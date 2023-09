Werbung

Bereits im Jahr 1991 ist mit Turtles in Time ein Side-Scroller erschienen, der die Herzen der Gamer im Sturm erobert hat. Auch heute erfreuen sich noch viele Super-Nintendo-Retrospieler an den Abenteuern von Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Studio Tribute Games mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge eine inoffizielle Fortsetzung des Klassikers aus den 90ern. Neben den vier Schildkröten aus der New Yorker Kanalisation lassen sich auch die Reporterin April O’Neil sowie Master Splinter steuern. Wer den Story-Mode erfolgreich abgeschlossen hat, kann zusätzlich die Kontrolle über Casey Jones übernehmen. Besonders erfreulich ist dabei, dass bis zu sechs Spieler gleichzeitig in den Kampf gegen Shredder und Krang ziehen können.

Die Story sorgt für das Wiedersehen zahlreicher Bekannter, die allen Turtle-Fans aus der Cartoon-Serie sowie der Comicreihe ein Begriff sein sollten. Unter anderem statten die Neutrinos den Turtles einen Besuch ab.

Neben einer verbesserten Grafik wurde das Gameplay aufgefrischt. Wie schon zuvor bei Turtles in Time gibt es auch bei Shredders Revenge einen "Spezialangriff". Allerdings sorgt dieser bei einem erfolgreichen Treffer des Gegners nicht für den Verlust von Lebenspunkten. Ein separater Balken lässt sich durch das Attackieren oder Verspotten von Kontrahenten aufladen.

Der Storymode ist in rund drei Stunden abgeschlossen. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge problemlos mehrmals durchgespielt werden kann. Allein aufgrund der verschiedenen verfügbaren Charaktere ist es mit dem einmaligen Durchspielen noch lange nicht getan.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Titel nicht nur bei den alteingesessenen Fans des Franchises gut ankommt. Bei den "The Game Awards 2022" war Shredder’s Revenge als Best Action Game und Best Multiplayer nominiert. Dies gilt auch für die "DICE Awards" in der Kategorie: Outstanding Achievement for an Independent Game. Die "BAFTA Games Awards" lobten die Leistung der Entwickler mit Nominierungen in den Kategorien Family Game sowie Multiplayer.

Echtes Retro-Feeling kommt sogar auf, wenn anstatt der Analog-Sticks das Steuerkreuz verwendet wird. Dann fühlt sich Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge fast so an, als wären die 90er wieder zurück.

Trotz des hohen Wiederspielwerts wollen die Verantwortlichen die Attraktivität von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge weiter verbessern und haben aus diesem Grund neben einem kostenlosen Update, das für neue Farboptionen sorgt, auch einen kostenpflichtigen DLC namens Dimension Shellshock veröffentlicht.

Das vom Publisher Dotemu und von der Spieleschmiede Tribute Games entwickelte Addon ist für rund 8 Euro erhältlich und kann auf dem PC sowie der Nintendo Switch und Sonys PlayStation beziehungsweise Microsofts Xbox gespielt werden. Neben einem neuen Survival-Modus erwarten alle TMNT-Fans mit Miyamoto Usagi und Karai zwei zusätzliche spielbare Charaktere.

Gameplay

Im erwähnten Survival-Modus gilt es, Kristalle zu sammeln, mit denen es möglich ist, zwischen den Dimensionen hin und her zu springen. Jede Welt bietet ein eigenständiges Design und Spielgefühl. Dabei ändert sich nicht nur die Optik des Levels, sondern auch das Terrain. Fallgruben an den Seiten der Karte oder in der Mitte sind nur die Spitze des Eisberges.

Besonders erfreulich ist, dass die Gamer im Survival-Mode auch die Kontrolle über Shredder und seine Schergen übernehmen können. Als Bibop zahlreiche Foot-Soldaten von der Map zu fegen, ist definitiv ein ganz neues Spielerlebnis. Als "Schrottfresser" gegen diverse Level-Bosse aus dem Story-Mode anzutreten, macht sehr viel Spaß und ist für den entspannten Zeitvertreib zwischendurch bestens geeignet.

Natürlich ist es auch im Survival-Modus möglich, den eigenen Charakter zu leveln. Zu den erwerbbaren Boni gehören unter anderem ein weiteres Leben, zusätzliche Ninja-Power-Leisten, Extra Lebenspunkte oder der "Radical Mode". Mit genug Erfahrung können einzelne Dimensionen übersprungen werden. Zusätzlich erhalten alle Käufer des DLC eine farbenfrohe Farbpalette. Dadurch lassen sich alle Charaktere mit einem neuen Anstrich versehen.

Miyamoto Usagi & Karai

Miyamoto Usagi gehört sicherlich nicht zu den Hauptcharakteren des Franchises, allerdings ist Usagi sowohl aus den Comics als auch aus den Fernsehserien bekannt für seine Cameos. Karai hatte zudem bereits als finaler Endgegner einen Auftritt in Turtles Tournament Fighters. Voraussetzung für das Erscheinen des ehemaligen Foot-Clan-Mitglieds war ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Wer auf der leichtesten Stufe kämpfte, musste sich mit dem Rattenkönig begnügen.

Auch wenn die beiden neuen Charaktere sicherlich ihre Stärken im Survival-Mode haben, bringen Usagi und Karai ebenfalls einen Mehrwert für den Story-Modus. Somit ist ein mehrmaliges Durchspielen vorprogrammiert.

Dimension Shellshock bietet zudem frische Tracks vom gleichen Komponisten, der bereits für den Soundtrack des Hauptspiels verantwortlich war. Insbesondere den Song bei den End-Credits der Story empfinden wir als herausragend.

Fazit

Abschließend lässt sich festhalten, dass mit dem DLC Dimension Shellshock alle Multiplayer auf ihre Kosten kommen. Komplett in Eigenregie sein Unwesen im Survival-Mode zu treiben, ist zwar möglich, macht aber nur halb so viel Spaß. Für richtig gute Laune sorgt der DLC erst, wenn mehrere Spieler gleichzeitig auf Gegner einprügeln. Bereits auf der Gamescom 2023 konnten wir uns hiervon ein Bild machen, als wir bei der Präsentation von Dimension Shellshock zusammen mit den Verantwortlichen auf Entdeckungstour gegangen sind.

Besonders gelungen finden wir die Game-Boy-Farben, die dafür sorgen, dass sich der eigene Charakter in die Anfangszeiten des Nintendo Game Boy begibt - natürlich im klassischen Retro-Design. Ein "richtiger" Schwarz/Weiß-Look steht ebenfalls zur Verfügung.

Ob als alteingesessener Turtles-Fan oder Neuling: Bei Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sowie dem DLC wird keine lange Eingewöhnungszeit benötigt. Die Steuerung ist intuitiv und schnell erlernt. Hier können alle Gamer bedenkenlos zuschlagen.

