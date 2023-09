Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Acer Swift Go 14 kräftig auf den Zahn gefühlt, oder den AOC Agon AG325QZN getestet, sondern auch die Valkyrie Syn 360 auf ihre Praxistauglichkeit getestet und TMNT: Shredder’s Revenge angespielt. Aber auch der G.Skill Trident Z5 RGB, die Seagate IronWolf Pro mit 22 TB, die Patriot Viper XTREME 5 RGB sowie die Shokz OpenFit standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 07.09.2023: Acer Swift Go 14 im Test

Auf den ersten Blick wirkt die Swift-Go-Linie von Acer unspektakulär, ist mit Blick auf die Hardware auch richtig unscheinbar. Trotz des schlichten Designs stehen technisch aber einige Feinheiten bereit, die den 14-Zöller zu einem echten Allrounder unter den leistungsfähigen Ultrabooks machen. Dazu gehören ein performanter H-Prozessor der 13. Core-Generation von Intel, schneller Speicher und ein hochwertiges OLED-Display mit WQXGA-Auflösung. Das alles gibt es sogar zum recht günstigen Preis von rund 1.200 Euro. Wie sich die 14-Zoll-Variante des Acer Swift Go 14 in der Praxis schlägt, das zeigt dieser Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.09.2023: AOC Agon AG325QZN im Test

Der AOC Agon AG325QZN möchte Gamer mit einer schnellen Reaktionszeit und einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz locken. Ob das 32 Zoll große VA-Gerät in der Praxis überzeugen kann und für Fans von schnellen Games interessant ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 10.09.2023: Valkyrie Syn 360 im Kurztest

Valkyrie bietet mit der Syn-Serie auch AiO-Kühlungen an, bei denen ein Display auf dem Pumpendeckel sitzt. Im Kurztest wollen wir vor allem klären, welche Vorteile dieses 2,4-Zoll-Display bietet und ob es den Aufpreis Wert ist... [weiterlesen]

Montag, 11.09.2023: NAS-KnowHow mit Synology

Ein NAS ist heutzutage so viel mehr als der reine Netzwerkspeicher, der es früher einmal war. Heutzutage ist ein NAS viel mehr ein enorm flexibler Homeserver. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Betriebssystem. Der besonders mächtige DiskStation Manager (kurz: DSM) von Synology ist der Gold-Standard, wenn es darum geht, möglichst viele Funktionen möglichst benutzerfreundlich zu realisieren. In einer Serie stellen wir interessante Szenarien vor. Heute geht es um die Surveillance Station... [weiterlesen]

Dienstag, 12.09.2023: TMNT: Shredder’s Revenge neuen DLC angespielt

Bereits im Jahr 1991 ist mit Turtles in Time ein Side-Scroller erschienen, der die Herzen der Gamer im Sturm erobert hat. Auch heute erfreuen sich noch viele Super-Nintendo-Retrospieler an den Abenteuern von Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello... [weiterlesen]

Dienstag, 12.09.2023: 2x 32 GB mit 6.400 MT/s G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 im Test

DDR5-Speicher ist aktuell günstig zu bekommen und inzwischen ist auch klar: Zukünftige Plattformen setzen ausschließlich auf DDR5. Die anfänglichen Schwierigkeiten und Inkompatibilitäten sind überwunden und so kommen auch vermehrt Speicherkits auf den Markt, die mehr als nur die 2x 16 GB zu bieten haben und dennoch ordentliche Taktraten und Timings vorzuweisen haben. Wir schauen uns heute die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB als DDR5-6400 mit Timings von CL32-39-39-102 an... [weiterlesen]

Mittwoch, 13.09.2023: Seagate IronWolf Pro mit 22 TB

Nachdem im letzten Jahr die IronWolf-Pro-Serie überarbeitet wurde, bietet das aktuell Top-Modell ST22000NT001 eine Speicherkapazität von 22 TB und ist damit bereit, auch maximale Datenmengen verwalten zu können. Gegenüber dem vorherigen Flaggschiff konnte die Kapazität also noch einmal um stattliche 10 % gesteigert werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 14.09.2023: Patriot Viper XTREME 5 RGB im Test

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich vieles auf Speicherkits mit größeren Kapazitäten konzentriert. Die ersten Kits mit 24-GB-Modulen sind in den Markt eingeführt worden und solche mit 2x 32 GB erreichen inzwischen Transferraten von 6.400 MT/s – siehe unseren letzten Test zu einem Kit von G.Skill. Heute nun schauen wir uns das Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 an. 8.000 MT/s sind aktuell das Maximum dessen, was die Speicherhersteller an Modulen bzw. Kits anbieten – auch weil der Speichercontroller des Prozessors diese Taktraten schließlich mitmachen muss. Welche Vorteile ein solch schnelles Kit zu bieten hat, klären wir im Verlaufe des Tests... [weiterlesen]

Donnerstag, 14.09.2023: Mit der Video Station zum eigenen Medienserver

Ein NAS ist heutzutage so viel mehr als noch der reine Netzwerkspeicher, der es vor vielen Jahren einmal war. Heutzutage ist das NAS viel mehr ein enorm flexibler Homeserver. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Betriebssystem. Der besonders mächtige DiskStation Manager (kurz: DSM) von Synology ist der Gold-Standard, wenn es darum geht, möglichst viele Funktionen möglichst benutzerfreundlich zu realisieren. In einer Serie stellen wir interessante Szenarien vor. Heute geht es um die Video Station als Medienserver... [weiterlesen]

Freitag, 15.09.2023: Shokz OpenFit im Test

Aktuell geht der Trend bei Kopf- und Ohrhörern eigentlich hin zur aktiven Geräuschunterdrückung. Die kabellosen Shokz OpenFit gehen hingegen genau den entgegengesetzten Weg: Sie sollen für ein offenes Ohr des Nutzers sorgen, also sicherstellen, dass er seine Umgebung gut wahrnehmen kann. Die silikonummantelten Ohrhörer mit Ohrbügel sollen zudem besonders komfortabel sein. Doch bewähren sich die Open-Ear-Ohrhörer auch in der Praxis... [weiterlesen]