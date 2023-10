Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Corsair iCUE LINK QX120 RGB ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth getestet, sondern auch das MSI Cubi 5 12M, das Huawei MatePad 11.5 und die Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD. Wir haben aber auch durchleuchtet, was hinter Intels Fertigung in Intel 4 steckt und eine Analyse zu FSR 3 und Fluid Motion Frames veröffentlicht. Außerdem wollen wir noch einmal auf den Start der Bewerbungsphase für unseren diesjährigen Modding-Contest hinweisen.

Donnerstag, 28.09.2023: Corsair iCUE LINK QX120 RGB im Test

Mit dem innovativen Übertragungsstandard iCUE LINK hat Corsair auch neue Lüfter eingeführt. Wir haben die iCUE LINK QX120 RGB als 120-mm-Variante zwar bereits vorgestellt, wollen sie aber noch durch unseren regulären Testparcours schicken... [weiterlesen]

Freitag, 29.09.2023: Was hinter Intels Fertigung in Intel 4 steckt

Mit der heute erfolgten Eröffnung der Fab 34 im irischen Leixlip fällt auch der Startschuss für das High-Volume Manufacturing in Intel 4. Der Compute-Tile von Meteor Lake wird vorerst der einzige Chip sein, der in Millionenstückzahlen in dieser Fertigung vom Band läuft. Im Rahmen unserer ersten Analyse zu Meteor Lake haben wir auch das Thema Intel 4 kurz angeschnitten, wollen uns diesen Prozessschritt nun aber noch genauer anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 29.09.2023: Eine Analyse zu FSR 3 und Fluid Motion Frames

Heute ist der Startschuss für FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) gefallen. Forspoken und Immortals of Aveum sind die ersten beiden Spiele, die FSR 3 samt Fluid Motion Frames (FMF) unterstützen. Wir haben eine erste kurze Analyse mit Forspoken versucht und untersuchen dabei auch, welches Leistungsplus mit FMF zu erwarten ist und wie gut FSR 3 samt FMF mit Radeon- und GeForce-Hardware läuft... [weiterlesen]

Sonntag, 01.10.2023: INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth im Test

Ein kommender Trend im Design von Grafikkarten wird sein, die Stromversorgung zu verstecken. Der Wechsel auf den 12VHPWR, den auch AMD früher oder später vollziehen wird, sorgt bereits dafür, dass nur noch ein Kabel an die Karte geführt werden muss. So mancher Hersteller will aber gleich den radikalen Weg gehen und die Karte über einen Slot auf dem Mainboard direkt mitversorgen. INNO3D hat sich bei der GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth für den Mittelweg entschieden und versteckt den PCI-Express-Stromanschluss auf der Rückseite der Karte. Wir haben uns diese einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 02.10.2023: MSI Cubi 5 12M im Test

Die Cubi-Serie von MSI umfasst eine Reihe von kompakten Mini-PCs der Office-Klasse, die auf gerade einmal 0,66 Litern recht viel Hardware mit einer guten Ausstattung zu bieten hat. Erstere reicht hin bis zu einem Intel-Core-i7-Prozessor der U-Familie, Letztere umfasst sogar Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort und Dual-Ethernet. Trotz der kompakten Maße gibt es sogar Platz für eine M.2-SSD und ein 2,5-Zoll-Laufwerk als zusätzliches Datengrab. Wie sich der MSI Cubi 5 12M im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.10.2023: Huawei MatePad 11.5 im Test

Huawei kann mit dem MatePad 11.5 ein großes und schlankes Tablet anbieten, für das optional sowohl eine Tastaturhülle als auch ein Stylus angeboten werden. Doch kann das schicke Tablet auch in der Praxis überzeugen... [weiterlesen]

Freitag, 06.10.2023: Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD im Test

Der zuletzt vorgestellte und von uns getesteten Core 1 von Alphacool (Test) präsentierte sich pünktlich zu den Sommermonaten mit guten Testergebnissen. Corsair hat den eigenen XC7-Kühler in einer überarbeiteten Fassung vorgestellt, die wir nun im Test haben. Neben der Tatsache, dass wir hier über einen Custom-Wasserkühler sprechen, verbaut Corsair auch noch ein LCD, welches einen internen Temperatursensor auslesen kann und optisch ein Highlight sein könnte. Einen genauen Blick auf die Temperaturen und das Display werfen wir im Rahmen des Artikels... [weiterlesen]