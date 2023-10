Werbung

Ein kommender Trend im Design von Grafikkarten wird sein, die Stromversorgung zu verstecken. Der Wechsel auf den 12VHPWR, den auch AMD früher oder später vollziehen wird, sorgt bereits dafür, dass nur noch ein Kabel an die Karte geführt werden muss. So mancher Hersteller will aber gleich den radikalen Weg gehen und die Karte über einen Slot auf dem Mainboard direkt mitversorgen. INNO3D hat sich bei der GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth für den Mittelweg entschieden und versteckt den PCI-Express-Stromanschluss auf der Rückseite der Karte. Wir haben uns diese einmal genauer angeschaut.

Es ist keine revolutionäre Idee den zusätzlichen Stromanschluss an eine andere Stelle als die Stirnseite der Karte zu verlegen. 3x PCIe mit 8-Pins sind sicherlich ein Extrembeispiel und kommen nicht allzu häufig vor. Aber so manche Position in der Mitte stört viele Nutzer auch. Den Anschluss nach hinten zu führen ist aber auch nicht für jeden passend.

90 oder 180° Winkelanschlüsse für PCIe 6-Pin, 8-Pin oder den 12VHPWR sind sicherlich auch eine Möglichkeit, aber eine zusätzliche Steckverbindung kann auch immer eine Fehlerquelle sein.

Auf Basis einer GeForce RTX 4070 sieht INNO3D die GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth vor. Bei dieser sitzt am hinteren Ende der Karte, im Überstand des Kühlers, der 8-Pin-Anschluss zur Stromversorgung. ausgerichtet ist er aber nicht zur Stirnseite oder nach hinten, sondern in Richtung des Mainboards.

Auf die GeForce RTX 4070 selbst wollen wir nicht weiter eingehen. An dieser Stelle verweisen wir auf den Artikel zum Start des Modells. Mit der Radeon RX 7800 XT hat die GeForce RTX 4070 seit einigen Wochen Konkurrenz bekommen, was sich auch auf die Preise ausgewirkt hat. Ab knapp unter 600 Euro sind die Modelle der GeForce RTX 4070 zu bekommen. Die Stealth-Variante von INNO3D ist hierzulande aber noch nicht verfügbar.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 FE INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth FP32-ALUs 5.888 5.888 INT32-ALUs 2.944 2.944 SMs 46 46 Tensor Cores 184 184 RT Cores 46 46 L1-Cache 5.888 kB 5.888 kB L2-Cache 36.864 kB 36.864 kB Basis-Takt 1.920 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 2.475 MHz 2.505 MHz Speicherkapazität 12 GB 12 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 192 Bit 192 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 504 GB/s TDP 200 W 200 W Preis 659 Euro -

Die INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth im Detail

Die Eigenheiten in Form des versteckten Anschluss wollen wir noch einmal etwas genauer betrachten:

Im Lieferumfang der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth befindet sich ein weißes 8-Pin-Kabel, welches als einfache Verlängerung dient. Außerdem liegt eine Abdeckung bei, die an die Backplate geschraubt wird, sobald der Stromstecker an der Karte angeschlossen ist.

Das Kabel wird eingesteckt und die Abdeckung festgeschraubt, sodass auch der Stecker und die Buchse auf der Backplate etwas verdeckt sind. Das Stromkabel muss dann natürlich nach hinten oder oben geführt werden, hat aber ausreichend Spielraum, um nicht zu stark geknickt zu werden, bevor es auf das Mainboard trifft.