In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich vieles auf Speicherkits mit größeren Kapazitäten konzentriert. Die ersten Kits mit 24-GB-Modulen sind in den Markt eingeführt worden und solche mit 2x 32 GB erreichen inzwischen Transferraten von 6.400 MT/s – siehe unseren letzten Test zu einem Kit von G.Skill. Heute nun schauen wir uns das Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 an. 8.000 MT/s sind aktuell das Maximum dessen, was die Speicherhersteller an Modulen bzw. Kits anbieten – auch weil der Speichercontroller des Prozessors diese Taktraten schließlich mitmachen muss. Welche Vorteile ein solch schnelles Kit zu bieten hat, klären wir im Verlaufe des Tests.

War DDR5-Speicher anfangs teuer und bot zudem kaum Vorteile gegenüber DDR4, gesellten sich von Monat zu Monat immer schnellere Kits zum verfügbaren Angebot. Wurde irgendwann die 7.000-MT/s-Hürde genommen, wurde dann auch bald die 8.000-MT/s-Hürde einkassiert. Inzwischen sind einige Hersteller und Kits mit 8.000 MT/s verfügbar, die Preise liegen bei knapp unter 300 Euro für diese Kits.

Per XMP 3.0 Taktraten von 4.000 MHz (Speichercontroller bei 2.000 MHz) erreichen zu können, ist keine garantierte Sache. Für solche Taktraten in Frage kommen nur die aktuellen Raptor-Lake-Prozessoren. Aber auch hier macht nicht jeder Prozessor die XMP-Einstellungen auf Anhieb mit. Es kann also durchaus sein, dass ein solches Kit zwar im System steckt, die Einstellungen aber schlussendlich nicht übernommen werden können. Raptor Lake hat gegenüber Alder Lake noch einmal einen Sprung gemacht, die Chancen stehen hier also besser.

Theoretisch kann der Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 auch auf einem AMD-System betrieben werden. Mit der AGESA 1.0.0.7b hat es aber auch AMD geschafft, die Taktraten deutlich anzuheben, wenngleich dann nicht mehr mit einem 1:1:1-Teilerverhältnis. DDR5-8000 bei CL38 wird man aber eher nicht stabil lauffähig bekommen.

Hersteller und Bezeichnung Patriot Viper XTREME 5 RGB 32 GB, DDR5-8000, CL38-48-48-84

PVXR532G80C38K Modulhöhe 47,5 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 285 Euro Homepage Patriot Viper XMP / EXPO XMP 3.0 Garantierte Timings CL38-48-48-84

Spannung 1,45 V Chips Sk hynix Eigenschaften - Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Patriot Viper bietet die XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 bzw. die Serie nur in 32-GB-Kits an. Als XTREME 5 werden sie zudem mit Transferraten von 7.600, 7.800 und 8.000 MT/s (mit leicht unterschiedlichen Timings) angeboten.

Verbaut sind Speicherchips von Sk hynix, die für diese Taktraten und diese Timings aber auch eine Spannung von 1,45 V benötigen. Auf dem SPD befinden sich neben einem JEDEC-kompatiblen Profil auch gleich drei XMP-3.0-Profile, die von DDR5-7600, über DDR5-7800 bis DDR5-8000 reichen – deckungsgleich mit dem Angebot an verschiedenen Kits.

Die Patriot-Viper-XTREME-5-Profile verwenden einen Heatspreader aus Aluminium, der schwarz eloxiert ist. Durch das RGB-Element an den beiden Enden, welches extrem hoch aufbaut, kommen die Heatspreader auf eine Höhe von 47,5 mm. Damit sind sie etwas höher als beispielsweise die Trident-Z5-Serie von G.Skill und mit dem ein oder anderen Tower-Luftkühler kann es je nach Layout zu Problemen kommen. Hier heißt es also im Zweifel vorher einmal nachmessen.

Das PCB der Module ist wie immer schwarz, große Unterscheidungsmerkmale gibt es dahingehend nicht. Der Heatspreader ist meist einfach nur schwarz. Eine alternative Farbvariante gibt es nicht. Das weiße RGB-Element, welches auf der Spitze des Heatspreaders sitzt, dominiert die Optik sicherlich.

Das Thema RGB-Beleuchtung kommt erst im laufenden Betrieb der Module so richtig zum Vorschein. Das halbtransparente Element leuchtet mit verschiedenen Effekten und kann auch per Software angesteuert werden. Viel mehr gibt es an dieser Stelle dazu nicht mehr zu sagen, denn die Bilder sprechen hier für sich und wen die Beleuchtung nicht interessiert, der lässt sie einfach links liegen. Eine Variante ohne RGB-Beleuchtung gibt es nicht.

