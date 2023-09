Werbung

Mit dem innovativen Übertragungsstandard iCUE LINK hat Corsair auch neue Lüfter eingeführt. Wir haben die iCUE LINK QX120 RGB als 120-mm-Variante zwar bereits vorgestellt, wollen sie aber noch durch unseren regulären Testparcours schicken.

iCUE LINK ist ein neuer Ansatz zur Verkabelung. Bis zu 14 iCUE LINK-Produkte können miteinander verbunden werden - und zwar entweder direkt über Steckverbinder oder mit nur einem einzelnen Kabel. Integrierte Mikrocontroller sorgen dafür, dass jedes einzelne iCUE LINK-Produkt mit einem System-Hub kommunizieren kann. Dadurch kann der Nutzer die Temperatur jedes einzelnen Lüfters auslesen und auch jeden Lüfter einzeln regeln.

Als 120-Lüfter mit iCUE LINK bietet Corsair die iCUE LINK QX120 RGB an. Ein einzelner Lüfter kostet atkuell etwa 45 Euro - und lässt sich ohne den optionalen System-Hub noch nicht einmal nutzen. Alternativ gibt es das Dreierpack QX120 RGB mit System-Hub für 159,90 Euro. Corsair bezeichnet das Dreierpack selbst auch als Starter Kit, der einzelne Lüfter wird hingegen als Expansion Pack vermarktet. Neben dem 120-mm-Lüfter gibt es mit iCUE LINK QX140 RGB auch ein größeres 140-mm-Modell.

Das Starter Kit umfasst neben den drei Lüftern den System Hub, doppelseitiges Klebeband, ein 60 cm langes iCUE LINK-Kabel, einen PCIe-Stromadapter, ein USB-Kabel und Lüfterschrauben. Beim Expansion Kit erhalten Käufer neben dem Lüfter nur Lüfterschrauben und Connectoren. Beiden Varianten liegen Sicherheits- und Garantieinformationen, aber keine Anleitung bei - die gibt es nur online.

Wir haben die Lüfter schon in unserem Artikel zu iCUE LINK vorgestellt und können uns deshalb hier kurz fassen. Die iCUE LINK QX120 RGB sind intensiv beleuchtete 120-mm-Lüfter. Jeder Lüfter wird von 34 A-RGB-LEDs in Szene gesetzt - und das in getrennten Zonen für Vorder- und Rückseite. Auch zwei der schmalen Seiten werden beleuchtet. Zu beachten ist, dass der Rotor wegen des Leuchtrings etwas kleiner ausfällt als bei einem typischen 120-mm-Lüfter ohne Leuchtring. Corsair gibt trotzdem einen stattlichen maximalen Luftstrom von 107 m³/h an. Bei einem breit gefassten Drehzahlbereich von 400 - 2.400 U/min versprechen die Lüfter eine hohe Flexibilität. Anders als reguläre PWM-Lüfter werden die QX120 RGB nicht über PWM-Anschlüsse des Mainboards, sondern über iCUE LINK gesteuert. Dementsprechend wird auch die iCUE-Software benötigt. Auch auf die Steuerung gehen wir detailliert im Artikel zu iCUE LINK ein.

Nach der tabellarischen Übersicht gehen wir auf den nächsten Seiten gleich direkt zu Testaufbau und Messwerten über.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: