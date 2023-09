Werbung

Der AOC Agon AG325QZN möchte Gamer mit einer schnellen Reaktionszeit und einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz locken. Ob das 32 Zoll große VA-Gerät in der Praxis überzeugen kann und für Fans von schnellen Games interessant ist, klären wir in unserem Test.

Nachdem wir zuletzt viele Gaming-Geräte mit OLED-Panel auf dem Prüfstand hatten, soll es dieses Mal wieder etwas konventioneller werden. AOC hat seit dem Frühjahr 2023 unter seinem Gaming-Label AGON den AG325QZN im Programm. Dabei handelt es sich um einen 32-Zöller mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von gerade einmal 0,5 ms im MPRT-Betrieb, bzw. 1 ms GtG. Da AOC auf ein VA-Panel setzt, sind zwar satte Kontraste garantiert, die angegebene GtG-Reaktionszeit wird jedoch nur mit einem aggressiven Overdrive zu erreichen sein. Gegen Tearing-Effekte kommt die VRR-Technik zum Einsatz. Darüber hinaus dürfen Gaming-Features wie ein Headset-Halter oder eine schicke Gaming-Optik nicht fehlen.

Ganz grundlegend arbeitet das 32 Zoll große Panel mit der WQHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Diese Kombination führt dazu, dass bei der Bildschärfe Abstriche akzeptiert werden müssen. AOC gibt eine maximale Helligkeit von 400 cd/m² an, während das Kontrastverhältnis bei 4.000:1 liegen soll. Auch HDR wurde implementiert. Allerdings setzt AOC auf die kleinste verfügbare Zertifizierung in Form von DisplayHDR400. Eine Dimming-Lösung ist dennoch vorhanden (obwohl diese bei DisplayHDR 400 gar nicht gefordert wird), umfasst aber nur acht Zonen.

Preislich liegt der AOC Agon AG325QZN bei rund 500 Euro.

Spezifikationen des AOC Agon AG325QZN in der Übersicht Straßenpreis: ca. 500 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.aoc.com/de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Rot Format: 16:9 Panel: VA Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 4.000:1 Helligkeit: SDR: 400 cd/m²

HDR: 400 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort

2x HDMI

5x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 10,3 kg Abmessungen (B x H x T): 714,2 x (480,8 - 630,8) x 276,1 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -3,5° - 21,5°

Drehung: -20° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: extern Sonstiges: AMD FreeSync Premium, Dimming mit 8 Zonen