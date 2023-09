Werbung

Die Urlaubszeit ist vorbei! Zeit, sich mit einem neuen, leistungsstarken MSI-Laptop auszurüsten! Passend dazu hat MSI seine "Gear up!"-Aktion gestartet, die bis Mitte Oktober mit zahlreichen Sonderpreisen und kostenlosen Bundle-Zugaben lockt. Jetzt die Angebote checken!

Am kommenden Wochenende ist kalendarischer Herbstanfang und somit für die meisten die Urlaubszeit endgültig vorbei – die Sommerpause für Schüler und Lehrkräfte ist ohnehin seit ein paar Tagen zu Ende. Allerhöchste Zeit also, sich für die kommenden Monate mit neuer, starker Hardware auszurüsten! MSI hat hierfür seine "Gear up!"-Aktion gestartet, die sich nicht unbedingt an Schüler richtet, sondern an alle Power-Anwender, die sich nach den Ferien mit leistungsfähiger Hardware ausstatten möchten.

MSI fasst hierfür auf einer Landingpage eine Auswahl der besten Deals tagesaktuell zusammen. Neben den zeitlich begrenzten Angebotspreisen gibt es bei einigen Händlern spannende Zugaben direkt von MSI. Nach einer Registrierung lässt sich je nach Produkt passendes Zubehör in Form eines Rucksacks, Headsets, eines Docking-Adapters für Typ-C oder sogar ein Steam-Gutschein in Höhe von 50 US-Dollar abstauben.

Damit erhält man nicht nur einen vergünstigten Laptop mit frischer Hardware, sondern obendrein tolles Zubehör kostenlos mit dazu!

Da die Angebote händlerabhängig sind und sich jederzeit ändern können, wird die Aktionsseite von MSI täglich aktualisiert, die "Gear up!"-Aktion läuft bis zum 15. Oktober. Es gibt aber auch ein paar Top-Deals, die auf den folgenden Seiten einmal näher vorgestellt werden und nicht nur für absolute High-End-Enthusiasten geeignet sind, sondern auch für Spieler mit begrenztem Budget oder für Kreativ-Profis, die ein schlankes und zugleich leistungsstarkes Arbeitstier suchen.

