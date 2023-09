Corsair bringt mit der neuen Dominator-Titanium-Serie neue High-End-Module auf den Markt. Sie sollen sich durch ihr Design und die auswechselbaren Heatspreader auszeichnen. Bei den Taktraten und den Kapazitäten sollen keinerlei Kompromisse notwendig sein, denn von 6.000 bis 8.000 MT/s und 32 bis 128 GB als komplettes Kit ist alles dabei. Wir haben die Corsair Dominator Titanium in der First Edition im Test.

Bei DDR5-Speicher ist die Auswahl inzwischen ebenso groß, wie sie dies in den Hochzeiten von DDR4 war und ist. Dabei legen wir eigentlich erst los, denn AMD und Intel befinden sich mit AM5 und LGA1700 in der ersten Generation ihrer jeweiligen DDR5-Plattformen. Die Speichercontroller werden noch auf moderate 4.800 oder 5.600 MT/s spezifiziert, verkraften aber schon weit mehr. Mit den zukünftigen Prozessor-Generationen wird es spätestens im kommenden Jahr auf 6.400 MT/s und mehr gehen. Sind 8.000 MT/s heute in etwa das Maximum dessen, was möglich sind, werden wir die 10.000-MT/s-Marke sicherlich auch irgendwann knacken.

Auf dem Markt für Arbeitsspeicher tummeln sich dutzende Anbieter. Das Angebot ist wie gesagt groß und so sollte jeder das finden, was ihm an Kapazität und Geschwindigkeit zusagt. Umso schwerer ist es für die Hersteller aber auch, sich zu differenzieren. Corsair wählt mit den Dominator Titanium den High-End-Weg, denn hier sollen keinerlei Wünsche offenbleiben. Leistung, Design, Kühlung – in allen Belangen soll der Speicher mehr zu bieten haben als die Konkurrenz.

Heute bei uns im Test ist die First Edition, die nur von Corsair selbst verkauft wird. Die verfügbaren Kits kommen in Kapazitäten von 2x 16 GB, 2x 32 GB und 2x 24 GB. Zudem sind diese Kits mit Geschwindigkeiten von 6.000, 6.600 und 7.200 MT/s verfügbar. Uns wurde ein Kit mit 2x 24 GB DDR5-7200 zur Verfügung gestellt. Die First Edition hat zudem noch einige Beigaben, die es in den weiteren Dominator-Titanium-Kits nicht gibt – dazu kommen wir aber noch.

Über den freien Handel verfügbar sein werden Kits der Dominator-Titanium-Serie mit 2x 16 GB, 4x 16 GB, 2x 32 GB, 4x 32 GB, 2x 24 GB, 4x 24 GB und 2x 48 GB. Die Spanne bei den Transferraten reicht von 6.000 bis 8.000 MT/s mit unterschiedlichen Timings. Ob alle eben genannten Kapazitäten auch in allen Taktstufen verfügbar sein werden, wird sich noch zeigen müssen.

Hersteller und Bezeichnung Corsair Dominator Titanium First Edition, DDR5-7200, CL36-48-48-120

CMP48GX5M2X7200C36

Modulhöhe 57,3 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis - Homepage Corsair XMP / EXPO XMP 3.0 Garantierte Timings CL36-48-48-120

Spannung 1,4 V Chips Sk hynix Eigenschaften austauschbarer Heatspreader Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 48 GB (2x 24 GB)

Uns standen die Corsair Dominator Titanium in der First Edition mit 2x 24 GB und DDR5-7200 bei CL36-48-48-120 zur Verfügung. Interessanterweise bieten die Module auch ein XMP-3.0-Profil für DDR5-7400 bei CL38-48-48-120. Die notwendige Spannung für diese Taktstufen liegt bei 1,4 V.

Die Corsair Dominator Titanium First Edition

Neben den bereits erwähnten Takt- und Kapazitätsstufen bietet Corsair die Dominator Titanium auch noch in verschiedenen Designs bzw. Farben an. Mit XMP-Profilen wären dies die Farben Schwarz und Weiß. Mit EXPO-Profilen kommen die Kits in Grau.

Die Abmessungen der Corsair Dominator Titanium betragen 133 x 7 x 57,3 mm. Damit bauen die Module natürlich extrem hoch auf, was aber in diesem Fall den Spielraum für den auswechselbaren Heatspreader bzw. dessen oberen Bereich lässt. Der First Edition liegt auch gleich das Zubehör-Paket bei, welches zwischen dem RGB-Top und einer Alternative tauschen lässt. Corsair bietet dieses Zubehör ansonsten gesondert an. Ausgeliefert werden die Dominator Titanium immer mit einer RGB-Beleuchtung auf dem Heatspreader.

Der Heatspreader besteht immer aus Aluminium, der Namenszusatz "Titanium" bezieht sich auf die Produktreihe, nicht auf das verwendete Material.

Das der First Edition beiliegende Zubehör besteht aus einem Schraubendreher aus Aluminium und drei Bits: Jeweils einmal Kreuzschlitz, Schlitz und ein H1.5. Letztgenannter ist notwendig, um die auswechselbare Abdeckung des Heatspreaders lösen zu können.

Mittels des H1.5-Bits werden rechts und links zwei Schrauben gelöst und der obere Bereich des Heatspreaders kann abgenommen werden. Eine Steckverbindung, welche direkt auf das PCB des Moduls führt, versorgt die RGB-LEDs in der standardmäßig verbauten Abdeckung des Corsair Dominator Titanium.

Der First Edition liegt eine alternative Abdeckung bei, die wiederum aus zwei Komponenten besteht: Einmal einem Kern aus Kupfer, der wiederum viele Finnen bietet und mittels doppelseitigem Klebeband mit dem Heatspreader zusammengebracht wird und einmal dem entsprechenden Rahmen darum. Ob das Fehlen der RGB-Beleuchtung und der modifizierte Heatspreader einen Einfluss auf die Temperaturen des Kits hat, werden wir uns noch anschauen.

Welche Variante nun besser gefällt, dies sei jedem selbst überlassen. So mancher kann mit einer RGB-Beleuchtung so gar nichts anfangen und sehen diese sogar als hinderlich, um das Maximum an Leistung aus den DDR5-Modulen zu quetschen. Schließlich haben die LEDs eine gewisse Leistungsaufnahme und bringen auch eine gewisse Temperatur ein.

Beide Varianten haben sicherlich ihren Reiz und auch wenn man sich bei vielen RAM-Herstellern entscheiden kann, ob man das jeweilige Kit mit und ohne RGB-Beleuchtung kaufen möchte, immer gibt es diese Auswahl nicht. Bei den Dominator Titanium kann sich der Nutzer nun sogar noch nachträglich umentscheiden.

Die RGB-Beleuchtung ist im Zusammenspiel mit der iCue-Software aber zu deutlich mehr in der Lage, als einfach nur weiß zu leuchten. Wir haben daher versucht die verschiedenen Effekte in einem Video abzubilden:

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 1303 können wir die 24- und 32-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich. Auch auf AMDs AM5-Plattform liefen die Module, allerdings dann nicht mehr im 1:1:1-Teilerverhältnis.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-13900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 60.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 65.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 69.5XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 71.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 72.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 72.3XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 122052XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 109740XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 107681XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 106503XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 105266XX DDR5-6600 CL34 100940XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 99342XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 110742XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104097XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 92424XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91472XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 90971XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 88340XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 109484XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104874XX DDR5-6600 CL34 96568XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 96427XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 94672XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 94567XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 92064XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 88.880XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 90.945XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 91.028XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91.113XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 92.758XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 93.861XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 8.797XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 9.126XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 9.480XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 9.482XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 9.503XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 9.530XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

Temperaturen

Temperaturen 30 Minuten Speichertest Micron DDR5-5200 CL42 54.0XX Micron DDR5-5600 CL46 54.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 55.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 62.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 Alternative 70.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 RGB-Top 70.5XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 74.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 77.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 78.3XX in °C Weniger ist besser

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 203.9XX 141.6XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 199.9XX 127.7XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 198.8XX 127.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 197.2XX 126.6XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 195.2XX 130.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 185.2XX 127.3XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 135.3XX 96.5XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 135.2XX 107.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 135.1XX 96.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 134.7XX 96.0XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 134.1XX 97.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 134.0XX 89.7XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 147.9XX 83.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 146.8XX 89.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 146.6XX 89.9XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 145.2XX 89.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 142.6XX 93.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 139.7XX 81.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 96.8XX 72.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 96.6XX 68.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 95.3XX 70.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 95.1XX 70.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 94.9XX 71.6XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 93.8XX 70.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 407.9XX 310.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 399.8XX 274.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 399.4XX 274.2XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 397.5XX 274.7XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 396.2XX 272.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 395.7XX 266.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 318.9XX 216.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 311.8XX 219.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 311.7XX 219.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 311.2XX 216.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 310.9XX 219.1XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4XX 212.4XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3XX 212.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 310.2XX 212.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 310.0XX 217.9XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 251.3XX 147.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 242.1XX 145.5XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 239.2XX 142.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 235.3XX 140.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 235.2XX 135.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 229.3XX 135.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 182.2XX 112.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 180.4XX 112.8XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 179.5XX 112.6XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 178.5XX 117.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 178.0XX 109.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 177.6XX 111.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 216.3XX 148.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 212.4XX 136.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 212.2XX 136.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 210.2XX 135.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 210.1XX 130.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 205.7XX 133.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 118.4XX 92.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 117.5XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 117.4XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 116.8XX 87.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 115.8XX 81.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 115.0XX 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 149.8XX 114.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 145.2XX 109.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 145.2XX 115.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 145.1XX 115.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 144.4XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 143.0XX 108.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 111.8XX 89.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 111.5XX 84.9XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 110.2XX 87.6XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 109.9XX 87.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 108.7XX 87.3XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 106.8XX 83.0XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7XX 85.2XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7XX 85.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 104.8XX 84.7XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 275.1XX 184.9XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 270.6XX 177.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 270.2XX 177.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 267.9XX 172.9XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 267.9XX 170.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 266.2XX 175.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 224.0XX 158.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 222.8XX 158.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 221.6XX 158.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 219.4XX 164.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 219.1XX 164.5XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 216.2XX 155.9XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Wer auf der Suche nach neuem DDR5-Speicher ist, sollte die Corsair Dominator Titanium nicht primär ins Auge fassen, weil er hier die schnellsten oder größten Kits bekommt. Dazu ist der Markt inzwischen zu breit aufgestellt und bietet zu viele Alternativen, die sicherlich günstigere und auch schnellere Kits anzubieten haben. Unsere Tests in den vergangenen Wochen und Monaten zeigen, wie dicht die Hersteller mit ihren Produkten hier beieinander liegen.

