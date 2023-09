Werbung

Valkyrie bietet mit der Syn-Serie auch AiO-Kühlungen an, bei denen ein Display auf dem Pumpendeckel sitzt. Im Kurztest wollen wir vor allem klären, welche Vorteile dieses 2,4-Zoll-Display bietet und ob es den Aufpreis Wert ist.

Als erste AiO-Kühlung von Valkyrie haben wir kürzlich die Dragonfang 360 getestet. Sie zeigte sich als leistungsstarkes Modell mit einigen optischen Besonderheiten. Besonders die Gestaltung des beleuchteten Pumpendeckels und Leuchtstreifen an den Lüfterecken waren auffällig. Mit der Syn 360 bietet Valkyrie aber auch ein alternatives 360-mm-Modell an, das weitgehend baugleich ist, aber ein Display auf dem Pumpendeckel bieten kann.

Ein solches Display kann prinzipiell sowohl für die individuellere Gestaltung mit Grafiken und Animationen als auch zum Anzeigen nützlicher Informationen genutzt werden. Laut Valkyrie soll sich auch das Display der Syn 360 so nutzen lassen. Mit einer eigenen Softwarelösung will Valkyrie aber auch die einfache Steuerung von Lüftern und Pumpe ermöglichen.

Valkyrie ruft für die Syn 360 eine UVP von 248,99 Euro auf. Das sind fast 80 Euro Aufpreis gegenüber der Display-losen Dragonfang 360, die 169,99 Euro kosten soll. Die weiße Variante Syn 360 ARGB White ist zudem noch etwas teurer, sie kostet 252,99 Euro. Für die 240-mm-Varianten Syn 240 ARGB und Syn 240 ARGB White werden 209 bzw. 213,99 Euro veranschlagt.

In diesem Kurztest gehen wir vor allem auf die Unterschiede zwischen Syn 360 und Dragonfang 360 ein. Für grundlegende Informationen zu beiden AiO-Kühlungen empfehlen wir unseren Test zur Dragonfang 360. Beim Lieferumfang fällt auf, dass der Syn 360 ein zusätzliches Kabel beiliegt. Es wird mit seinem USB-C-Stecker am Pumpengehäuse angeschlossen und stellt über einen USB-2.0-Pfostenstecker die Verbindung zum Mainboard her. Dadurch kann das Display gesteuert werden.