahl zwischen unterschiedlichen Konfigurationen. Die Basis ohne Arbeitsspeicher und Storage wird mit 152,91 Euro bepreist. Die minimale Konfiguration mit 4 GB RAM und 128 GB NVMe-SSD-Speicher kostet knapp unterhalb von 200 Euro. Mit weiteren Konfigurationen geht es hoch bis 16 GB RAM und satte 1 TB Speicher. In unserem Fall haben wir uns für die Konfiguration mit 8 GB RAM und der 128-GB-NVMe-SSD entschieden, diese kostet lediglich 214 Euro.

Die technischen Eigenschaften des Mini-PCs von KingNovy Hardware Prozessor: Intel Celeron N5105, Quad-Core, 4x 2,0 GHz (2,9 GHz Turbo),

4 MByte L3-Cache, Jasper Lake (10 nm), 10W TDP, BGA1338 Mainboard: proprietär Arbeitsspeicher: 1x 8 GByte von Yue Tiger (DDR4-3200, aktive Frequenz: 2.933 MHz, max. 16 GByte möglich), SO-DIMM Non-ECC Grafikkarte: Intel UHD Graphics (24 EUs, 450 bis 900 MHz) Grafikanschlüsse: 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 Massenspeicher: 1x 128 GByte NVMe-SSD (M.2 M-Key 2280), von Huadisk, 3D-TLC-NAND,

PCIe 3.0 x4 (3.000 MByte/s lesen, 2.400 MByte/s schreiben)

1x SATA 6GBit/s (optional) Soundkarte: onboard (SoC und HDMI) LAN: 4x 2,5 GBit/s Intel I226-V (Spec-Code: SRKTV)

1x 1 GBit/s COM-Port WLAN: optional über Mini-PCIe USB: 2x USB 3.2 Gen1

2x USB 2.0 Netzteil: extern (230V auf 12V) Kühlung und Gehäuse Gehäuse: proprietär CPU-Kühlung: passiv Lüfter: keine Sonstiges Buttons: Power-Button, CMOS-Clear-Button LEDs: Power-LED, Storage-LED Abmessungen: 136 x 126 x 47 mm (L x B x H) Gewicht: 777,8 g Software Software: beliebig (Windows, Linux, FreeBSD) Preis Gesamtpreis: 214 Euro

Das mitgelieferte Zubehör

Netzteil inklusive 2-poliges Stromkabel (EU)

sechs Schrauben

SATA-Adapter

Stromadapter

Der Mini-PC wurde absolut vorbildlich in einen Schaumstoffrahmen verpackt. Unterhalb davon befindet sich eine Abdeckung aus Pappe, wo sich darunter etwas Zubehör befindet. Zu finden sind das externe Netzteil inklusive Stromkabel, dazu ein paar Schrauben, ein Stromadapter sowie ein SATA-Adapter.