DDR5-Speicher ist aktuell sehr günstig zu bekommen und inzwischen ist auch klar: Zukünftige Plattformen setzen ausschließlich auf DDR5. Die anfänglichen Schwierigkeiten und Inkompatibilitäten sind überwunden und so kommen auch vermehrt Speicherkits auf den Markt, die mehr als nur die 2x 16 GB zu bieten haben und dennoch ordentliche Taktraten und Timings vorzuweisen haben. Wir schauen uns heute die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB als DDR5-6400 mit Timings von CL32-39-39-102 an.

Fast alle DDR5-Speicherkits, die wir uns bisher angeschaut haben, hatten eine Kapazität von 2x 16 GB. Die Gründe dafür sind recht einfach: Anfangs war DDR5 noch recht teuer, also waren die kleineren Kits preislich interessanter. Zudem lassen sich Module mit einer Kapazität von 16 GB höher takten und mit strafferen Timings anbieten, als dies bei beidseitig bestückten Modulen der Fall ist. Das Angebot ist inzwischen aber breiter und neben den Modulen mit 24 GB, von denen wir uns auch schon einige angeschaut haben, kommen nun wie gesagt vermehrt auch Kits auf den Markt, die mit 2x 32 GB immerhin 64 GB an Gesamtkapazität bereitstellen.

Bei den Geschwindigkeiten kommen die schnellsten Kits inzwischen auf 8.200 MT/s. Dies gilt aber nur für Kits mit 2x 16 GB. 2x 32 GB gehen bis 6.800 MT/s. Die von uns nun getesteten G.Skill Trident Z5 RGB bieten 6.400 MT/s und Timings von CL32-39-39-102. Das Kit ist unter der Produktnummer F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW im Handel zu finden.

G.Skill bietet seine Trident-Z5-Kits in den Farben Schwarz und Weiß sowie mit und ohne RGB-Beleuchtung. Bei den Geschwindigkeiten geht es bei 5.600 MT/s los und endet wie gesagt bei 8.200 MT/s. Der Käufer hat beim Speicherspezialisten also eine große Auswahl, in der er nur sein Wunschkit finden muss.

Dabei sei noch gesagt, dass 7.000+ MT/s bisher nur auf Intels Plattform möglich waren. Ab diesen Werten musste man auch Glück haben, dass der Speichercontroller mitmacht. Mit der AGESA 1.0.0.7b hat es aber auch AMD geschafft die Taktraten deutlich anzuheben, wenngleich dann nicht mehr mit einem 1:1:1-Teilerverhältnis.

Hersteller und Bezeichnung G.Skill Trident Z5 RGB, 2x 32 GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102

F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW Modulhöhe 43,5 mm Rank Dual-Rank, x16 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 225 Euro Homepage G.Skill XMP / EXPO XMP 3.0 Garantierte Timings CL32-39-39-102

Spannung 1,40 V Chips Sk Hynix Eigenschaften - Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 64 GB (2x 32 GB)

Die 32-GB-Module sind als Dual-Rank organisiert und setzen auf DRAM-Speicher von Sk hynix. Wegen des Heatspreaders kommen die Module auf eine Höhe von 43,5 mm. Um die 6.400 MT/s zu erreichen, benötigt das Kit 1,4 V und soll dann auch Latenzen von CL32-39-39-102 erreichen. Wie üblich befinden sich auch noch einige JEDEC-kompatible Profile im SPD.

Die Trident-Z5-Serie bietet das hinlänglich bekannte Design. Der Heatspreader besteht aus Aluminium und ist im Falle der weißen Variante von einem schwarzen Streifen unterbrochen. Zwischen den beiden Hälften des Heatspreaders sitzt die RGB-Beleuchtung. Die Module kommen samt Heatspreader auf eine Höhe von 43,5 mm. Damit sollte man im Zweifel abklären, ob nicht der CPU-Kühler den Modulen in die Quere kommt. Meist ist ausreichend Platz vorhanden, abklären sollte man das Thema aber immer.

Das PCB der Trident-Z5-Serie ist immer schwarz, der teilweise weiße Heatspreader stellt einen schicken Kontrast dazu dar. An dieser Stelle zu erkennen ist, dass der Heatspreader deutlich höher ist als das PCB der Module. Dies ist wohl hauptsächlich der RGB-Beleuchtung geschuldet, wenngleich die schnellen DDR5-Kits schon recht warm werden können und daher von einer großen Heatspreader-Oberfläche profitieren.

Natürlich nicht fehlen darf auch ein Blick auf die Module bzw. die RGB-Beleuchtung. Das weiße Kit passt auf das ROG Z790 Apex, welches ebenfalls in einer weiß-silbernen Optik daherkommt, bestens. Neben der Optik sollte die Leistung aber die wichtigste Rolle spielen und damit machen wir an dieser Stelle auch gleich weiter.

