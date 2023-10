Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Cooler Master Qube 500 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi getestet, sondern auch die Patriot Viper VP4300 Lite, die Corsair Dominator Titanium DDR5-7200 First Edition und die Corsair iCUE LINK QX120 RGB. Aber auch unsere Mainboard-FAQ hatten wir in diesen Tagen aktualisiert und einen Bericht zu Intels Fertigung in Intel 4 veröffentlicht.

Donnerstag, 21.09.2023: Cooler Master Qube 500 im Test

Cooler Masters Qube 500 ist ein besonderes Gehäuse. Es wird im Flatpack ausgeliefert und vom Nutzer selbst zusammengebaut. Anschließend soll es trotz kompakter Maße eine enorme Flexibilität bei der Wahl der Komponenten und der Kühlung bieten. In der Macaron Limited Edition lässt das E-ATX-Gehäuse dem Nutzer zudem sogar die Wahl zwischen drei Farben: Mint, Cream und Pink... [weiterlesen]

Freitag, 22.09.2023: MSI Gear up!-Aktion

Die Urlaubszeit ist vorbei! Zeit, sich mit einem neuen, leistungsstarken MSI-Laptop auszurüsten! Passend dazu hat MSI seine "Gear up!"-Aktion gestartet, die bis Mitte Oktober mit zahlreichen Sonderpreisen und kostenlosen Bundle-Zugaben lockt. Jetzt die Angebote checken... [weiterlesen]

Sonntag, 24.09.2023: ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi im Test

Bei unseren Mainboard-Tests versuchen wir stets auch das Mini-ITX-Format zu berücksichtigen, das bei dem gesamten Angebot an Platinen weiterhin nicht sehr weit verbreitet ist. Da wir bereits das ROG Strix X670E-I Gaming WiFi mit gleich zwei Promontory-21-Chips durchleuchtet haben, wollen wir uns nun auch den kleinen Bruder, das ROG Strix B650E-I Gaming WiFi durch unseren AM5-Mainboard-Parcours schicken. Gerade auch vom preislichen Aspekt her dürfte die B650-Variante wesentlich interessanter sein... [weiterlesen]

Montag, 25.09.2023: Patriot Viper VP4300 Lite im Test

Interessenten einer neuen SSD werden seit Jahren mit einer Vielzahl von Herstellern überschwemmt und vor die Wahl gestellt, welcher Massenspeicher denn nun der passende ist. Aufmerksamen Lesern dürfte dabei jedoch nicht entgangen sein, dass viele Modelle bekannter Marken auf grundsätzlich dieselbe Hardware setzen. Mit der Patriot Viper VP4300 Lite erscheint nun eine SSD, deren Komponenten wir so noch nie im Testparcours begrüßen durften. Ob also Maxiotek-Controller und YMTC-RAM eine valide Alternative zu etablierten Marken sein können, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 26.09.2023: Corsair Dominator Titanium DDR5-7200 First Edition im Test

Corsair bringt mit der neuen Dominator-Titanium-Serie neue High-End-Module auf den Markt. Sie sollen sich durch ihr Design und die auswechselbaren Heatspreader auszeichnen. Bei den Taktraten und den Kapazitäten sollen keinerlei Kompromisse notwendig sein, denn von 6.000 bis 8.000 MT/s und 32 bis 128 GB als komplettes Kit ist alles dabei. Wir haben die Corsair Dominator Titanium in der First Edition im Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.09.2023: Mainboard-FAQ - Was man über Mainboards wissen sollte

Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das gesamte Themenfeld zu verschaffen... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.09.2023: Corsair iCUE LINK QX120 RGB im Test

Mit dem innovativen Übertragungsstandard iCUE LINK hat Corsair auch neue Lüfter eingeführt. Wir haben die iCUE LINK QX120 RGB als 120-mm-Variante zwar bereits vorgestellt, wollen sie aber noch durch unseren regulären Testparcours schicken... [weiterlesen]

Freitag, 29.09.2023: Was hinter Intels Fertigung in Intel 4 steckt

Mit der heute erfolgten Eröffnung der Fab 34 im irischen Leixlip fällt auch der Startschuss für das High-Volume Manufacturing in Intel 4. Der Compute-Tile von Meteor Lake wird vorerst der einzige Chip sein, der in Millionenstückzahlen in dieser Fertigung vom Band läuft. Im Rahmen unserer ersten Analyse zu Meteor Lake haben wir auch das Thema Intel 4 kurz angeschnitten, wollen uns diesen Prozessschritt nun aber noch genauer anschauen... [weiterlesen]