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 1303 können wir die 24- und 32-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich. Auch auf AMDs AM5-Plattform liefen die Module, allerdings dann nicht mehr im 1:1:1-Teilerverhältnis.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 60.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 65.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 69.5XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 71.5XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 122052XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 107681XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 105266XX DDR5-6600 CL34 100940XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 99342XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 110742XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104097XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91472XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 88340XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 109484XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104874XX DDR5-6600 CL34 96568XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 94567XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 92064XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 88.880XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 90.945XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 91.028XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91.113XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 8.797XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 9.126XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 9.503XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 9.530XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

In den synthetischen Benchmarks zeigen sich einerseits die hohen Taktraten, aber mit 8.000 MT/s bei CL38 kommen eben auch die Timings ins Spiel und so kann das Kit nicht in jedem Einzeltest die Spitzenposition erklimmen.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 203.9XX 141.6XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 199.9XX 127.7XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 195.2XX 130.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 185.2XX 127.3XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 135.2XX 107.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 135.1XX 96.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 134.1XX 97.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 134.0XX 89.7XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 147.9XX 83.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 146.6XX 89.9XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 142.6XX 93.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 139.7XX 81.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 96.8XX 72.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 96.6XX 68.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 95.3XX 70.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 94.9XX 71.6XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 407.9XX 310.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 399.4XX 274.2XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 397.5XX 274.7XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 395.7XX 266.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 318.9XX 216.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 311.7XX 219.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 311.2XX 216.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4XX 212.4XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3XX 212.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 310.2XX 212.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 310.0XX 217.9XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 251.3XX 147.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 239.2XX 142.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 235.2XX 135.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 229.3XX 135.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 182.2XX 112.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 180.4XX 112.8XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 178.5XX 117.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 178.0XX 109.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 216.3XX 148.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 212.2XX 136.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 210.1XX 130.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 205.7XX 133.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 118.4XX 92.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 117.4XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 116.8XX 87.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 115.0XX 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 149.8XX 114.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 145.2XX 109.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 145.2XX 115.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 143.0XX 108.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 111.8XX 89.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 111.5XX 84.9XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 109.9XX 87.5XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 106.8XX 83.0XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7XX 85.2XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7XX 85.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 104.8XX 84.7XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 275.1XX 184.9XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 270.2XX 177.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 267.9XX 172.9XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 267.9XX 170.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 224.0XX 158.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 222.8XX 158.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 219.4XX 164.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 219.1XX 164.5XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Ein DDR5-8000 bei CL38 liefert mit die höchsten Werte in den synthetischen und Gaming-Benchmarks. Anhand der bisherigen Entwicklung von DDR5-4800 ausgehend, können wir solche Ergebnisse aber auch erwarten, ansonsten müsste man solche Kits gar nicht erst auf den Markt bringen. Bis in den Juni hinein haben solche Kits auch gerne 600 Euro und mehr gekostet. Inzwischen sind wir bei 300 Euro und weniger angekommen. Aufgrund des enormen DDR-Überangebots sind die Preise im Keller und es dürfte kaum einen besseren Zeitpunkt geben, um sich nach einem schnelleren DDR5-Speicher umzuschauen oder wenn der Wechsel auf eine neue Plattform ansteht, ist der Arbeitsspeicher preislich das unwichtigste Argument geworden.

Je nach Spiel wirkt sich der Einsatz eines schnellen Speichers mal mehr und mal weniger groß aus. Ja, wer einfach keine Kompromisse eingehen möchte, der macht mit einem der schnellsten Speicherkits sicherlich nichts falsch. Ob es unbedingt sein muss, steht wieder auf einem anderen Blatt.

In unserem Fall war es kein Problem, die Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 mit ihren XMP-Profil starten zu können. Das ASUS ROG Z790 Apex setzte das Profil problemlos um und unser Core i9-13900K bzw. der verbaute Speichercontroller hatte mit den Taktraten keinerlei Probleme. Dies muss aber nicht bei jedem Raptor-Lake-Prozessor so der Fall sein.

Gut gefallen hat uns neben der Leistung auch, dass die Heatspreader mit der Abwärme offenbar keine größeren Probleme haben. Selbst bei 1,45 V überschreiten wir die 75-°C-Marke nicht, während andere Hersteller schon bei 1,4 V da so ihre Probleme bekommen. Natürlich reicht bereits ein leichter Luftzug aus, um die Temperaturen in den Griff zu bekommen, aber dennoch zeigen sich die Unterschiede im Heatspreader-Design ganz gut.

Wie bereits mehrfach erwähnt muss man für solche High-End-Kits keine utopischen Preise mehr zahlen. Die Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 sind ab 285 Euro zu bekommen. Unser Kit lief übrigens auch noch mit DDR5- problemlos – ein wenig OC-Potential ist also zudem noch vorhanden.

Aufgrund der guten Leistung bei gebotenem Preis verleihen wir den Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 unseren "Hardwareluxx Preis/Leistung"-Award.

Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 Pro 8.000 MT/s bei CL38

gute Temperaturen

RGB-Beleuchtung

günstiger Preis Kontra 1,45 V notwendig

hohe Heatspreader