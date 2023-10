Werbung

Die Cubi-Serie von MSI umfasst eine Reihe von kompakten Mini-PCs der Office-Klasse, die auf gerade einmal 0,66 Litern recht viel Hardware mit einer guten Ausstattung zu bieten hat. Erstere reicht hin bis zu einem Intel-Core-i7-Prozessor der U-Familie, Letztere umfasst sogar Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort und Dual-Ethernet. Trotz der kompakten Maße gibt es sogar Platz für eine M.2-SSD und ein 2,5-Zoll-Laufwerk als zusätzliches Datengrab. Wie sich der MSI Cubi 5 12M im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test.

Anfang August präsentierte MSI seine neue Cubi-Serie, die jetzt nach und nach den Handel erreicht. Sie umfasst besonders kompakte Office-PCs mit einem Gesamtvolumen von gerade einmal 0,66 Litern. Mit Abmessungen von 124 x 124 x 53,7 mm ist sie nicht viel größer als ein klassisches Intel-NUC, bietet dafür neben der verbauten M.2-SSD Platz für ein 2,5-Zoll-Laufwerk als weiteres Datengrab, womit sich zusätzlicher Speicher kostengünstig mit nur wenigen Handgriffen erweitern lässt. Doch auch so ist das MSI Cubi 5 12M gut ausgestattet.

So ist die Serie je nach Geldbeutel und Leistungsanforderung mit drei unterschiedlichen Prozessormodellen erhältlich, die allesamt auf den sparsamen U-Modellen der Alder-Lake-Generation basieren und somit eine TDP von nur 15 W aufweisen. Zur Auswahl stehen ein Intel Core i7-1255U mit zehn Kernen, ein taktreduzierter Intel Core i5-1235U und in der Einsteigervariante ein Intel Core i3-1215U mit acht Kernen. Für den Arbeitsspeicher gibt es zwei SO-DIMM-Speicherbänke, eine schnelle SSD lässt sich über den NVMe-Port hinzustecken. MSI bietet das Cubi 5 12M nicht nur als Barebone an, sondern auch direkt startbereit mit in der Regel 8 GB RAM und 128 oder 256 GB SSD-Speicher.

Zu den weiteren Features zählen eine Reihe von modernen Anschlüssen, die bis hin zu Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort und WiFi 6E reichen, aber auch Dual-Ethernet mit bis zu 2,5 Gbit/s bieten. Damit zeigt sich das MSI Cubi 5 12M sehr flexibel und für den Office-Alltag bestens gerüstet.

MSI sieht den Einsatzzweck aber auch im professionellen Sektor, wie beispielsweise an Kassensystemen oder Checkin-Bereichen an Flughäfen. Dank VESA-Halterung können die Systeme hierfür sehr gut versteckt werden.

Für unseren Test versorgte uns der Hersteller mit dem Basismodell, welches gegenüber der Verkaufsversion allerdings über die doppelte Menge beim Massenspeicher verfügt. Standardmäßig ist das MSI Cubi 5 12M in der 005EU-Version mit 8 GB RAM und einer 128 GB großen SSD erhältlich. Unser Testgerät verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher, jedoch über eine 256 GB große SSD. Der Intel Core i3-1215U mit sechs Alder-Lake-Kernen und acht Threads ist jedoch identisch zum 509 Euro teuren Basismodell. Verfügbar ist das Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß.

Der MSI CUBi 5 12M005EU Hardware Prozessor: Intel Core i3-1215U Mainboard: MSI MS-BOA81 Arbeitsspeicher: 1x 8 GB DDR4-3200 Grafikkarte: Intel UHD Graphics GT2 Massenspeicher: 1x 256 GB NVMe Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 65 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Cubi 5 CPU-Kühler: Aktive Kühlung Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung, Kensington Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: etwa 509 Euro

Wie sich das MSI Cubi 5 12M-005EU in Office-Alltag schlägt, wie es aber auch aufwendigere Rechenaufgaben für den professionellen Sektor meistert, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Mini-PC auf seine Performance, Lautstärke und sein Energie- sowie Temperatur-Verhalten hin getestet.

Preise und Verfügbarkeit MSI Cubi 5 12M-005EU schwarz, Core i3-1215U, 8GB RAM, 128GB SSD Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar