Nachdem im letzten Jahr die IronWolf-Pro-Serie überarbeitet wurde, bietet das aktuell Top-Modell ST22000NT001 eine Speicherkapazität von 22 TB und ist damit bereit, auch maximale Datenmengen verwalten zu können. Gegenüber dem vorherigen Flaggschiff konnte die Kapazität also noch einmal um stattliche 10 % gesteigert werden.

Dank der Helium-Füllung konnte Seagate bis zu 10 Platter mit je 2,2 TB an Speicherplatz in einem konventionellen Festplattengehäuse unterbringen. Diese Speicherdicht konnte erreicht werden, ohne auf neue Hilfsmittel wie EAMR (Energy assisted magnetic recording) zurückzugreifen. Mit einer kTpi (Track per inch) von über 500 stoßen die neuen Seagate-IronWolf-Pro-CMR-Festplatten damit in Speicherdichteregionen vor, welche bisher so nur Festplatten mit SMR vorbehalten waren. Dank dieser hohen Dichte gehören die IronWolf Pro-22-TB-Laufwerke zu den schnellsten 3,5-Zoll-Festplatten mit 7.200 rpm auf dem Markt.

Die Festplatten mit der Bezeichnung NT besitzen Enterprise-Niveau. Mit bis zu 550 TB maximaler jährlicher Transferrate (maximum-rated-Workload) und einer MTBF von 2.500.000 Stunden sind die neuen Modelle nun noch zuverlässiger, als sie ohnehin schon waren.

Die Beschränkung auf maximal 24 Festplatteneinschübe der alten NE-Modelle gilt für die neuen Laufwerke mit dem NT in der Bezeichnung nicht mehr. Die neuen Modelle können also auch High-Density-Konfigurationen genutzt werden. Durch diese Aktualisierung profitieren alle Größen bis hin zur kleinsten Seagate IronWolf Pro mit einer Kapazität von 2 TB, welche auch als ST2000NT001 erhältlich ist.

Hersteller Seagate Serie IronWolf

Typ IronWolf Pro

Kapazität 22 TB Anzahl Schächte unbegrenzt Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E15

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

0,35 %

Hot-Plug Unterstützung

Ja Rescue-Dienste Ja Maximaler jährlicher Workload 550 TB Cache 512 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 285 MB/s

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 7,9 W / 6,0 W / 1,2 W

Geräusch (dB(A)) Leerlauf / Last 20 / 26 MTBF 2.500.000 h IronWolf Health Management Ja Garantie 5 Jahre Modell ST22000NT001

Ein ausführliches Datenblatt zur IronWolf Pro mit 22 TB gibt es direkt bei Seagate.



Dank der Seagate PowerChoice-Technologie bleiben die Seagate IronWolf Pro-Modelle selbst mit zehn Plattern sehr sparsam in der elektrischen Leistungsaufnahme. Je nach Lastzustand können in fünf Stufen sowohl der Verbrauch der Elektronik reduziert werden als auch die Spindel zum Stillstand gebracht werden, um so möglichst sparsam zu agieren.

Zusätzlich zur Zuverlässigkeit des Laufwerks tragen auch die fünfjährige Garantie und die dreijährige Seagate Rescue-Service-Subscription, welche bei jeder IronWolf-Pro-Festplatte inkludiert sind, zu einem gelungenen Gesamtpaket bei.

Sollte die Festplatte innerhalb des Zeitraums einen Defekt aufweisen, können die Daten in der Regel durch ein Seagate-eigenes Labor wiederhergestellt werden. Eine solche Datenrettung ist im Normalfall äußerst kostspielig und wird in diesem Fall sogar von Spezialisten des Herstellers im Labor durchgeführt. Im Anschluss erhält der Kunde seine Daten bei erfolgreicher Rettung auf einem verschlüsselten Speichergerät zurück. Sollte die Festplatte vollständig defekt und nicht mehr zu retten sein, erhält man diese selbstverständlich zurück.

Vergleich Seagate IronWolf / IronWolf Pro Modelle

Für kleinere NAS und Anwendungen bis acht Festplatten-Einschübe bieten sich die Seagate-IronWolf-Modelle an.

Seagate IronWolf Pro Seagate IronWolf Enterprise NAS mit mehr als 8 Einschüben Konsumenten NAS mit bis zu 8 Einschüben 2 TB bis 22 TB 1 TB bis 12 TB 550 TB MRW 180 TB MRW RV-Sensoren bei allen Modellen RV-Sensoren ab 4 TB IronWolf Health Management IronWolf Health Management 5 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie 3 Jahre Rescue-Service 3 Jahre Rescue-Service

Zusammengefasst handelt es sich dank der Enterprise-Qualität um die beste NAS-Festplatte auf dem Markt. Mit ihren nahezu 300 MB/s maximaler sequenzieller Transferrate ist sie für jede Arbeitslast mehr als geeignet.



Im Hardwareluxx-Test konnte die IronWolf Pro mit 22 TB auf der ganzen Linie überzeugen und sich damit den Excellent-Hardware-Award verdienen.

