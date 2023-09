Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben in den letzten Tagen nicht nur das MSI Cyborg 15 A12VG oder das MSI Katana 15 B12VG ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die Valkyrie Dragonfang 360, das SilverStone Extreme 850R Platinum und das be quiet! Shadow Base 800 FX getestet. Starfield stand in dieser Woche ebenso auf dem Technik-Prüfstand wie das Acer Swift Go 14 im Test. Highlight der Woche war sicherlich unserer Test zur AMD Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke den AOC Agon AG325QZN auf seine Praxistauglichkeit.

Mittwoch, 30.08.2023: MSI Cyborg 15 A12VF im Test

Das MSI Cyborg 15 A12VF wird aktuell vergünstigt im Rahmen einer Back-to-School-Aktion angeboten und ist damit ein potenzielles Schnäppchen. Der 15-Zöller ist kein reines Gaming-Gerät, sondern obendrein auf besonders kompakte Abmessungen und natürlich eine hohe Laufzeit ausgelegt. Dennoch gibt es schnelle Hardware-Komponenten wie einen Alder-Lake-Prozessor der Core-i7-Klasse oder eine GeForce-RTX-4060-Grafiklösung. Für rund 1.199 Euro ist das Gerät aktuell zu haben. Ob sich das lohnt, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 31.08.2023: Valkyrie Dragonfang 360 im Test

Mit der Dragonfang 360 testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von Valkyrie. Das 360-mm-Modell fällt vor allem durch ein Design mit Leuchtstreifen an den Lüfterecken und eine auffällige Pumpenabdeckung auf. Laut Valkyrie soll es gleichermaßen performant und robust sein... [weiterlesen]

Sonntag, 03.09.2023: MSI Katana 15 B12VGK-424 im Test

Das MSI Katana 15 B12VGK ist ein echtes Kampfschwert unter den Back-to-School-Angeboten von NVIDIA und Alternate: Dünn, leicht und sehr effizient. Auf einer schlanken Bauhöhe von 24,9 mm und bei einem Gesamtgewicht von 2,3 kg beherbergt der 15-Zöller einen Core-i7-Prozessor nebst einer GeForce RTX 4070 Laptop und ist derzeit schon für rund 1.400 Euro und damit 300 Euro günstiger als üblich zu haben. Wie sich der Gaming-Bolide schlägt, erfährt man in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 04.09.2023: SilverStone Extreme 850R Platinum im Test

SilverStone hat mit dem Extreme 850R Platinum ein neues SFX-Netzteil im Portfolio, welches nicht nur mit seiner hohen Leistungsfähigkeit von 850W punkten kann, sondern auch mit Features wie Platinum-Effizienz, 12VHPWR-Anschluss und leisem Betrieb. Wie sich Silverstones nach dem SFX-4.0-Standard entwickeltes Netzteil in der Praxis schlägt, ist uns daher einen Blick wert... [weiterlesen]

Dienstag, 05.09.2023: be quiet! Shadow Base 800 FX im Test

Mit den Shadow Base 800-Modellen bringt be quiet! erstmalig überhaupt Shadow Base-Gehäuse auf den Markt. Sie sollen in erster Linie Nutzer ansprechen, die ein effektiv gekühltes Gehäuse mit großzügigen Platzverhältnissen suchen. So stehen unter anderem zwei Montageplätze für 360- und 420-mm-Radiatoren zur Verfügung. Die Variante Shadow Base 800 FX soll zudem mit gleich vier beleuchteten Light Wings-Lüftern auf sich aufmerksam machen... [weiterlesen]

Dienstag, 05.09.2023: Starfield im Technik-Check

Nachdem der Start des Jahres für PC-Spieler eher ernüchternd war und hier vor allem die Technik deutlich hinter den Erwartungen blieb, fokussierten sich die Erwartungen fast vollständig auf Starfield – sowohl spielerisch als auch aus technischer Sicht. Dem technischen Aspekt wollen wir uns in diesem Artikel widmen... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.09.2023: Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT im Test

Mit dem heutigen Start der Radeon RX 7800 XT und Radeon RX 7700 XT schließt AMD nach eigener Aussage die RDNA-3-Generation ab. Gut neun Monate nach dem Start der Radeon-RX-7900-Serie hat es länger als erwartet gedauert, bis AMD nun endlich auch die Mittelklasse mit seiner aktuellsten Technik bedient. Die Gründe dafür kennen wir nicht, aber es wird auch mit der gewünschten Produktplatzierung zu tun haben, die AMD mit diesen Modellen treffen wollte. Zum Start der neuen Reihe werden wir einen Blick auf einige Modelle-Varianten der Radeon RX 7800 XT und Radeon RX 7700 XT... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.09.2023: Acer Swift Go 14 im Test

Auf den ersten Blick wirkt die Swift-Go-Linie von Acer unspektakulär, ist mit Blick auf die Hardware auch richtig unscheinbar. Trotz des schlichten Designs stehen technisch aber einige Feinheiten bereit, die den 14-Zöller zu einem echten Allrounder unter den leistungsfähigen Ultrabooks machen. Dazu gehören ein performanter H-Prozessor der 13. Core-Generation von Intel, schneller Speicher und ein hochwertiges OLED-Display mit WQXGA-Auflösung. Das alles gibt es sogar zum recht günstigen Preis von rund 1.200 Euro. Wie sich die 14-Zoll-Variante des Acer Swift Go 14 in der Praxis schlägt, das zeigt dieser Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.09.2023: AOC Agon AG325QZN im Test

Der AOC Agon AG325QZN möchte Gamer mit einer schnellen Reaktionszeit und einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz locken. Ob das 32 Zoll große VA-Gerät in der Praxis überzeugen kann und für Fans von schnellen Games interessant ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]