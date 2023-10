Werbung

Nachdem Intel gestern endlich die Katze offiziell aus dem Sack gelassen hatte und seine neuen Raptor-Lake-Refresh-Prozessoren vom Stapel ließ, können wir nun endlich den Vorhang für das Hardwarepaket fallen lassen, das die Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests für ihre Projekte erhalten werden. Aufgrund des NDAs mussten wir hierfür die Bewerbungsphase um eine Woche verlängern. Noch bis Sonntagabend können sich Interessierte für den Wettbewerb bewerben und mit etwas Glück Aussicht auf all diese Komponenten erhalten.

Als Grundlage dient in diesem Jahr das be quiet! Shadow Base 800, welches wir bereits ausführlich vorgestellt hatten. Der Midi-Tower ist in fünf verschiedenen Varianten erhältlich, die selbst ohne Modifikation einen leistungsfähigen Gaming-PC und damit die Komponenten unseres Hardwarepakets unterbringen können. Welche Version die Teilnehmern nach Herzenslust bearbeiten möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner

Auf Seiten der Komponenten bietet das ASUS TUF Gaming B760-Plus WiFi die notwendige Grundlage. Das ATX-Mainboard nimmt dank seines B760-Chipsatzes und des Sockels LGA1700 alle aktuellen Intel-Prozessoren bis hin zu den erst gestern vorgestellten Raptor-Lake-Refresh-Chips auf und bietet alle wichtigen Funktionen bis hin zu einem integrierten WiFi- und Bluetooth-Modul, eine RGB-Beleuchtung, eine aufwendige Strom- und Spannungsversorgung sowie viele moderne Anschlüsse wie 2,5-Gbit/s-Ethernet oder einen Thunderbolt-Header.

Das Herzstück bildet dann ein Intel Core i7-14700K, der im Vergleich zum Vorgänger über mehr Effizienz-Kerne und einen höheren Takt verfügt. Zur Verfügung stehen acht Performance- und zwölf Effizienz-Kerne, die sich mit einem Boost-Takt von bis zu 5,6 GHz ans Werk machen. Einsortiert wird das rund 470 Euro teure Modell in der 125-W-TDP-Klasse. Auf Seiten des Arbeitsspeichers gibt es die Kingston FURY Beast RGB als Kit mit zwei 8-GB-Modulen und stolzen 6.000 MHz.

Die Grafikkarte kommt von ZOTAC, die mit der Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC White Edition ein leistungsstarkes Modell der gehobenen Mittelklasse mit 8 GB GDDR6-Videospeicher und werksseitiger Übertaktung umfasst. Es ist ein besonders kompaktes Modell mit eigenem Custom-Kühler, das derzeit im Preisvergleich zu einem Preis ab rund 450 Euro gehandelt wird.

Wasserkühlung, Monitor und Peripherie

Das Betriebssystem und die Lieblingsspiele können die Teilnehmer auf einer Kingston-Fury-Renegade-SSD mit einer Kapazität von 2 TB installierenn. Sie verspricht als NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung hohe Übertragungsraten von bis zu 7.300 MB/s. All das wird von einem be quiet! Straight Power 12 mit Strom versorgt, ein umfangreiches Lüfterpaket mit brandneuen Silent-Wings-Pro-4-Lüftern liefert der Hersteller ebenfalls mit.

Wie schon in den Jahren zuvor, gibt es auch beim Modding Contest 2023 Eingabegeräte und sogar einen Monitor mit dazu. Konkret sind das die Mountain Everest Max und die Mountain Makalu Max. Der Philips Evnia 27M1C5200W/00 ist ein gekrümmtes 27-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und schnellen 240 Hz.

Ein richtiges Schmankerl gibt es noch Alphacool. Damit die Modder ihre Systeme mit der gestellten Hardware auch leise und kühl halten können, darf aus dem gesamten Sortiment des Webshops nach Herzenslust eingekauft werden, womit sich ganz sicher eine aufwendige Custom-Wasserkühlung für alle Komponenten realisieren lässt. Alphacool legt in diesem Jahr sogar noch eine Schippe drauf und gewährt ein Guthaben in Höhe von 800 Euro!

Die Ausschreibung für den Modding-Contest 2023 geht noch bis kommenden Sonntag, 22. Oktober 20:00 Uhr!

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Oktober 20:00 Uhr

Start am 8. November 2023

Ende der Bearbeitungszeit ist am 03. März 2024, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 17. März 2024 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