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 1303 können wir die 24- und 32-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich. Auch auf AMDs AM5-Plattform liefen die Module, allerdings dann nicht mehr im 1:1:1-Teilerverhältnis.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 65.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 69.5XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 71.5XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 107681XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 105266XX DDR5-6600 CL34 100940XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 99342XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104097XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91472XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 88340XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104874XX DDR5-6600 CL34 96568XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 94567XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 92064XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 90.945XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 91.028XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91.113XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 9.126XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 9.503XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 9.530XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

Temperaturen 30 Minuten Speichertest Micron DDR5-5200 CL42 54.0XX Micron DDR5-5600 CL46 54.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 55.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 62.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 77.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 78.3XX in °C Weniger ist besser

In den synthetischen Benchmarks liegen die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 im erwarteten Bereich. Zu den Temperaturmessungen sei gesagt, dass wir diese ohne einen Luftstrom des CPU-Kühlers aufnehmen und so die Unterschiede zu den höheren Spannungen (wie in diesem Fall 1,4 V) deutlich auffallen. Deutlich wird also, dass DDR5-Module bei 1,4 V eben eine gewisse Abwärme erzeugen, was im Kühlkonzept auch bedacht werden sollte.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 199.9XX 127.7XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 195.2XX 130.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 185.2XX 127.3XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 135.1XX 96.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 134.1XX 97.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 134.0XX 89.7XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 146.6XX 89.9XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 142.6XX 93.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 139.7XX 81.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 96.6XX 68.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 95.3XX 70.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 94.9XX 71.6XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 399.4XX 274.2XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 397.5XX 274.7XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 395.7XX 266.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 239.2XX 142.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 235.2XX 135.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 229.3XX 135.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 180.4XX 112.8XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 178.5XX 117.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 178.0XX 109.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 212.2XX 136.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 210.1XX 130.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 205.7XX 133.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 117.4XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 116.8XX 87.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 115.0XX 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 145.2XX 109.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 145.2XX 115.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 143.0XX 108.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 270.2XX 177.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 267.9XX 172.9XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 267.9XX 170.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 222.8XX 158.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 219.4XX 164.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 219.1XX 164.5XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

32 GB an Arbeitsspeicher sind für Spieler aktuell ausreichend und meist auch die Empfehlung der Spieleentwickler. Mehr braucht nur derjenige, der neben Spielen auch anspruchsvollere Anwendungen ausführen möchte, die etwas mehr Arbeitsspeicher benötigen. Musste der Spieler sich zu Beginn des DDR5-Zeitalters noch entscheiden, ob er ein schnelles Kit oder ein solches mit größerer Kapazität haben möchte, so gibt es bei den 2x 32 GB Kits nun deutlich mehr Auswahl.

Aber noch einmal zurück zur Frage nach der notwendigen Größe des Arbeitsspeichers: Schon mit den ersten Kits mit 2x 24 GB haben wir uns die Frage gestellt, für wen diese gedacht sind. Die meisten Spiele kommen mit 32 GB an Gesamtkapazität sehr gut aus. Hogwarts Legacy mit 22 GB oder Icarus mit 20 GB gehören schon zu den Titeln, die sich außergewöhnlich viel Arbeitsspeicher greifen, wenn dieser denn verfügbar ist. Ein Starfield kommt beispielsweise auf 14,3 GB.

Aber es gibt auch Extrembeispiele. Star Citizen gönnt sich gerne viel Arbeitsspeicher. Ähnliches gilt für Titel wie GTA V, The Witcher und einige andere mit zahlreichen installierten Mods. Auch wer mehr als nur Spiele spielt, sondern sich für ein Hobby-Projekt mit der Unreal Engine 5 beschäftigt, wird im Editor schnell die 32 GB knacken und hier könnten dann 64 GB helfen.

Hinsichtlich der Leistung liegen wir mit den G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 auf dem erwarteten Niveau – dort wo man Speicher mit 6.400 MT/s / CL32 eben erwarten würde. Wer aber eben 64 GB an Arbeitsspeicher benötigt und dennoch ein ausreichend schnelles Kit benötigt, der liegt hier nicht falsch. Die Spieleleistung bietet gegenüber DDR5-5200 oder DDR5-5600 ein gutes Plus, im Falle der AM5-Plattform sogar im Bereich des Sweet-Spot, während man bei Intel sogar noch etwas Luft nach oben hätte.

Für die erwähnte Leistung benötigt G.Skill aber auch 1,4 V an Spannung und dies setzt eine gute Kühlung voraus. Ohne einen Luftstrom können die Module schnell 80 °C warm werden. Ob die Optik samt RGB-Beleuchtung gefällt, ist eine sehr persönliche Sache. Den Aufpreis für ein "High-End 64-GB-Kits" muss man aktuell mit etwa 50 Euro einpreisen. Die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 (F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW) sind aktuell für etwa 225 Euro erhältlich.

Natürlich haben wir auch noch versucht etwas mehr aus dem uns vorliegenden Kit herauszuholen. 6.600 MT/s konnten wir zwar anlegen, diese waren bei CL32 aber nicht mehr stabil. Mehr Spannung wollten wir nicht geben, aber scheinbar ist bei den 32-GB-Modulen aktuell nicht mehr viel Luft, denn nicht ohne Grund ist bei 6.800 MT/s aktuell das Ende der Fahnenstange angekommen.

Aufgrund der hohen Kapazität des Kits im Zusammenspiel mit den hohen Taktraten bei CL32 vergeben wir dem G.Skill Trident Z5 RGB, 2x 32 GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102 unsere "Excellent Hardware"-Award.

G.Skill Trident Z5 RGB, 2x 32 GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102 Pro 64 GB Kapazität

6.400 MT/s bei CL32

RGB-Beleuchtung Kontra 1,4 V notwendig

hohe Temperaturen unter Volllast