So zeigt sich dies auch in den Benchmarks. Die Corsair Dominator Titanium liefern bei DDR5-7200 CL36 die zu erwartenden Ergebnisse ab. Für den maximalen Durchsatz in AIDA64 wäre eine höhere Taktung notwendig, für eine bessere Leistung in den Spielen straffere Timings. Hier muss also immer ein gutes Mittelmaß gefunden werden und vor allem bei den Gaming-Benchmarks ist es extrem schwierig die Konsistenz in den Ergebnissen immer wieder gewährleisten zu können – dazu sind die Abstände häufig zu gering. Von DDR5-4800 oder DDR5-5600 ausgehend, ist der Sprung auf DDR5-7200 gigantisch. Die Unterschiede zwischen DDR5-7200 und DDR5-7000 sind aber nur noch messbar und selbst dies ist schon schwierig.

Das eigentliche Verkaufsargument der Corsair Dominator Titanium ist sicherlich die Optik sowie die Möglichkeit, den oberen Bereich des Heatspreaders auszutauschen. Dies geht natürlich immer einher mit der gebotenen Leistung, denn mit bis zu 8.000 MT/s und Kapazitäten von bis zu 128 GB im Kit muss sich Corsair hier keinesfalls verstecken.

Mit dem RGB-Top ausgestattet, werden an den Kits sicherlich alle ihre Freude haben, die auf eine zurückhaltende Optik setzen möchten, aber dennoch auf eine RGB-Beleuchtung nicht verzichten wollen. Eine glatte Fläche oben und zwei schmale Streifen an den Seiten werden durch die 11 RGB-LEDs beleuchtet und können per iCue-Software mit verschiedenen Farben, Intensitäten und Effekten belegt werden. Eine zurückhaltende Optik und eine RGB-Beleuchtung müssen sich nicht widersprechen, wenn denn der Hersteller darauf verzichtet, zu viel "Kirmes" daraus zu machen. Corsair ist dies sehr gut gelungen.

Tauscht man das RGB-Top gegen die Beigabe der First Edition, wird die Optik des Speicherkit noch etwas eleganter und zurückhaltender. In der weißen Variante mit entsprechendem Mainboard und den weiteren Komponenten in weiß ausgestattet, bekommt ein All-White-Build den würdigen Speicher. Für die Zukunft plant Corsair noch weitere Tops, will zunächst aber abwarten, wie der Speicher am Markt angenommen wird.

In den Temperaturen sehen wir durch den Wechsel der Tops keinerlei Unterschiede. Dafür aber sind sie wohl auch einfach zu entkoppelt vom Rest des Heatspreaders designed. Etwa 70 °C ohne jeglichen Luftzug sind für ein Kit mit 1,4 V ein guter Wert. Hier haben wir schon solche gesehen, die bis an die Grenze von 80 °C gekommen sind.

Finale Preise für die Corsair Dominator Titanium liegen uns nicht vor. Auch nicht für die First Edition. Insofern ist eine preisliche Beurteilung noch etwas schwierig. Der Geizhals-Preisvergleich führt unser Testkit mit DDR5-7200 bei 2x 24 GB für etwa 280 Euro und damit liegen wir gut 50 Euro über dem, was die Konkurrenz bei diesen technischen Daten aufruft. Aber das ein derart hochwertiges Kit mit der Option der Anpassungen etwas teuerer sein wird, dürfte auch nur die wenigsten verwundern. Jetzt muss Corsair am Ball bleiben und noch weitere Tops auf den Markt bringen.

Den Preis für das Zubehör-Paket, also die alternativen Tops samt Werkzeug, reichen wir nach. Die Preise der Kits werden über den Preisvergleich abrufbar sein.

Aufgrund der hochwertigen Optik, gepaart mit der Möglichkeit alternative Tops zu verbauen, vergeben wir dem Corsair Dominator Titanium unseren "Hardwareluxx Technik"-Award.