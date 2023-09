Werbung

Nach Monaten des Baus und der Bestückung mit entsprechenden Maschinen wird die Fab 34 im irischen Leixlip heute offiziell eröffnet. In der Fab 34 gefertigt werden die ersten Chips in Intel 4, der aktuell modernsten Fertigung von Intel, die unter anderem den Compute-Tile der Meteor-Lake-Prozessoren bereitstellen sollen. Das High-Volume Manufacturing (HVM) dieser Chiplets ist auch der eigentliche Punkt in der Eröffnung, denn für Intel soll dies ein Meilenstein sein – auch wenn es zunächst einmal nur der erste Schritt ist.

Der Compute-Tile von Meteor Lake wird aber zugleich auch der einzige Chip sein, der in größeren Stückzahlen in Intel 4 produziert werden wird. Die Xeon-Prozessoren für 2024 setzen auf Intel 3 und überspringen Intel 4 somit.

Die Vorbereitungen für das nun erfolgte HVM erfolgte in Portland, im US-Bundesstaat Oregon. Hier hat Intel seine Entwicklungs-Teams sitzen, welche die entsprechenden Anpassungen an den EUV-Belichtungsmaschinen gemacht haben, sodass Intel darauf seine Prozesse mit einer möglichst hohen Ausbeute ausführen kann. Die dort gemachten Erfahrungen wurden in die Fab 34 übertragen.

Zusammen mit der geplanten Mega-Fab in Magdeburg und der geplanten "Assembly und Test"-Einrichtung in Polen soll Europa hinsichtlich der Lieferketten im Halbleiterbereich gestärkt werden. Weltweit will Intel 100 Milliarden US-Dollar investieren. Die Fab 34 ist also nur ein kleiner Baustein in dieser Strategie.

Nun also soll Fab 34 die vorerst modernste Fertigung bei Intel liefern. Die ersten Wafer haben die Fertigungsstraße dabei längst verlassen. Heute erfolgt der symbolische Startschuss.

Details zur Intel-4-Fertigung findet ihr in einem gesonderten Artikel. Gegenüber Intel 7 soll die Transistordichte in einigen Bereichen verdoppelt worden sein. Die Effizient wurde um 20 % gesteigert.

Ich bin stolz auf das Intel-Team sowie auf unsere Kunden, Lieferanten und Partner, die mit uns an diesem die mit uns zusammengearbeitet haben, um diesen Moment zum Leben zu erwecken und uns auf den Weg zurück zur Führung in der Prozesstechnik zu bringen. Das "Silicon Isle" war schon immer das Herzstück unserer langfristigen Strategie und die heutige Eröffnung von Fab 34 trägt zum Ziel der EU bei, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Halbleiter-Lieferkette zu schaffen. - Pat Gelsinger, CEO von Intel